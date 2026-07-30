Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. V železniškem prometu lahko zato občasno nastajajo zamude.

Omejitve največje dovoljene hitrosti vlakov veljajo na naslednjih odsekih železniškega omrežja: Dobova–Zidani Most–Ljubljana, Ljubljana–Kranj–Jesenice, Ljubljana–Kamnik Graben, Ljubljana–Metlika, Celje–Velenje, Stranje–Grobelno/Imeno, Logatec–Sežana, Divača–Koper, Pivka–Ilirska Bistrica, Jesenice–Sežana, Prvačina–Ajdovščina, Sevnica –Trebnje in Maribor–Prevalje.

Visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic

Kot pojasnjujejo pri Slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. "V takšnih razmerah uvajamo preventivne ukrepe za zagotavljanje varnosti potnikov ter čim bolj nemotenega delovanja železniškega prometa. Preventivni ukrepi se izvajajo na odsekih, ki so izpostavljeni neposrednemu soncu, imajo velike prometne obremenitve ali zahtevnejšo geometrijo proge," navajajo.

Tovrstni ukrepi so uveljavljen del varnostnih postopkov, ki jih v obdobjih visokih temperatur izvajajo tudi drugi evropski upravljavci železniške infrastrukture.

Občasno lahko nastajajo zamude

Zaradi omejitev hitrosti lahko nastajajo občasne zamude v železniškem prometu. Potnike o spremembah v prometu ter aktualnem stanju sproti obveščajo na spletni strani SŽ - Potniški promet in prek drugih uradnih komunikacijskih kanalov skupine Slovenske železnice. Za dodatna pojasnila in pomoč lahko vsak dan med 6. in 22. uro pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.

V Sloveniji smo te dni priča tretjemu vročinskemu valu v tem letu, ta se stopnjuje. Agencija za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od petka pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. Od sobote bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo.