Oven

Danes boste bolj jasni in objektivni glede osebnih zadev in razmerij. To bo ugoden čas za soočenje z razlikami ali neko veliko odločitev. Z ljubljenimi komunicirajte odprto, pojdite na izlet in obiščite prijatelje ali pojdite ven z osebo, ki vam je draga. Obeta se vam tudi nova ljubezen, le opaziti jo boste morali.

Bik

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Za določene težave boste potrebovali pomoč odvetnika.

Dvojčka

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Okrepljena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Rak

Vsi bodo odmislili čustva, vi pa boste opazili, da se spet premikate v krogu. Verjetno zato, ker boste najprej želeli poskrbeti za vse druge, šele nato se boste spomnili nase. Na koncu boste obupali. Spoznali boste, da se preveč razdajate. Pazite, da ne boste končali z manj, kot boste pričeli.

Lev

Pogovori s partnerjem bodo danes kritični. Čas je, da resnično prisluhnete in se učite od drugih. Če obstaja zadeva, ki vas muči, bo čas pravi, da spregovorite o njej. Pogovorite se s prijateljem, dal vam bo koristen nasvet. Potrebujete ideje in mnenja prijateljev, zato se nikar ne bojte. Preprosto vprašajte.

Devica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo obrestovalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjava zamisli vam bosta v užitek, ne pa naporno prilagajanje.

Tehtnica

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Škorpijon

Povedali boste stvari, ki jih imate ponavadi samo v mislih. Govorili boste, brez da bi prej pomislili na posledice. Še posebno iskreni boste z ljudmi, s katerimi se ne boste strinjali. Vse skupaj malo upočasnite. To obdobje vam bo prineslo glavobole in težave. Lahko pride tudi do sporov in burnih razprav.

Strelec

Narasla bo želja po uspehu, vzporedno s tem pa tudi sovraštvo do določenih poslovnih partnerjev in sodelavcev. Prenagljene odločitve bi vam lahko povzročile veliko težav. Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje.

Kozorog

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Vodnar

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju.

Ribi

Občutili boste potrebo, da morate spregovoriti o svojih najglobljih čustvih, svoji preteklosti in drugih osebnih temah. To bo vsekakor poglobilo bližino in zaupanje v vašem razmerju. Znali boste tudi poslušati in nemalokrat se bo zgodilo, da boste tudi v drugih prebudili občutek varnega zavetja.