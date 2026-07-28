"Večino doslej kupljenih apartmajev, kar 50 odstotkov, so kupili Slovenci, sledijo Madžari, Hrvati, Avstrijci in Švicarji," nam je na dvodnevnem ogledu ob odprtju Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay na obali Novega Vinodolskega povedal upravitelj portfeljev in investitor Nader Bawany . Gre za povsem nov koncept resorta v vrhunskem letovišču, kakršnega Hrvaška in Slovenija še ne poznata. Spoznali smo, po čem je poseben in kaj vse bo ponujal gostom. Od novembra dalje tudi velik spa center. Vse kaže, da bo prav slovenski gost tudi v tej zgodbi ključen. Ponudbo resorta bodo lahko koristili tako hotelski gostje kot zunanji obiskovalci.

Ta teden se na Hrvaškem, natančneje v Novem Vinodolskem, odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, v katerem je 304 rezidenc oziroma apartmajev in 198 eno- in dvosobnih hotelskih sob.

"Hotel smo prevzeli pred približno tremi leti, zadnji dve leti in pol pa smo poskušali ponovno odkriti njegovo nekdanjo slavo. Zdi se, da se naša vizija končno začenja uresničevati. Hotel nam je uspelo urediti do te mere, da je pripravljen za goste," nam je uvodoma na ogledu povedal upravitelj portfeljev in investitor skupine ECM partners Nader Bawany.

Balkon in pogled z balkona hotelske sobe. Foto: Ksenija Mlinar

Od 102 do 129 kvadratnih metrov veliki apartmaji in sobe z velikimi okni, panoramskimi stenami ter terasami nudijo sončno notranjost in čudovit razgled na Jadransko morje, natančneje na otok Krk.

Jutranji pogled iz sobe na otok Krk. Foto: Ksenija Mlinar

Najštevilčnejši kupci Slovenci: kupili že 50 odstotkov doslej prodanih apartmajev

Vsak apartma je oblikovan v sodobnem slogu. Ob ločeni spalnici, kopalnici ter skupnem dnevnem in kuhinjskem prostoru nudi mir in intimnost.

Kako je videti notranjost apartmaja Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji.

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Trenutno je naprodaj 131 apartmajev v prvih dveh vrstah ob morju, kar je tudi najbolj atraktivna lokacija, zato je njihova dostopnost omejena.

Maketa Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay Foto: Ksenija Mlinar

Med kupci, ki se zanimajo za apartmaje ali so jih že kupili, je veliko Slovencev. "Večina apartmajev, kar 50 odstotkov, ki so bili doslej kupljeni, je slovenskih, sledijo Madžari, Hrvati, Avstrijci in Švicarji," pove Bawany.

Ko lastnik ni v apartmaju, ga hotel lahko oddaja, lastnik pa dobi dohodek

Kot lastnik apartmaja dobite VIP-status, kar pomeni, da dobite znižane cene, denimo za spa-tretmaje. "Pokličete lahko na recepcijo in rečete: Hočem steklenico chardonnaya v hladilniku in pozabil sem rože za ženo, ker ima rojstni dan. Ali lahko to organizirate? Ko pridete, so rože na mizi in steklenica se hladi v ledu," navede primer Bawany.

Ko odidete pa lahko svoj apartma vrnete hotelu, ta pa ga medtem oddaja drugim gostom, vi kot lastnik pa prejemate dohodek.

Povpraševanje tudi po hotelskih sobah

Medtem so hotelske sobe prek Accor Group rezervirali predvsem FrancozI, Italijani, Hrvati, Madžari, Avstrijci in Nemci, zato so avgusta že precej dobro zasedene.

Kako je videti hotelska soba Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji.

