Nova nakupovalna navada: kje lahko nakupujete z lastno embalažo?

Še pred nekaj leti smo bili nemalo začudeni, morda tudi skeptični, ko je nekdo pred nami v trgovini prodajalki ali prodajalcu podal lastno posodo in prosil, naj vanjo spakira želeno delikateso. Toda danes je vse drugače: čedalje več ljudi v trgovino prinese svojo stekleno posodo za sir, škatlico za narezke, bombažno vrečko za sadje ali posodico za oreščke.

Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija (slika je bila ustvarjena s pomočjo UI)

Ekološko in tudi – praktično

Kar je bilo torej še pred nekaj leti značilno predvsem za najbolj zagnane zagovornike trajnostnega življenjskega sloga, danes postaja povsem običajna nakupovalna navada. Ne le zato, ker želijo zmanjšati količino odpadkov, temveč tudi zato, ker je to preprosto praktično. Če s seboj prinesete svojo čisto posodo ali vrečko, živila domov odnesete v embalaži, ki jo boste uporabljali tudi za shranjevanje. Tako vam jih doma ni treba prelagati, temveč jih preprosto odložite na svoje mesto.

Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija (slika je bila ustvarjena s pomočjo UI)

Kaj lahko kupite z lastno embalažo?

Marsikdo misli, da je uporaba lastne embalaže omejena na le nekaj izdelkov, vendar je možnosti precej več. V trgovinah SPAR in INTERSPAR lahko svojo embalažo uporabite na postrežnih oddelkih delikatese, mesnice in ribarnice, pa tudi pri nakupu sadja in zelenjave ter določenih suhih živil v rinfuzi, na primer oreščkov. Pomembno je le, da je embalaža čista, nepoškodovana in primerna za stik z živili.

Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija (slika je bila ustvarjena s pomočjo UI)

Preprosteje, kot si predstavljate

Postopek je hiter in enostaven. Embalažo najprej pokažete zaposlenemu na postrežnem oddelku, ki poskrbi za ustrezno tehtanje oziroma evidentiranje njene teže, nato pa vanjo pripravi izbrano živilo. Za kupca se praktično ne razlikuje od običajnega nakupa – le da živila domov odnese v embalaži, ki jo bo lahko znova uporabil.

Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Foto: Spar Slovenija (slika je bila ustvarjena s pomočjo UI)

Od besed k dejanjem – in igri

Če vas je zamisel o nakupovanju z lastno embalažo pritegnila, svoje znanje preizkusite še v zabavni spletni igri SPAR. V 30 sekundah skušajte v stekleno posodico ujeti čim več živil, ki jih lahko kupite z lastno embalažo, pri tem pa se izognite pakiranim izdelkom. Uspešni igralci se potegujejo za privlačne trajnostne nagrade in SPAR darilne kartice. Zabaven izziv, ki pokaže, da so trajnostne odločitve lahko tudi igra.

Zajetje zaslona nagradne igre Foto: Spar Slovenija (slika je bila ustvarjena s pomočjo UI)

Morda boste že med igro dobili navdih, kaj boste ob naslednjem obisku trgovine kupili v svoji embalaži.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija d. o. o.