Vrtovec za Siol.net: Pripravljamo zakonodajo za avtonomno vožnjo Teslinih vozil #intervju

"Pripravljamo zakonodajo za avtonomno vožnjo Teslinih vozil, podobno kot jo imajo na Nizozemskem in v Grčiji," je v intervjuju za Siol.net napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Gre za prvo tako neposredno javno napoved, da bi Slovenija uredila pravni okvir za avtonomno vožnjo. Ob tem ostro kritizira Dars, saj meni, da za prometne zastoje niso krivi vozniki, temveč "nesposobna uprava", ter napoveduje hitrejšo gradnjo tretjih pasov in več nočnega dela na avtocestah.

V intervjuju razkriva, kaj pričakuje od nove uprave Darsa in zakaj meni, da si nekdanji predsednik uprave Andrej Ribič ne zasluži odpravnine. Spregovoril je tudi o očitkih proti državnemu sekretarju Damijanu Jaklinu, pri čemer poudarja, da morajo veljati "enaki vatli za vse", ter pojasnil, ali zaupa svoji ekipi. O aktualni vladi pa pravi: "Verjamem, da bo to najbolj operativna vlada do zdaj."

Ministrstvo za infrastrukturo ste vodili že med letoma 2020 in 2022, torej ga dobro poznate. V kakšnem stanju ste ga prevzeli?

Ministrstvo zelo dobro poznam. Minister sem bil v času hudih izzivov covida, energetske krize in predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Zdaj je situacija drugačna, pred nami so drugi izzivi in projekti. Ob prevzemu smo se veliko ukvarjali z reorganizacijo, saj smo prevzeli del pristojnosti nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Z ministrico Polono Rifelj sva vsak dan v stiku, še vedno usklajujeva področja kadrov, financ itd.

"Skrbi me finančna slika na ministrstvu in razpoložljiva finančna sredstva za investicije, ki so bila predvidena po prejšnjem proračunu. Zato nestrpno pričakujemo rebalans proračuna, da bomo lahko zlasti na cestah izvedli nekatera nujna vzdrževanja." Foto: Ana Kovač

Torej se še v veliki meri ukvarjate z operativnimi stvarmi.

Veliko dela smo v zadnjem mesecu že opravili, načrtujemo, da bomo reorganizacijo zaključili v kratkem. Hkrati nadaljujemo z izvajanjem različnih projektov. Na infrastrukturnem delu želimo začeti s projekti, ki že dlje časa stojijo. Zlasti si želim hitrejšega umeščanja infrastrukturnih projektov v prostor. Kot ključne lahko omenim dvotirnost proti Ivančni Gorici in Novemu mestu, drugi tir proti Kranju, ki se v prostor umešča že 15 let, in drugi tir proti Kamniku.

Želimo okrepiti javni potniški promet na Slovenskih železnicah, vzpostaviti novo železniško povezavo proti Mariboru, zlasti od Ljubljane proti Celju. S temi postopki bomo zelo hitro začeli in verjamem, da je lahko ta vlada tista, ki bo sprejela t. i. zakone lex specialis, ki so nujni za umestitev ključnih železniških povezav. Področje, ki se ga bomo v projektih lotili, je tudi energetika, še posebej drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. To je moj ključni projekt štiriletnega mandata.

Si želite, da bi si ravno po tem zapomnili vaš mandat?

Predvsem želim biti minister, ki bo skupaj z ekipo delal v smeri dviga splošne blaginje za vse. Brez razvoja primarne infrastrukture se Slovenija ne more razvijati. Menim, da ne moremo graditi energetske neodvisnosti in stabilnosti, če nimamo drugega bloka jedrske elektrarne. Druga stvar pa so težave na avtocestah, mislim predvsem na zastoje in delovišča.

"Za zastoje niso krivi vozniki, ampak slabo načrtovanje Darsa"

Takoj po nastopu funkcije ste si ogledali nočna gradbena dela na avtocesti med Ravbarkomando in Postojno. Napovedali ste, da se bodo dela na tem odseku končala od 20 do 30 dni prej. Ali lahko danes že poveste, kdaj bo odsek odprt?

