Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa

Na Tolminskem se je nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal s ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih pet potnikov, med njimi voznik in ena potnica predvidoma huje. S helikopterjema so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, so pojasnili na novogoriški policijski upravi.

Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo sedem potnikov, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Po njegovih pojasnilih je avtobus v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal s ceste. Pri tem sta se predvidoma hudo poškodovala 35-letni voznik avtobusa in potnica. Štirje potniki so se lažje poškodovali in so jih z reševalnimi vozili prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Dva potnika se v nesreči nista poškodovala.

Na kraju prometne nesreče so poleg policije posredovali tudi gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči iz Tolmina. O dogodku so bili obveščeni tudi pristojni pravosodni organi v Novi Gorici.

Policija okoliščine prometne nesreče še preiskuje in jih bo sporočila naknadno.