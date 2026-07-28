Nova izguba za skoke: pri 24 letih presenetljivo končala kariero

Le nekaj dni pred začetkom poletne velike nagrade je iz ZDA prišla presenetljiva novica. Annika Belshaw je pri komaj 24 letih končala športno pot, čeprav je prav v pretekli zimi dosegla najboljše rezultate kariere in debitirala na olimpijskih igrah. Postala je že četrta članica ameriške reprezentance, ki se je v zadnjih mesecih poslovila od smučarskih skokov.

Medtem ko najboljše smučarske skakalke odštevajo dneve do začetka poletne velike nagrade, je iz Združenih držav Amerike prišla novica o novi končani karieri. Annika Belshaw je, kot poroča skijumping.pl, sporočila, da se je njena športna pot končala.

"Neizmerno sem hvaležna za vse, kar mi je dal ta čudoviti šport. Hvala vsem, ki ste mi to omogočili," je zapisala v kratkem sporočilu na družbenem omrežju Instagram.

Najboljše rezultate dosegla v zadnji sezoni

Belshaw je podobno kot njen mlajši brat Erik prve korake naredila v nordijski kombinaciji, pozneje pa se je povsem posvetila smučarskim skokom.

Njen brat Erik Belshaw še vedno skače. Foto: Guliverimage

V svetovnem pokalu je debitirala že 27. januarja 2018 na Ljubnem, kjer je osvojila 39. mesto. Na prve točke je čakala skoraj pet let. Decembra 2022 je bila na veliki skakalnici v Lillehammerju 20.

Največji rezultatski napredek je dosegla prav v zadnji zimi. V skupnem seštevku svetovnega pokala je s 176 točkami osvojila 27. mesto, rezultat kariere pa dosegla v Sloveniji. Na drugi tekmi na skakalnici na Ljubnem je bila sedma.

Olimpijski debi in diskvalifikacija

V sezoni 2025/26 je prvič nastopila tudi na zimskih olimpijskih igrah. Na srednji skakalnici v Predazzu je osvojila 21. mesto, na veliki napravi pa je bila zaradi predolgih smuči diskvalificirana.

Bila je tudi članica ameriške zasedbe, ki je na olimpijski tekmi mešanih ekip osvojila sedmo mesto. Med letoma 2021 in 2025 je trikrat nastopila na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju.

Nov udarec za ameriške skoke

Belshaw je še ena v nizu ameriških skakalk in skakalcev, ki so v zadnjih mesecih končali kariero.

Po olimpijskih igrah se je poslovila Paige Jones, pozneje sta tekmovalne smuči v kot postavila še Decker Dean in Andrew Urlaub, Samantha Macuga pa se je odločila, da svojo kariero začasno prekine.