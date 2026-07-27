Mesečni horoskop za avgust 2026: Ovni bodo odprli srce, strelci pa bodo v središču dogajanja

Horoskop za avgust 2026 prinaša čas odločitev, razjasnitev in konkretnih premikov v odnosih, pri delu ter financah. Zadnji polni poletni mesec bo združil željo po sproščenosti z razmišljanjem o načrtih in obveznostih, ki nas čakajo jeseni.

Horoskop za avgust 2026 napoveduje živahen zaključek poletja, v katerem ne bo manjkalo novih priložnosti, nepričakovanih razpletov in pomembnih spoznanj. Medtem ko bodo dolgi dnevi še vedno vabili k oddihu, druženju in uživanju, bodo misli vse pogosteje bežale k načrtom za jesen. Marsikdo bo začutil, da je napočil čas, da dokonča začeto, uredi odprta vprašanja in se odloči, čemu želi v prihodnjih mesecih nameniti največ pozornosti.

Mlaj 12. avgusta bo prinesel svež zagon ter spodbudil konkretne premike v ljubezni, pri delu in osebnih načrtih. Odprle se bodo možnosti za nova poznanstva, zanimiva sodelovanja in odločitve, ki so še pred kratkim zahtevale več poguma.

Polna luna 28. avgusta pa bo poskrbela za čustveno intenzivnejši zaključek meseca. Na površje lahko prinese vprašanja, ki so bila predolgo odrinjena, ter razkrije, kdo ali kaj ima v našem življenju resnično prihodnost. Avgust bo tako ponudil pravo mešanico poletne sproščenosti in odločilnih premikov, zaradi katerih bomo v september vstopili z jasnimi in odločnimi načrti, urejenimi odnosi in večjim zaupanjem v izbrano smer.

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Avgust 2026, OVEN (21. marec–20. april) Pri financah bosta ključna trezna presoja in nadzor nad stroški, saj impulzivnost tokrat ne bo zaveznik dolgoročne varnosti in … Preberite več.

Avgust 2026, BIK (21. april–21. maj)

Avgust vam bo v ljubezni prinesel jasnejše meje ter razkril, kateri odnosi temeljijo na iskreni vzajemnosti in varnosti ter kateri … Preberite več.

Avgust 2026, DVOJČKA (22. maj–21. junij) Predolga razpršenost ali prekomerno razmišljanje lahko sproži nemir, napetost ali težave s spanjem, zato bo avgust idealen za korenite … Preberite več.

Avgust 2026, RAK (22. junij–22. julij)

Na poslovnem področju boste delovali previdno, svoje načrte pa boste razkrivali šele, ko boste

prepričani, da je čas pravi in da okoli … Preberite več.

Avgust 2026, LEV (23. julij–23. avgust) V odnosih boste začutili potrebo po priznanju in jasnem odzivu druge strani, zato boste želeli narediti prvi korak ter izvedeti, kje stojite in … Preberite več.

Avgust 2026, DEVICA (24. avgust–22. september)

Za dobro počutje bo pomembno, da prepoznate svoje meje in zmanjšate notranji pritisk, ob večji telesni občutljivosti pa pravočasno … Preberite več.

Avgust 2026, TEHTNICA (23. september–23. oktober) Na kariernem področju boste iskali jasna pravila, pri financah pa boste zahtevali več preglednosti in pravičnosti ter sprejeli odločitve, ki … Preberite več.

Avgust 2026, ŠKORPIJON (24. oktober–22. november)

Avgusta boste v odnosih želeli več resnice in iskrenosti ter se odločno soočili s potlačenimi čustvi in prikritimi motivi, ki vas že dlje časa ... Preberite več.

Avgust 2026, STRELEC (23. november–21. december) Za dobro počutje bo ključno, da prisluhnete svojemu telesu in svojih potreb ne potiskate na stran, sicer vas bo pretiravanje z obveznostmi … Preberite več.

Avgust 2026, KOZOROG (22. december–20. januar)

Na kariernem področju boste osredotočeni na jasne cilje in dolgoročno načrtovanje, pri financah pa boste morali natančno presoditi pomembnejše … Preberite več.

Avgust 2026, VODNAR (21. januar–18. februar) V odnosih boste potrebovali več avtentičnosti, svobode in iskrenih pogovorov ter se ne boste več prilagajali pričakovanjem, ki niso skladna z vašimi … Preberite več.

Avgust 2026, RIBI (19. februar–20. marec)

Vaše počutje bo močno odvisno od čustvene obremenjenosti, zato bo pomembno, da nase ne boste prevzemali skrbi drugih, ampak se postavili … Preberite več.

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