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Skupni prostori: od najrazličnejših bazenov, športnih igrišč do restavracij

Za lastnike apartmajev bo zgrajen tudi poseben salon, ki bo imel prostore za druženje, igrišča za padel tenis, pisarniško sejno sobo in otroški klub. Na voljo je tudi miren hotelski bazen samo za odrasle s kabinami, bazen Sea Breeze z vodnim parkom, restavracijo in animacijsko ekipo za otroke ves dan ter notranji bazen z morsko vodo. Bazenska območja so skrbno urejena z elegantnimi ležalniki, hišicami in senčniki.

Miren hotelski bazen samo za odrasle in bazen s koktajl barom Foto: Ksenija Mlinar

Seveda pa je urejen tudi dostop do plaže. Ta je na voljo tako hotelskim kot zunanjim gostom.

Hotelska plaža se razprostira vzdolž obale in nudi dovolj kotičkov za privatnost. Foto: Ksenija Mlinar

Velik poudarek bo na kuhinji in dobri hrani. Poleg glavne restavracije se posebej veselijo odprtja južnoitalijanske restavracije Affamata, ki bo locirana v spodnjem delu resorta.

Kmalu bo svoja vrata v resortu odprla južnoitalijanske restavracija Affamata. Foto: Ksenija Mlinar

Tako v glavni kot v italijanski restavraciji bodo uporabljali lokalne sestavine – od zlatega oljčnega olja in vina do dišečih zelišč ter na soncu dozorelega sadja in zelenjave. V jedeh se bosta prepletali jadranska tradicija in sodobna ustvarjalnost, gostje pa bodo deležni unikatne gastronomske izkušnje.

Ker sledijo konceptu druženja, so restavracije opremili z velikimi mizami, kjer se lahko družijo in v hrani uživajo večje skupine ljudi.

Glavna restavracija resorta je odprt prostor z več manjšimi in večjimi mizami, kjer je na voljo samopostrežna hrana. Obedovati je mogoče tudi na terasi, od koder se razprostira čudovit pogled na otok Krk. Foto: Ksenija Mlinar

Enak koncept je opaziti tudi na "roof topu" (zgornji terasi). Na sredini je postavljen velik bazen, ob strani bar, v kotu prostor za DJ, okoli pa so razporejeni stoli in mizice za večje skupine. Računajo, da bo ta prostor med gosti priljubljen predvsem v večernih urah, ko bodo sprva uživali ob pogledu na čudovit sončni zahod, ko sonce zaide, pa se sprostili ob dobri glasbi in koktajlih.

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Jeseni odpirajo velik spa center

Oktobra ali novembra bodo odprli tudi velik spa center, velik 14 tisoč kvadratnih metrov. V njem bodo uporabljali proizvode lokalnih ponudnikov. "Ideja je, da bo to mesto, ki povezuje morje in planine, da v tretmaju občutiš vonj enega in drugega."

Prav s spa centrom in organizacijo konferenčnih dogodkov bodo ciljali na celoletno ponudbo in ne zgolj sezonsko, s tem pa tudi na zunanje in ne le hotelske goste. Izvensezonsko ponudbo nameravajo obogatiti še s posebnimi dogodki in tretmaji. "Menimo, da je to destinacija za celo leto. Povabiti želimo denimo ljudi iz Indije, ki bi poučevali jogo, zdravnika za spanje s Harvarda, ki pride in organizira vašo sobo tako, da zagotovi popolne pogoje za spanje, skratka ljudi, ki se osredotočajo na dobro počutje. Želimo pa si tudi veliko športnih ekip in športnike, ki okrevajo po poškodbi, saj je to tudi zelo dober športni objekt," našteje Bawany.

Konferenčna soba, kjer so nedavno organizirali tudi prvo poroko. Tudi v bodoče nameravajo gostiti tako konferenčne kot zasebne dogodke. Foto: Ksenija Mlinar

Za goste bo skrbelo od sto do dvesto zaposlenih

Da bo takšen resort lahko deloval, skrbi veliko število zaposlenih. Trenutno, ko z obratovanjem začenja hotelski del, je na delu prek sto delavcev, ko bodo v obratovanju tudi apartmaji, pa bo potrebnih prek dvesto ljudi. Po zagotovilih upravljalcev je za zdaj dovolj osebja, ekipa pa je mednarodno zelo pisana. Glavni šef kuhinje glavne restavracije je denimo Srb, za sladice pa s svojo ekipo skrbi glavna slaščičarka Barbora Baretić s Slovaške, ki se je skupaj s svojim možem, sicer domačinom iz Novega Vinodolskega, in otroki ustalila prav v Novem Vinodolskem. Mimogrede, njenim sladicam se je nemogoče upreti, izvrstne so.

