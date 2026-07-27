Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu. Med termalnimi vrelci, zelenimi griči, reko Krko, vinogradi in živahnim kulturnim utripom vam ponuja vse, kar potrebujete za sproščen, aktiven, doživet oddih. Od sladoleda na trgu in razvajanja v termah do vodnih doživetij, vinskih zgodb in festivalskih večerov na prostem.

Šmarješke Toplice: med zdraviliško tradicijo, vinogradi in poletnimi okusi

V Šmarjeških Toplicah stopite v svet vinogradov, zelenih travnikov in termalnih vrelcev. Kraj že stoletja slovi po zdraviliškem turizmu, hkrati pa vam ponuja številne možnosti za športne aktivnosti, sproščene sprehode in odkrivanje kulturne dediščine.

Poletni utrip Šmarjete prijetno dopolnjuje Moletova hiša , ki vas na Karlovškovem trgu ob fontani cvička vse poletje vabi na gelato, pravi italijanski sladoled, pripravljen iz skrbno izbranih sestavin in z veliko ljubezni do okusa. V vročih poletnih dneh lahko izbirate med več okusi kremastega sladoleda, kakršnega poznajo najboljše italijanske gelaterije. Za dodatno osvežitev so vam na voljo ledena kava in različne limonade, tisti, ki prisegate na manj sladke užitke, pa lahko okušate tudi vrhunska lokalna vina in penine.

Foto: Joško Šimic

Dolenjske Toplice: zdravilna voda, sprostitev in zakladi dediščine

Dolenjske Toplice vas že od nekdaj privabljajo z zdravilnimi termalnimi vrelci. Razvoj kraja je pomembno zaznamovala plemiška rodbina Auersperg, ki je z gradnjo prvih kopališč oblikovala zdraviliški značaj kraja in preoblikovala njegovo mestno jedro.

Danes Terme Dolenjske Toplice veljajo za eno najstarejših zdravilišč v Evropi. Termalna voda je znana po blagodejnem vplivu pri revmatičnih težavah in okrevanju, sodobni center dobrega počutja Balnea pa vam ponuja bazene, savne in programe sprostitve za družine, pare in vse, željne oddiha v zavetju narave.

A Dolenjske Toplice niso le termalna destinacija. V bližini se lahko podate na arheološko pot Cvinger , na kateri vam ostanki železnodobnega gradišča in talilnic železa odstirajo pogled v davno preteklost. V Soteski vas pričaka Hudičev turn , pravljični grajski paviljon s sijajnimi iluzionističnimi freskami, med gozdovi Kočevskega roga pa se skriva Baza 20, edinstveno ohranjen sedež političnega vodstva slovenskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno, danes pomemben spomenik slovenske državnosti.

Foto: Jošt Gantar

Novo mesto: aktivna doživetja ob reki Krki

Poletje v Novem mestu vas vabi k raziskovanju mesta z vodne, mestne in razgledne perspektive. Reka Krka vam ponuja številna doživetja, od vožnje na splavu Rudolf do izposoje SUPov , kanujev in čolnov na Mestni plaži. Vodni utrip mesta lahko spoznate tudi z doživetjem na Krki in Temenici.

Ko sonce najbolj pripeka, pa vam prijeten umik ponujajo tudi kulturne znamenitosti. V Dolenjskem muzeju z znamenitimi situlami odkrivate bogato arheološko in kulturno dediščino prostora, razgledna ploščad Kapitelj pa vam ponuja enega najlepših pogledov na okljuk reke Krke in staro mestno jedro.

Foto: Razvojni center Novo mesto

Med vinogradi, zidanicami in pristnimi dolenjskimi okusi

Novo mesto je tudi odlično izhodišče za raziskovanje Trške gore , Odprtih zidanic , vinskih degustacij in doživetja Skrivnostna zgodba o cvičku . Dolenjski griči vas vabijo k počasnejšemu ritmu, med vinograde, razgledne točke in gostoljubne domačije, kjer lahko doživite pristne okuse regije.

E-kolesa so idealen način za raziskovanje vinorodne pokrajine, kjer se narava, kulinarika in vinska tradicija prepletajo v doživetje, ki vam ostane v spominu. Posebno noto oddihu dodajo nastanitve v zidanicah med vinogradi, kjer dan zaključite z razgledom, kozarcem domačega vina in tišino dolenjskih gričev.

Foto: Versatilis

Kolesarjenje po Dolenjski

Dolenjski griči, gozdovi in mirne poti so kot nalašč za raziskovanje s kolesom. Raznovrstne kolesarske poti povezujejo naravne kotičke, kulturne znamenitosti in lokalna doživetja ter ponujajo možnosti za sproščene družinske izlete, rekreativne ture in aktivnejše kolesarske podvige.

Eden lepših načinov za odkrivanje poletne Dolenjske je tudi Kolesarsko poletje ob Krki – pot vas vodi mimo naravnih kopališč, razgledov in manj znanih kotičkov regije. Za lažje raziskovanje pokrajine je na voljo tudi izposoja koles in električnih koles. Kolesarski vodnik S kolesom po Dolenjski pa obiskovalcem ponuja ideje za različne trase, ki so prilagojene različnim stopnjam zahtevnosti.

Skriti kotički za poletno osvežitev

Poleg termalnih doživetij, rečnih aktivnosti in urejenih kopališč Dolenjska skriva tudi številne naravne kotičke, v katerih lahko poiščete senco, mir in prijetno osvežitev v objemu narave.

Med njimi je naravna toplica Klevež, kjer termalna voda priteka v kamniti bazen ob potoku Radulja. V bližnjem Škocjanu vas ob reki čaka urejeno območje za sprehod in oddih v naravi. Med zanimivimi naravnimi pojavi je tudi Zijalo pri Mirni Peči, kjer reka Temenica drugič privre na površje pod mogočno skalno steno. Med Gorjanci pa vas v soteski potoka Kobila spremljajo šumenje vode, slapišča in senca mogočnih dreves, ki ustvarjajo prijetno zavetje tudi v najbolj vročih dneh.

Dolenjska je tako poleti veliko več kot le destinacija za oddih. Je prostor termalne sprostitve, vodnih dogodivščin, vinskih zgodb, kulturnih zakladov in poletnih večerov, ki se razlijejo med mestnimi trgi, rečnimi bregovi in vinogradniškimi griči.

Sofinancira Slovenska turistična organizacija