Zaradi gradnje novega potniškega centra v Ljubljani bo od 25. julija do 1. septembra oviran promet na Slovenski cesti, na odseku od Tivolske ceste in Trga OF do Pražakove ter Dvorakove ulice, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

To soboto in nedeljo bo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvorakovo ulico zaprt vozni pas proti centru. Pas za avtobuse bo medtem ostal odprt.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Od 27. julija do 15. avgusta bodo na odseku Slovenske ceste med Pražakovo ulico in Trgom OF zaprti vozni pasovi proti Dunajski cesti. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Sočasno bodo potekala arheološka izkopavanja

Od 16. avgusta do 1. septembra pa bodo na odseku Slovenske ceste med Tivolsko cesto in Dvorakovo ulico zaprti vozni pasovi proti centru. Promet v obe smeri bo potekal po drugi polovici ceste, so sporočili z občine. Dodali so, da se bo dinamika del prilagajala arheološkim izkopavanjem, ki potekajo na tem območju.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Prosijo za razumevanje

Na MOL vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko najdete tukaj.