Ključen problem je, da je Dars v preteklosti odprl preveč delovišč. Zaradi tega prihaja do zastojev in ljudje v prometu izgubljajo živce. Ne strinjam se z izjavo nekdanjega predsednika uprave Darsa, ki je dejal, da so za zastoje krivi objestni vozniki, ampak je po mojem mnenju krivo predvsem Darsovo slabo načrtovanje delovišč, pa tudi izvedba je bila slabo pripravljena.

Problem je v tem, da je pod to upravo z Darsom težko vzpostaviti kakršnokoli komunikacijo. Zato lahko še enkrat povem, da smo na ministrstvu prisiljeni komunicirati neposredno z izvajalci gradbenih del. Ti zagotavljajo, da bi se dela na tem odseku lahko zaradi nočnih del in pohitritve zaključila 30 dni prej.

"Vsak dan preverjam in apeliram, naj se dela izvajajo v čim širšem obsegu, seveda v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Vseh del ponoči ni mogoče opravljati. V Sloveniji imamo številne omejitve, za katere pa sem prepričan, da jih bomo lahko zelo hitro odpravili." Foto: Ana Kovač

Kdaj bo torej odsek odprt?

Težko napovem točen datum, vsi moji napori pa so usmerjeni v to, da bo odsek tudi zaradi nočnih del in širšega obsega del podnevi odprt v najkrajšem možnem času. Z izvajalcem del sem že govoril, da se zapora uredi tako, da bo zagotovljena večja prepustnost, kot je bila doslej, in da bodo prometni pasovi širši.

Začela so se tudi nočna dela na avtocestnem odseku med Domžalami in Šentjakobom. Kako potekajo nočna dela na gradbiščih? Preverjate, ali se v praksi res izvajajo?

Tam je pogodba zelo jasna, in sicer določa, da se dela izvajajo v svetlem delu dneva. Foto: Jernej Vrtovec X Kljub temu pa eden od izvajalcev nekatera dela opravlja tudi ponoči, in sicer tako, da s hrupom ne ogroža okoliških prebivalcev. Sam v praksi ne preverjam nočnih del. Od nove uprave Darsa pa pričakujem, da bo vse razpise prilagodila tako, da ne bo le cena tista, ki bo odločala, kdo bo izbran, ampak bodo pomembni tudi rok izvedbe ter ureditev zapore in gradbišča.

Rok izvedbe mora biti eden ključnih dejavnikov pri izbiri izvajalca. Drugi pomemben element je, kako je urejena zapora na omenjenem gradbišču. Logično je, da se mora zasledovati cilj čim večje pretočnosti prometa.

Tretji pasovi postajajo prioriteta

Kaj se bo zgodilo v primeru zamujanja z roki? Bodo sledile pogodbene kazni?

Pogodbene kazni so v določilih že zdaj. V praksi prihaja do številnih časovnih aneksov. Veliko je odvisno od načrtovanja oziroma od tega, kako dobro je projekt pripravljen. Kar pa se tiče avtocest, tam ne sme biti nobenih presenečenj, na primer pri rekonstrukcijah.

Vsaka širša rekonstrukcija, ki se bo izvajala na našem avtocestnem križu, bo morala v prihodnje vključevati tudi gradnjo tretjega pasu. Če bomo na primer odprli novo delovišče proti Štajerski, bo gradnja tretjega pasu dodatno delo, ki ga bo opravil izvajalec.

Bi si želeli, da bi nočna dela postala praksa povsod, ne samo pri nekaj projektih, morda tudi izven avtocest?

Verjamem, da bodo postala, saj bodo razpisi temu prilagojeni. Na področju okolja in prostora moramo spremeniti nekaj uredb glede okoljevarstvenih dovoljenj za delo ponoči. Tam prihajamo navzkriž z različnimi deležniki. Želim si, da se dela izvajajo 24 ur na dan, tudi ponoči, in to bo v prihodnje zapisano tudi v razpisnih pogojih. Vseh del se po zdajšnji zakonodaji ne sme izvajati ponoči.

Na primorski avtocesti je jutranji promet vsakodnevno zelo upočasnjen, vožnja od Logatca do središča Ljubljane za dobrih 30 km pogosto traja (če izvzamemo počitnice) približno 1 uro. Ali na ministrstvu preverjate, zakaj ni pretočnost boljša in naslavljate te izzive?

