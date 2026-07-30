Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
30. 7. 2026,
6.00

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Land Rover proizvodnja avtomobilov

Četrtek, 30. 7. 2026, 6.00

25 minut

Land Rover po 11 letih ukinja discovery sport

Nekoč Land Roverjeva prodajna uspešnica, toda po 11 letih se bo moral posloviti

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Land Rover discovery sport | Foto Land Rover

Foto: Land Rover

Land Rover bo decembra prihodnje leto končal proizvodnjo modela discovery sport, svojega dolgoletnega vstopnega športnega terenca. Eden ključnih razlogov za slovo so nove evropske varnostne zahteve GSR2, zaradi katerih bi bila posodobitev ostarelega modela ekonomsko neupravičena. Modela range rover evoque in velar ostajata v ponudbi.

Land Rover Defender Trophy
Avtomoto Ultimativni stroj? To ni SUV, to je terenec. #foto

Discovery Sport se bo po več kot enajstih letih poslovil od proizvodnih trakov. Model, ki je na trg prišel leta 2015 kot naslednik freelanderja, je bil vrsto let eden najpomembnejših prodajnih adutov Land Roverja. Že letos ga v več evropskih državah, med njimi v Nemčiji, Franciji in Španiji, ni več mogoče naročiti.

Pri Jaguar Land Roverju (JLR) pojasnjujejo, da gre za običajen konec življenjskega cikla modela, proizvodnja pa se bo do decembra 2026 postopno zmanjševala glede na posamezne trge.

Delil si bo usodo porsche macana

K odločitvi je pomembno prispevala nova evropska uredba GSR2, ki od proizvajalcev zahteva dodatne varnostne sisteme. Discovery sport teh sistemov nima, razvoj in homologacija za model, ki je proti koncu življenjskega cikla in prinaša razmeroma nizke dobičke, pa po ocenah družbe nista bila več smiselna. Podobno odločitev je letos sprejel tudi Porsche, ki je zaradi enakih razlogov končal proizvodnjo prve generacije macana.

Discovery Sport je bil nekoč eden najuspešnejših Land Roverjev. Leta 2016, v prvem polnem letu prodaje, so po svetu prodali več kot 122 tisoč vozil. Prenova leta 2019 je modelu prinesla novo platformo in sodobnejšo notranjost, vendar to ni ustavilo padca zanimanja. Lani je prodaja znašala manj kot desetino rekordnega rezultata iz leta 2016, discovery sport pa je postal najslabše prodajani model znamke.

Njegov odhod odpira vprašanje prihodnosti sorodnega range rover evoqua, ki nastaja v isti britanski tovarni. Po informacijah britanskega Autocarja bo evoque ostal v proizvodnji vsaj do prihoda novega defenderja sport, medtem ko bi lahko prostor po discovery sportu zasedel novi električni range rover GT. Prav defender sport bi lahko dolgoročno prevzel vlogo obeh današnjih kompaktnih športnih terencev skupine JLR.

Land Rover proizvodnja avtomobilov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.