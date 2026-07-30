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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
18.47

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Natisni članek
primorska avtocesta primorska avtocesta prometne informacije prometne informacije promet promet voznik obnova zapora ceste

Četrtek, 30. 7. 2026, 18.47

1 ura, 34 minut

Prva faza obnove na primorski avtocesti zaključena

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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primorska avtocesta | Zdaj je prva faza obnove tega avtocestnega odseka zaključena. | Foto Prometno-informacijski center

Zdaj je prva faza obnove tega avtocestnega odseka zaključena.

Foto: Prometno-informacijski center

Prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno je uspešno zaključena, so prek družbenega omrežja Facebook sporočili iz Darsa. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer in z omejitvijo hitrosti na 60 kilometrov na uro.

Obsežnejša obnovitvena dela na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno so po zimski prekinitvi stekla februarja. Zajemala so obnovo vozišča v smeri proti Ljubljani, ki je bilo v tem času v celoti zaprto za promet, promet pa je v dolžini približno treh kilometrov potekal dvosmerno po drugi polovici avtoceste.

"Obnovili smo vozišče proti Ljubljani skupaj z mostom čez Pivko in nanj danes ponoči preusmerili promet," so sporočili iz Darsa.

Druga faza v smeri proti Kopru

S tem začenjajo naslednjo fazo obnove. Ta zajema zaprtje smernega vozišča v smeri proti Kopru, rušenje tamkajšnjega starega mostu in gradnjo novega ter celovito rekonstrukcijo cestišča.

Med novostmi prometnega režima v delovni zapori so v Darsu poleg dvosmernega prometa po obnovljeni polovici avtoceste proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih v vsako smer navedli še, da sta desna pasova sedaj široka tri metre, leva pa 2,6 metra. Poleg tega sta območji prehoda med polovicama avtoceste podaljšani s 100 na 130 metrov, pri čemer na tem delu desni pas meri štiri metre, levi pa tri. Zapora se ob tem zaradi višinske razlike terena in zagotavljanja varnega preusmerjanja podaljšuje za približno 1,5 kilometra.

Takšna prometna ureditev bo po napovedih Darsa predvidoma veljala do sredine novembra, ko je načrtovan zaključek letošnjih obnovitvenih del na tem odseku.

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