Moja najpogosteje obiskana spletna stran je stran prometno-informacijskega centra, da vidim, kakšno je stanje na cestah. Zgrožen sem nad trenutno situacijo, tudi sam se veliko vozim proti Primorski.

"Dejstvo je, da bi morali tretji pas načrtovati že veliko časa nazaj." Foto: Ana Kovač

Izpostavil bi, da je bila pogodba za gradnjo tretjega pasu od Vrhnike proti Ljubljani podpisana, kar lahko povzroči dodatne težave s pretočnostjo proti Ljubljani in obratno. A enkrat moramo začeti z izvajanjem tretjega pasu. Začeti bi ga lahko graditi že prej, ne pa da so nekateri politiki na Trgu republike mahali z rdečimi zastavicami proti širitvi avtoceste.

Imamo tudi gradbišče pri Domžalah, sam se vsakodnevno vozim od tam v Ljubljano. Gnečo od Blagovice naprej smo imeli tudi prej, enako zdaj, ko je tam delovišče, ki je še nekoliko podaljšalo zastoje. Verjamem, da se bo s tretjim pasom to razbremenilo, enako kot na avtocesti proti Logatcu. Pritisk prometa pa bo vedno večji. Slovenija je tranzitna država in temu se mora prilagoditi tudi naša cestna infrastruktura.

Tudi železniška?

Tudi, seveda. Okrog Ljubljane moramo okrepiti regionalne proge, da se bodo ljudje lažje odločali za vožnjo z vlakom, če bo seveda ta vlak točen in cenovno dostopen.

Nova uprava Darsa mora biti operativna

Ali je z odstopom predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča zgodba zaključena ali pričakujete še dodatne postopke, preiskavo glede gradnje poslovne stavbe na Griču?

Andrej Ribič je začetek julija odstopil z mesta predsednika uprave družbe Dars. Foto: STA To je stvar Slovenskega državnega holdinga (SDH) in nadzornega sveta Darsa.

Ogromno je bilo medijskih objav glede različnih aneksov in razmer tam v zadnjih treh letih in pričakujem, da se družbo Dars ter delovanje pod sedanjo upravo in odstopljenim direktorjem preveri.

Revizije so opozorile na občutno višjo končno vrednost projekta gradnje poslovne stavbe na Griču. Bo kdo za to prevzel odgovornost?

Bo. Naloga nadzornega sveta Darsa je, da pregleda vse sporne stvari, ki so se dogajale pod vodenjem Darsa s strani gospoda Ribiča.

Menite, da Andreju Ribiču pripada odpravnina?

Nadzorniki so glasovali proti.

Pa bi si jo zaslužil?

Ne. Poglejte stanje na slovenskih avtocestah in dobili boste odgovor, zakaj si je ne zasluži.

Dejal je, da odstopa, ker želi Dars razbremeniti vaših pritiskov. Kako komentirate to izjavo?

Odstopiti bi moral zaradi razmer na avtocestah in zaradi vsakodnevnih težav, ki jih imamo zaradi neoperativnosti. Kar se tiče pritiskov, lahko rečem, da odkar sem minister, sploh nisva govorila.

Dars je družba, ki upravlja ključni del državne infrastrukture, zato so pričakovanja javnosti velika. Kako boste zagotovili učinkovitost in transparentnost Darsa?

Vsako funkcijo zaznamuje tudi posameznik, ki jo prevzame. Želim si, da bo prihodnja uprava Darsa strokovna, operativna, da bo imela vizijo razvoja našega avtocestnega omrežja in ne bo le sledila nekemu parcialnemu interesu. Je pa to stvar SDH, ki upravlja družbo Dars.

Je mogoče projekte izvajati hitreje?

Absolutno. Dars ima za to dovolj denarja. Zahvaljujem se vsem voznikom za strpnost in potrpežljivost na avtocestah in zavračam vse pretekle navedbe, izrečene s strani Darsa, da so za zastoje krivi predvsem vozniki. Vozniki niso nič krivi, če je bila uprava Darsa nesposobna.

Jaklin v središču očitkov: "Vsak mora za svoja dejanja odgovarjati sam"

Zadnje dni se je v središču očitkov o korupciji znašel tudi vaš državni sekretar Damijan Jaklin. Očitke zavrača, ne namerava odstopiti. Bremeni ga tudi ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil direktor za vzdrževanje. Če se sumi potrdijo, boste zahtevali njegov odstop?

