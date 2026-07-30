Evropska država, ki je potihoma zgradila močno vojsko. "Pripravljeni so na vojno z Rusijo."

Ruska vojska je veliko manj učinkovita, kot se ji je pripisovalo, je prepričan britanski vojaški zgodovinar Antony Beevor. Razloge za njeno neučinkovitost išče v globoko zakoreninjeni korupciji, pomanjkljivostim v poveljniški strukturi ter zgodovinskim vzorcem poniževanja in nasilja znotraj ruske vojske. Po drugi strani Beevor hvali finsko vojsko, ki je dobro pripravljena na morebitno vojno z Rusijo.

"Mit o veliki ruski vojski obstaja že od prve svetovne vojne. Ruska vojska naj bi bila neustavljiv parni valjar, ki uničuje vse pred seboj. Tudi zdaj so verjeli, da bo Ukrajina padla v nekaj dneh," je dejal Antony Beevor v intervjuju za finski medij Seura.

"Podcenili smo obseg korupcije v ruski vojski"

Po Beevorjevem mnenju so vsi podcenili obseg korupcije v ruski vojski. Številna vojaška vozila so razpadla med uporabo, ker so ruski častniki prodajali rezervne dele. To sega v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko niso izplačevali plač in so častniki začeli prodajati opremo. To je postala navada, ki se nadaljuje. "Korupcija v vladi in oboroženih silah je hujša, kot si mnogi mislijo," trdi Britanec.

Zgodovinar je izpostavil kruto ravnanje nadrejenih z ruskimi vojaki. "To ni nujno odraz ruskega značaja, temveč človeški odziv. Ko je nekdo ponižan in zlorabljen, se jeza in grenkoba streseta na druge. Ti procesi segajo daleč nazaj v rusko zgodovino. Rusija je bolj kot katerakoli druga država ujetnica lastne preteklosti."

Zgodovinarja ne skrbi za Finsko

Na vprašanje novinarja finskega medija, kako dolgo bi Finska zdržala, če bi ruske čete vkorakale čez mejo, je Beevor odgovoril: "Ne skrbi me za Finsko. Že samo zaradi dejstva, da lahko na bojišče pošljete skoraj 300 tisoč vojakov, je Britanija zelo pomilovanja vredna. Naša britanska vojska vključno z vsemi vejami lahko nabere sto tisoč vojakov. Vendar se zaradi pomanjkanja streliva ne bi mogla boriti več kot teden dni, kar je sramotno."

Razmere v Franciji so nekoliko boljše, v Nemčiji delajo, kar lahko, Finska pa je na prvi bojni črti. Finska, še posebej baltske države in Poljska vedo, kako je biti ruski sosed. "Kapo dol pred vsemi državami, ki so na prvi bojni črti. V zaledju nam ne gre tako dobro," je še dejal Beevor.