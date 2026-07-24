Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
24. 7. 2026,
15.46

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana Mestna občina Ljubljana promet promet Slovenska cesta

Petek, 24. 7. 2026, 15.46

28 minut

Od jutri oviran promet na Slovenski cesti

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Slovenska cesta, Bavarski dvor, prenova | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Zaradi gradnje novega potniškega centra v Ljubljani bo od 25. julija do 1. septembra oviran promet na Slovenski cesti, na odseku od Tivolske ceste in Trga OF do Pražakove ter Dvorakove ulice, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

To soboto in nedeljo bo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvorakovo ulico zaprt vozni pas proti centru. Pas za avtobuse bo medtem ostal odprt.

Slovenska cesta | Foto: Mestna občina Ljubljana Foto: Mestna občina Ljubljana

Od 27. julija do 15. avgusta bodo na odseku Slovenske ceste med Pražakovo ulico in Trgom OF zaprti vozni pasovi proti Dunajski cesti. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste.

Slovenska cesta | Foto: Mestna občina Ljubljana Foto: Mestna občina Ljubljana

Sočasno bodo potekala arheološka izkopavanja

Od 16. avgusta do 1. septembra pa bodo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvorakovo ulico zaprti vozni pasovi proti centru. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste, so sporočili z občine. Dodali so, da se bo dinamika del prilagajala arheološkim izkopavanjem, ki potekajo na tem območju.

Slovenska cesta | Foto: Mestna občina Ljubljana Foto: Mestna občina Ljubljana

Prosijo za razumevanje

Na MOL vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko najdete tukaj. 

Avtobusna postaja Ljubljana
Novice Avtobusna postaja Ljubljana se seli
Ljubljana Mestna občina Ljubljana promet promet Slovenska cesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.