Načeloma velja, da dokler nekdo ni pravnomočno obsojen, velja domneva nedolžnosti. V preteklosti smo že večkrat videli različne zapise o politikih. Vnaprej se jih je obsodilo, potem pa je bilo bodisi na ustavnem sodišču bodisi na sodišču za človekove pravice v Strasbourgu dokazano, da je šlo pravzaprav za politični pogrom.

Ključno je, da vsak sam nosi odgovornost za svoja dejanja. Težko pa nekdo sprejme politično odgovornost, dokler ni znana odločitev sodišča. Iz prakse vemo, da se včasih dogaja politični pogrom, potem pa se izkaže, da je posameznik nedolžen. Spomnimo se Zdravka Počivalška in nabave mask, ko je bil dve leti stalno na tapeti, zaključek preiskave pa je bil, da ni naredil nič narobe. Ali pa afere Patria, kjer je bil celo takratni predsednik največje opozicijske stranke poslan v zapor, pa se je potem izkazalo, da po krivici. Imeti moramo enake vatle za vse.

"Menim pa, da je treba v Sloveniji korupcijo preganjati." Foto: Ana Kovač

Te dni se o Jaklinu poroča več, kot se je na primer poročalo o tem, kako so se različni ljudje ob špagetih pogovarjali o tem, na kakšen način lahko dostopajo do predsednika vlade ter ministrov in vplivajo na njihova ravnanja.

Se vam zdi, da je poročanje medijev pretirano?

Ne govorim, da je medijsko poročanje pretirano. Kot bivši piarovec cenim medije, ampak naj veljajo enaki vatli za vse. Če danes politik ali pa drugi funkcionar odstopi in prevzame odgovornost zgolj in samo na podlagi medijskega poročanja, kaj pa bo čez pet, sedem let, ko bo sodišče odločilo, da je nedolžen? Kdo bo takrat poravnal škodo? Kdo bo povrnil zaupanje? Takrat bo zgodba objavljena kot neka mala novička. Če sploh bo.

Mu še vedno zaupate?

Ljudem v svojem ožjem krogu zaupam.

Kot sem že dejal, Nova Slovenija pod mojim vodstvom ne bo nastavljala drugega lica, ampak bomo skupaj z ekipo delali za dvig splošne blaginje za vse. Vsak pa mora za svoja dejanja odgovarjati sam.

Ob tem se odpira vprašanje, ali Jaklin lahko hkrati opravlja funkcijo državnega sekretarja in nepoklicnega župana Občine Velika Polana. KPK meni, da ne, sklicujete se na mnenje iste komisije iz leta 2020. Kot državni sekretar ima prvi dostop do infrastrukturnih projektov v državi, kar lahko pomeni veliko prednost za občino, ki jo vodi. Kako boste kot minister in stranka postopali naprej? Boste počakali na odločitev KPK ali pričakujete, da bo Jaklin sam izbral eno od funkcij?

Do zdaj je bilo tako, da je KPK leta 2020, pa tudi v preteklosti, dopustila, da je nepoklicni župan lahko tudi državni sekretar. KPK je zdaj dala drugačno mnenje v medije, ni pa izdala nobene odločbe. Kot kaže, se lahko s kadrovsko spremembo senata na KPK nekatere odločitve čez noč spremenijo, čeprav se zakonodaja na tem področju ni spremenila. Čakam torej, da izdajo uradno mnenje.

Se vam zdi nenavadno, da je mnenje prišlo prej v medije, kot je bila izdana uradna odločba?

Da. Če bi imeli organi pregona oziroma nadzorne institucije resne namene, potem bi bil posameznik najprej seznanjen s kazenskimi ovadbami, obtožnimi predlogi, odločbami, ne pa da najprej pride zgodba v medije. Tudi sam imam podoben primer. Novinarji so imeli moj obtožni predlog pol leta pred tem, ko sem ga prejel jaz.

Kako pojasnjujete, da so novinarji obtožni predlog prejeli pred vami?

