Land Rover bo decembra prihodnje leto končal proizvodnjo modela discovery sport, svojega dolgoletnega vstopnega športnega terenca. Eden ključnih razlogov za slovo so nove evropske varnostne zahteve GSR2, zaradi katerih bi bila posodobitev ostarelega modela ekonomsko neupravičena. Modela range rover evoque in velar ostajata v ponudbi.

Discovery Sport se bo po več kot enajstih letih poslovil od proizvodnih trakov. Model, ki je na trg prišel leta 2015 kot naslednik freelanderja, je bil vrsto let eden najpomembnejših prodajnih adutov Land Roverja. Že letos ga v več evropskih državah, med njimi v Nemčiji, Franciji in Španiji, ni več mogoče naročiti.

Pri Jaguar Land Roverju (JLR) pojasnjujejo, da gre za običajen konec življenjskega cikla modela, proizvodnja pa se bo do decembra 2026 postopno zmanjševala glede na posamezne trge.

Delil si bo usodo porsche macana

K odločitvi je pomembno prispevala nova evropska uredba GSR2, ki od proizvajalcev zahteva dodatne varnostne sisteme. Discovery sport teh sistemov nima, razvoj in homologacija za model, ki je proti koncu življenjskega cikla in prinaša razmeroma nizke dobičke, pa po ocenah družbe nista bila več smiselna. Podobno odločitev je letos sprejel tudi Porsche, ki je zaradi enakih razlogov končal proizvodnjo prve generacije macana.

Discovery Sport je bil nekoč eden najuspešnejših Land Roverjev. Leta 2016, v prvem polnem letu prodaje, so po svetu prodali več kot 122 tisoč vozil. Prenova leta 2019 je modelu prinesla novo platformo in sodobnejšo notranjost, vendar to ni ustavilo padca zanimanja. Lani je prodaja znašala manj kot desetino rekordnega rezultata iz leta 2016, discovery sport pa je postal najslabše prodajani model znamke.

Njegov odhod odpira vprašanje prihodnosti sorodnega range rover evoqua, ki nastaja v isti britanski tovarni. Po informacijah britanskega Autocarja bo evoque ostal v proizvodnji vsaj do prihoda novega defenderja sport, medtem ko bi lahko prostor po discovery sportu zasedel novi električni range rover GT. Prav defender sport bi lahko dolgoročno prevzel vlogo obeh današnjih kompaktnih športnih terencev skupine JLR.