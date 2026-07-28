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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
28. 7. 2026,
7.40

Osveženo pred

18 minut

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Mercedes-Benz Mercedes-AMG A 45 "final edition"

Torek, 28. 7. 2026, 7.40

18 minut

Mercedes-AMG A 45 "final edition"

Zadnja serija Mercedesovega športnika: imel je najzmogljivejši štirivaljni motor

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Mercedes A45 S | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz se z zadnjo serijo poslavlja od kompaktnega športnika z najmočnejšim štirivaljnim bencinskim motorjem.

Mercedes-AMG po sedmih letih zaključuje zgodbo enega najbolj ekstremnih športnih kombilimuzin na trgu. Model A 45 S 4MATIC+ se poslavlja s posebno različico Final Edition, ki bo zadnja izvedba tega avtomobila. Razlog za konec ni pomanjkanje zanimanja ali zmogljivosti, temveč vse strožji evropski emisijski predpisi, ki jih znameniti motor M139 ne izpolnjuje več.

Mercedes A45 S | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

Največja posebnost avtomobila je bil motor

Prav motor je največja posebnost modela. Dvolitrski turbobencinski štirivaljnik M139 z močjo 310 kilovatov (421 “konjev”) še danes velja za najzmogljivejši serijsko izdelani turbobencinski štirivaljnik na svetu. Razvije 500 njutonmetrov navora, od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,9 sekunde, največja hitrost pa je elektronsko omejena na 270 kilometrov na uro. Motor v Affalterbachu še vedno sestavljajo ročno po načelu “one man, one engine«, kjer za vsak motor skrbi en sam mojster.

Posebna izvedba Final Edition bo na voljo v mat sivi barvi ali črni barvi. Med najbolj opaznimi elementi so 19-palčna kovana platišča AMG, črne zavorne čeljusti z belim napisom AMG, kromiran pokrov rezervoarja in številni rumeni poudarki. Po želji kupca bo mogoče naročiti tudi grafiko z napisom “45 S” na vratih ter dodatne rumene detajle na ohišjih zunanjih ogledal, s katerimi želi AMG poudariti ekskluzivnost poslovilne serije.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG A 45 "final edition"
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