Zato, ker imamo nekatere institucije pravne države, ki delujejo v interesu določene politike, ali pa posameznike, ki v okviru pravne države delujejo na podlagi političnega prepričanja, ne pa na podlagi zakonodaje, predpisov in strokovnih kompetenc. Pred volitvami v državni zbor smo bili v Novi Sloveniji iz tedna v teden deležni silovitih pogromov. Potem se je to umirilo, zdaj pa se razbija desnosredinsko vlado na način, da se ti pritiski nadaljujejo.

Težko komentiram obtožni predlog v primeru KNOVS proti meni in ostalim poslancem Nove Slovenije, če ga nimam pred seboj, določeni novinarji pa ga imajo. Kako naj se branimo?

Foto: Ana Kovač

Zdaj ga imate?

Zdaj ga imam.

Kako se boste zagovarjali?

Zelo preprosto je. Še zdaj ne vem, kaj je narobe s tem, da smo poslanci opozicije v okviru KNOVS izvajali nadzor nad delovanjem policije. To je naša pristojnost. Tovrstna praksa je bila v preteklosti že uveljavljena, tudi po tej zloglasni seji oziroma nadzoru na policiji so bili nadzori še naprej izvedeni na enak način, pa ni nobenih kazenskih ovadb. V tem primeru je šlo izključno za vmešavanje takratnega vodstva policije v delo opozicije.

"Enaki vatli za vse"

Pred nastopom funkcije ste napovedali odločen boj proti korupciji. V enem od zadnjih intervjujev ste dejali, da v Sloveniji pravna država ne deluje. Se bo s Skokom to spremenilo? Kdaj naj bi bil ustanovljen (Op. p. z ministrom smo se pogovarjali teden dni pred finalom)?

Kdaj bo ustanovljen Skok, je stvar pristojnega ministra. Z veseljem bom podprl zakonodajo, ko bo pripravljena, in verjamem, da bo Skok učinkovit pri pregonu korupcije, da bodo veljali popolnoma enaki vatli za vse. Še danes poudarjam odločen boj proti korupciji, ne pa da se zdi, da so v tej državi nekateri popolnoma nedotakljivi.

Koga imate v mislih?

Ne želim izpostavljati posameznikov. Sami lahko vidite primere, ko se recimo glavne obravnave ne razpišejo po sedem, osem ali devet let in se čaka, da bodo zadeve zastarale.

Se bo s Skokom kaj spremenilo?

Verjamem, da se bo.

Še letos?

Mislim, da.

Foto: Ana Kovač

"Za JEK2 se ne bojim. Enkrat je treba začeti."

Ste zagovornik širitve jedrske tehnologije, tudi v koalicijski pogodbi je ena od točk nadaljevanje projekta JEK2. Po časovnici naj bi bil leta 2028 izveden tudi referendum o JEK2, vendar to v koalicijski pogodbi ni navedeno. Kaj letos načrtujete v povezavi s projektom? Preden bo začel delovati, bo minilo še nekaj časa.

Celoten projekt vodi Gen energija, sam pa menim, da se projekt odvija v pravo smer. Nekatere stvari je treba pospešiti, vključno z umeščanjem stikališča. Sem zagovornik jedrske tehnologije, tudi gradnje drugega bloka. Če želimo biti energetsko neodvisni in stabilni, potem potrebujemo močno pasovno proizvodnjo električne energije in brez drugega bloka ne bo šlo.

Enkrat je treba začeti in tega projekta se ne bojim. Vsi poudarjajo, kako velik projekt je to, kar drži, a verjamem, da je naša desnosredinska vlada tista, ki lahko načrtuje tovrstne projekte, jim kljubuje in jih spravi v pogon.

Pri snovanju drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem gre za dolgoročno vizijo in tudi sam razmišljam dolgoročno: kaj bomo pustili svojim otrokom. Poraba električne energije bo v prihodnje še večja, že zdaj se povečuje in potrebe so večje. Brez proizvodnje to ne bo šlo. Ne moremo biti odvisni od uvoza.

Geopolitični pretresi v svetu se odražajo tudi v Sloveniji. Državljane najbolj neposredno prizadenejo podražitve goriv. Se nam lahko še kdaj zgodi, da bi na črpalkah zmanjkalo goriva?

