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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
30. 7. 2026,
6.04

Osveženo pred

21 minut

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Ferrari ferrari luce Prodaja avtomobilov električni avtomobili

Četrtek, 30. 7. 2026, 6.04

21 minut

Ferrari luce - prvo leto blizu 500 izdelanih in že prodanih

Kontroverzni ferrari: prodali že vse izdelane za letos, največ zanimanja med Kitajci

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Ferrari Luce | Foto Ferrari

Foto: Ferrari

Čeprav je Ferrari za svoj prvi električni avtomobil po predstavitvi doživel val kritik zaradi drznega videza, kupcev to očitno ni zmotilo. Italijani so v manj kot dveh mesecih razprodali celotno proizvodnjo za letošnje leto - okrog 500 vozil, ki stanejo več kot pol milijona evrov.

Ferrari je z modelom luce dokazal, da lahko tudi prvi električni avtomobil znamke doseže velik prodajni uspeh. Po poročanju časnika Financial Times so pri Ferrariju v manj kot dveh mesecih po predstavitvi razprodali celotno za letos načrtovano proizvodnjo. Gre za nekja manj kot 500 avtomobilov, kar je sicer majhna serija, a povsem v skladu s Ferrarijevo strategijo omejene proizvodnje.

Sodeč po odzivih eden najbolj kontroverznih ferrarijev

Luce je bil predstavljen konec maja v Rimu in je zaradi svoje oblike sprožil burne odzive. Po navedbah Ferrarija največ zanimanja prihaja s Kitajske, kjer je bil luce že kmalu po predstavitvi razprodan. Predsednik uprave Benedetto Vigna je maja napovedal, da naročila prihajajo tako od dolgoletnih Ferrarijevih kupcev kot tudi od novih strank, dobavni roki pa segajo proti koncu leta 2027.

Luce stane 550 tisoč evrov in predstavlja drugačen Ferrarijev koncept. Gre za štirivratni avtomobil s petimi sedeži, ki sta ga oblikovala slovita oblikovalca Jony Ive in Marc Newson. Čeprav ni klasični superšportnik, zmogljivosti ostajajo na ravni Ferrarijevih najhitrejših modelov.

Zmogljivosti pogona s štirimi motorji niso vprašljive

Električni pogon razvije več kot 740 kilovatov (več kot tisoč “konjskih moči”), sestavljajo ga štirje elektromotorji, baterija s kapaciteto 122 kilovatnih ur (kWh) pa temelji na 880-voltni arhitekturi. Avtomobil omogoča polnjenje z močjo do 350 kilovatov, obljubljeni doseg presega 530 kilometrov, pospešek do 100 kilometrov na uro pa znaša 2,5 sekunde.

Ferrari poudarja, da je večino ključnih komponent razvil sam, med njimi elektromotorje, močnostno elektroniko in aktivno vzmetenje. Tudi pri električnih avtomobilih zato ostaja zvest svoji strategiji – ne tekmuje s količino proizvodnje, temveč z ekskluzivnostjo. Ravno omejena proizvodnja je po prvih odzivih kupcev znova ustvarila veliko povpraševanje.

Ferrari ferrari luce Prodaja avtomobilov električni avtomobili
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