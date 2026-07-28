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Avtor:
Ž. L.

Torek,
28. 7. 2026,
10.28

Osveženo pred

38 minut

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konferenčna liga konferenčna liga FC Koper NK Bravo NK Aluminij Matjaž Kek NK Rijeka

Torek, 28. 7. 2026, 10.28

38 minut

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 2. krog (povratne tekme)

V torek in sredo na delu legionarji, v četrtek slovenska trojica

Avtor:
Ž. L.

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Zoran Zeljković, FC Koper | Bomo avgusta v evropskih kvalifikacijah spremljali vse štiri slovenske predstavnike? | Foto Aleš Fevžer

Bomo avgusta v evropskih kvalifikacijah spremljali vse štiri slovenske predstavnike?

Foto: Aleš Fevžer

V četrtek se bo v boj za tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo podala trojica slovenskih klubov, vsi trije imajo lepe možnosti, da nadaljujejo pot proti evropski jeseni. Po remiju v Ljudskem vrtu bo moral Aluminij v Albaniji premagati Dinamo City, prednost enega zadetka bo v gosteh pri makedonski Škendiji branil Bravo, na Ferskih otokih pa si je Koper proti ekipi NSI Runavik priigral dva zadetka zaloge za tekmo na Bonifiki. Že danes in jutri bo na delu tudi nekaj slovenskih legionarjev.

Štirje slovenski predstavniki, med katerimi ni Olimpije in Maribora, dveh najtrofejnejših slovenskih klubov, nadaljujejo s pestrim evropskim poletjem. Po Celju bo v četrtek na delu tudi trojica ekip, ki se borijo za uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Matic Vrbanec je poskrbel, da se pokalni prvaki v Albanijo ne bodo odpravili z zaostankom. | Foto: Jure Banfi Matic Vrbanec je poskrbel, da se pokalni prvaki v Albanijo ne bodo odpravili z zaostankom. Foto: Jure Banfi

Minuli četrtek so bile na sporedu prve tekme in nekaj časa je kazalo na to, da bi se lahko končalo s klavrnim slovenskim izplenom. Bravo in Aluminij sta se v Stožicah oziroma Ljudskem vrtu hitro znašla v zaostanku, Koprčani pa so po vseh logističnih zapletih na Ferskih otokih neuspešno lomili odpor gostiteljev.

Druga polovica večera pa je bila za predstavnike 1. SNL precej boljša. Aluminij je proti Dinamu iz Tirane prišel do izenačenja in precej ugodnejšega izhodišča pred povratnim srečanjem, Bravu je v Ljubljani uspel popoln preobrat in se bo v Severno Makedonijo odpravil z minimalno prednostjo, Koper pa je le rešil uganko Ferskih otokov in bo proti Runaviku na Bonifiki v četrtek branil prednost dveh zadetkov.

Povsem realen je sanjski scenarij, v katerem bi pot v evropskih kvalifikacijah nadaljevali v avgustu nadaljevali vsi štirje slovenski predstavniki.

Že danes eden od Slovencev

Prve odločitve o potnikih v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo bodo sicer padle že nocoj. Na sporedu so štiri tekme, nekaj bo tudi slovenskega pridiha. Alen Ožbolt bo s ciprskim Apollonom potrjeval napredovanje, ki si ga je bolj ali manj zagotovil že na prvi tekmi, ko je gruzijski Dila Gori ugnal s 4:0.

Sedemnajstletni slovenski vratar Oskar Casagrande v Evropi še nima pravice nastopa za Spartak iz Trnave, ki se mu je pridružil v tem poletju. Njegovi novi soigralci so na prvi tekmi remizirali s CSKA-jem iz Sofije.

Preostali slovenski legionarji v kvalifikacijah za konferenčno ligo bodo na delu v četrtek. Matjaž Kek bo z Rijeko na Severnem Irskem branil minimalno prednost proti Derry Cityju, Simona Rožmana in njegov Zrinjski Mostar medtem čaka lov na preobrat proti islandskemu Valurju. Matjaž Kek bo z Rijeko na Severnem Irskem branil minimalno prednost. | Foto: Aleš Fevžer Matjaž Kek bo z Rijeko na Severnem Irskem branil minimalno prednost. Foto: Aleš Fevžer

Konferenčna liga, kvalifikacije (2. krog - prve tekme):

Torek, 28. julij:

Sreda, 29. julij:

Četrtek, 30. julij:

Valerij Kolotilo, NK Celje
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konferenčna liga konferenčna liga FC Koper NK Bravo NK Aluminij Matjaž Kek NK Rijeka
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