Sladice v glavni restavraciji pripravlja glavna slaščičarka Barbora Baretić s Slovaške. Foto: Ksenija Mlinar

Povezani z lokalnimi ponudniki: od degustacije vin in tartufov do ogleda divjih konjev

Ponudba pa ni omejena zgolj na resort. Povezali so se z lokalnimi ponudniki, ki gostom resorta ponujajo najrazličnejša doživetja. "Ustvariti poskušamo lokalno izkušnjo, zato bomo sodelovali z agencijami, z marino, da goste popeljejo na Reko, Krk, na degustacijo tartufov, lov na tartufe, degustacijo vin, na ogled divjih konjev in še in še."

Vinarija Pavlomir



Miroslav Palinkaš Foto: Ksenija Mlinar Miroslava Palinkaša iz vinarije Pavlomir, čigar zgodbo, delo in vinarijo smo spoznali tudi na našem dvodnevnem izletu po Novem Vinodolskem.



Palinkaš je leta 1991, ko je na območju Vukovarja divjala vojna, z družino zbežal v Novi Vinodolski, kjer je sprva nekaj let delal v tovarni Pik, kasneje pa se odločil zgraditi nekaj svojega. "Povedali so nam, da je tukaj na območju Novega Vinodolskega dolina, ki je nihče več ne obdeluje. Najprej smo poskušali saditi pšenico, a nam ni ravno uspevalo. Potem pa smo prebrali, da so na tem področju nekdaj bili vinogradi, in ker sem tudi sam po poklicu vinogradnik, smo se leta 1994 odločili, da posadimo vinograd," se svojih vinogradniških začetkov spominja Slavonec, ki je svoj raj na zemlji našel v Novem Vinodolskem ter področju vrnil sorto, značilno za te kraje- žlahtino.



Vino zorijo v hrastovih sodih. Foto: Ksenija Mlinar Trenutno se soočajo s sušo. Foto: Ksenija Mlinar Ena takšnih izkušenj bo ponudba bližnjega vinarjaiz vinarije Pavlomir, čigar zgodbo, delo in vinarijo smo spoznali tudi na našem dvodnevnem izletu po Novem Vinodolskem.Palinkaš je leta 1991, ko je na območju Vukovarja divjala vojna, z družino zbežal v Novi Vinodolski, kjer je sprva nekaj let delal v tovarni Pik, kasneje pa se odločil zgraditi nekaj svojega. "Povedali so nam, da je tukaj na območju Novega Vinodolskega dolina, ki je nihče več ne obdeluje. Najprej smo poskušali saditi pšenico, a nam ni ravno uspevalo. Potem pa smo prebrali, da so na tem področju nekdaj bili vinogradi, in ker sem tudi sam po poklicu vinogradnik, smo se leta 1994 odločili, da posadimo vinograd," se svojih vinogradniških začetkov spominja Slavonec, ki je svoj raj na zemlji našel v Novem Vinodolskem ter področju vrnil sorto, značilno za te kraje- žlahtino.Žlahtina izhaja iz Novega Vinodolskega, a so jo zaradi napada bolezni, da bi jo zaščitili, prenesli v Vrbnik na otok Krk, kasneje pa vrnili na njeno rodno zemljo. Tako v vinariji Pavlomir gostom že leta ponujajo žlahtino, vino, ki ga je, kot pravi Palinkaš, "moč najti samo na tem področju in je prav zato zelo zanimivo in iskano." Poleg tega imajo na voljo tudi veliko sort svetovnega razreda, kot so chardonnay, rumeni muškat, sauvignon, merlot in druge, ob vinu pa ponujajo še tri vrste penine. Njihovo vinarijo pa zaznamuje in loči od drugih še ena zanimiva sorta, ki ni značilna za to področje. "Ko je bil Vukovar osvobojen, smo se vrnili in zasadili graševino. Danes imamo tam štiri hektarje trt. Grozdje oberemo, nato pa ga predelamo tukaj v Novem Vinodolskem," pove Palinkaš.Od leta 1994 do danes so zasadili že 30 tisoč hektarjev vinogradov, bolj množično pa so se z vinarstvom začeli ukvarjati leta 2008. "Na začetku so bili to trije ali štirje sodi, danes pa tukaj letno pridelamo približno petdeset tisoč litrov vina" in so prvi na Kvarnerju po količini pridelanega vina. Skoraj vsega prodajo na domačih tleh, v restavracije v Opatiji, Reki, po celotnem območju Krka, Crikvenici, Novem Vinodolskem, nekaj tudi izvozijo v Nemčijo, trenutno pa imajo še povpraševanje iz Črne gore.

