Na slovenskih cestah se pred koncem tedna že pojavljajo daljši zastoji, predvsem na štajerski in primorski avtocesti, prometnoinformacijski center poroča tudi o nekaj prometnih nesrečah. Ob tem Dars opozarja, da bo zaradi vrhunca turistične sezone promet v prihodnjih dneh še bolj obremenjen.

Foto: Facebook Na cesti Vodice–Moste je v Vodicah zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom.

Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani.

Zastoji na štajerski in primorski avtocesti

Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Gneča je tudi na primorski avtocesti, kjer zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Foto: promet.si

Foto: promet.si

Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na cesti Lesce–Bled.

Dars: ob koncu tedna pričakujte še več prometa

Dars je danes opozoril, da lahko tudi ta konec tedna na najbolj obremenjenih delih avtocestnega omrežja pričakujemo povečan turistični tranzitni promet. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere.

Ob tem opozarjajo tudi na možnost krajevnih ploh in neviht, predvsem v popoldanskem času. V primeru slabega vremena voznikom priporočajo prilagoditev hitrosti in večjo varnostno razdaljo ter opozarjajo, naj nikoli ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih. Posebna previdnost je potrebna tudi na območjih delovnih zapor.

[PROMETNA NAPOVED] ☀️ Sredi poletja in na vrhuncu turistične sezone bo tudi ob prihajajočem koncu tedna na najbolj obremenjenih delih avtocestnega omrežja pričakovati povečan turistični tranzitni promet. Priporočamo, da se na pot odpravite pravočasno in pred odhodom preverite… pic.twitter.com/r9k3Mzcofi — DARS (@DARS_SI) July 17, 2026

Številne zapore cest

Na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. 7. zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti bo od 20. 7. predvidoma od 9. ure do 27. 7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. 7. zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora in Bič, za tovorna vozila samo prek Biča.

Na vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.

Cesta Ravne–Dravograd bo zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure.

Voznikom pristojni svetujejo spremljanje prometnih informacij in dodatno previdnost, saj se lahko zaradi povečanega turističnega prometa in morebitnih neviht razmere na cestah hitro spremenijo.