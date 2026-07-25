Kilometrske kolone na cestah proti morju

Na enega najbolj prometno obremenjenih koncev tedna v tem poletju je na avtocestah že od jutra povečan promet proti slovenski in hrvaški obali, nastajajo zastoji.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste marsikje po Sloveniji nastajajo zastoji v smeri morja, najbolj obremenjeni so deli primorske avtoceste proti Kopru, večkilometrska kolona pa je tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na gnečo opozarja tudi Hrvaški avtoklub, ki navaja, da je promet povečan na vseh pomembnejših cestnih smereh proti jugu, še posebej na avtocestah Zagreb–Split–Dubrovnik in Zagreb–Macelj.