Skoraj celotno trgatev opravijo v mesecu septembru. Ta še vedno poteka ročno, kar se pozna tudi na kakovosti njihovega vina. Da je res izvrstno, dokazujejo vse prejete nagrade doma in v tujini, prav tako prazni sodi. Trenutno namreč, kot pove Palinkaš, v njih ni več vina, zato se neizmerno veselijo nove trgatve. Tako kot drugod po svetu se tudi oni soočajo s sušo. "Zdaj nam grozi suša. Na srečo imamo v bližini akumulacijsko jezero. Tako vlečemo cevi in črpalke skozi vinograde, da zalijemo trte."

Hitra vožnja s čolnom do Krka, Crikvenice, Reke, ...

Na morju se vedno prileže vožnja s čolnom. S hitrim gliserjem je mimogrede mogoče obiskati bližnji Krk in druge otoke ter obalne destinacije. Tudi mi smo na našem dvodnevnem izletu pobegnili v Šilo na Krku in se na kratko sprehodili po mestu ...

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... že v naslednjih nekaj minutah pa smo se v Selcah sladkali s sladoledom ...

Domač sladoled v Selcah Foto: Ksenija Mlinar

... za konec pa si ogledali še primorsko mestece Novi Vinodolski, ki poleg številnih barov in restavracij ponuja bogato zgodovinsko, predvsem frankopansko arhitekturno dediščino – od Frankopanskega gradu do cerkve svetega Filipa in Jakoba.

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"Želimo si, da bo hotel preživel vse nas, da bo brezčasen," je dejal Nader Bawany. Foto: Foto: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Ob koncu pa seveda nismo mogli mimo vprašanja, zakaj so se nov koncept bivanja odločili umestiti prav v Novi Vinodolski. "Vedno sem oboževal hrvaško obalo. Ogledali smo si še nekaj drugih hotelov, ki jih ne bom imenoval. Ampak ko smo pred nekaj leti prišli na ta kraj, smo videli, da je zelo, zelo edinstven. Mislim, da je to eden najbolj edinstvenih krajev na obali. Tudi jug je čudovit, vendar je prenaseljen. Ko smo z mojo družino v poletnih mesecih bili v Splitu, Dubrovniku in na Hvaru, je bilo res kaotično in drago."

"Sami veste, kako je postalo v Grčiji, recimo na Mikonosu in Santoriniju. V poletnih mesecih je preprosto preveč turizma. In v tem kaosu ljudje začnejo iskati manjše, bolj lokalne in pristne destinacije. Ko smo videli to tukaj, smo rekli, da je to resnično neodkrit dragulj, ki ga nihče zares ne pozna," je dejal Bawany in sklenil z željo, da bo prav odprtje novega resorta primorskemu mestecu odprlo nove turistične priložnosti.