Tu so različni izzivi, na katere Slovenija nima vpliva, ima pa zagotovo vpliv na to, kako blažiti posamezne krize. V povezavi z oskrbo z gorivi sem pred kratkim govoril s Petrolom in za zdaj je vse zagotovljeno. Kar zadeva rast cen, ima država določen vpliv, nima pa popolnega vpliva. Seveda si želim čim nižjih cen naftnih derivatov, a dogodki na Bližnjem vzhodu so nepredvidljivi, posledično pa to velja tudi za cene nafte v prihodnje.

Sicer stalno spremljamo gibanje cen naftnih derivatov in tudi oskrbo z naftnimi derivati. V tem trenutku poteka oskrba nemoteno.

Kateri infrastrukturni projekti bodo zaključeni še letos?

Letos bo zaključena obnova avtoceste na Štajerskem (Dramlje–Slovenske Konjice), zaključen bo prvi del pri Postojni. Odprl se bo nov projekt pri Vrhniki, in sicer gradnja tretjega pasu. Ta sprva ne bo obremenjeval pretočnosti prometa, ker se bo izvajal samo na odstavnem pasu.

Foto: Ana Kovač

Zaključil se bo tretji pas pri Domžalah proti Ljubljani, naslednje leto sledi druga stran. Želel bi si hitrejših postopkov. Zdaj so pogodbe narejene tako, da bo promet pri Domžalah obremenjen tudi drugo leto. To ni moja krivda, ampak je to problem družbe Dars, ki je pogodbe in razpise v preteklosti snovala na ta način.

Za sprostitev pretočnosti nujno potrebujemo tretji pas od Domžal proti Ljubljani in od Vrhnike proti Ljubljani. Ostali infrastrukturni projekti, tudi manjši, so v teku. Želim si ureditve blejske obvoznice. Sprožili smo tudi že postopke za cestno navezavo Želodnik–Vodice, da razbremenimo severno ljubljansko obvoznico.

"Ta vlada bo najbolj operativna do zdaj"

Kako močna je po vašem mnenju 16. slovenska vlada? Tudi v primerjavi s prejšnjim mandatom?

Verjamem, da bo to najbolj operativna vlada do zdaj. Težko jo je primerjati s prejšnjim mandatom, ko sem bil minister, saj je takrat vlada delala v izjemno težkih okoliščinah, v času covida, imeli smo energetsko krizo, predsedovali smo tudi Svetu EU.

V dveh letih se je takrat zgodilo toliko stvari, da je mandat neprimerljiv z obdobjem, ki ga imamo zdaj. Verjamem pa, da bo ta vlada stvari, ki so zatečene ali na katere čakamo že desetletja, spravila v pogon. V mislih imam zlasti dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane.

"Ta trenutek so nastavki zelo dobri in lahko rečem, da je ekipa zelo složna." Foto: Ana Kovač

Če pogledate štiri leta naprej – kateri bo tisti največji infrastrukturni dosežek, za katerega želite, da ga bodo ljudje povezali z vašim mandatom?

Da se v mojem mandatu izvede tretjo razvojno os, vsaj severni del. Tam je več ovir, zlasti v prvem delu tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju. Upam, da bo sprejeta končna odločitev o gradnji drugega bloka.

Prvič lahko povem tudi, da pripravljamo zakonodajo za avtonomno vožnjo Teslinih vozil, podobno kot jo imajo na Nizozemskem, v Grčiji, Litvi in Estoniji. To bo trajalo nekaj časa, vendar že razmišljamo o tem, kako bi to idejo vključili v naš pravni red. Zdaj se bomo začeli pogovarjati z AVP, računam, da bomo v pol leta zakonodajo pripravili in uskladili.

Za katero točko v koalicijski pogodbi se najbolj zavzemate?

Koalicijska pogodba je v bistvu ena točka. Želim si, da na koncu mandata odkljukamo vse točke in verjamem, da jih bomo. Glede na to, kako je vlada začela in kako smelo načrtuje projekte, sem prepričan, da bom lahko leta 2030 rekel, da smo naredili nekaj izjemnega za Slovenijo in za naše državljane.

Foto: Ana Kovač

Na dan objave intervjuja bo tudi finale SP v nogometu. Na koga stavite?

Na Španijo, saj imajo dobro in složno ekipo.

Ali lahko kaj iz športa prenesemo tudi v politiko?

Zagotovo. Vztrajnost. Sam sem jo prenesel tudi v politiko.