Neverjetno. To Putin napoveduje Ukrajini.

Če je ruski predsednik Vladimir Putin med pogovori z ameriško stranjo za ustavitev vojne zahteval celotno ozemlje štirih ukrajinskih regij, je zdaj očitno še povečal svoje ozemljske zahteve: kot rusko ozemlje razglaša vsaj vse ozemlje vzhodno od reke Dneper. Obenem Ukrajincem grozeče napoveduje, da bo zahod njihove države v prihodnosti pripadal Poljski, Madžarski in Romuniji.

Ko so se po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo začeli pogovori o končanju vojne v Ukrajini, je ruska stran za ustavitev spopadov zahtevala (poleg Krima, ki ga je zasedla in si ga enostransko priključila leta 2014) vse ozemlje ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson, tudi tisto, ki je še vedno pod ukrajinskim nadzorom.

Putin trdi: Ozemlje vzhodno od Dnepra je vedno veljalo za del Rusije

Seveda Ukrajinci, ki bi verjetno privolili v zamrznitev spopadov vzdolž trenutne bojne črte, v te zahteve niso mogli privoliti. Še zlasti zato ne, ker bi po izračunih Rusija za osvojitev ukrajinskega t. i. trdnjavskega pasu v Donbasu potrebovala več let in bi pri tem izgubila številne vojake.

Zdaj pa je ruski predsednik Vladimir Putin pretekli konec tedna na dnevu ruske mornarice v Sankt Peterburgu zbranim pripadnikom ruske vojaške mornarice med drugim govoril o tem, da je vse ozemlje vzhodno od reke Dneper zgodovinsko rusko. Gre za ozemlje (nekdaj imenovano tudi Levobrežna Ukrajina), na katerem ležijo tudi velik del Kijeva, drugo največje ukrajinsko mesto Harkov ter mesti Černigov in Sumi.

Putinovo stalno zanikanje obstoja ukrajinskega naroda

Vsekakor je pri tem treba omeniti, da že od začetka vsesplošne ruske invazije na Ukrajino leta 2022 ni povsem jasno, kakšni so Putinovi ozemeljski cilji. Prav mogoče je, da je leta 2022, ko je sprožil napad na vzhodno sosedo, načrtoval zasedbo celotne Ukrajine.

Putin je svoj že znani pogled na zgodovino, s katerim upravičuje svojo vojno proti Ukrajini, predstavil ob dnevu ruske vojne mornarice v Sankt Peterburgu. Foto: Guliverimage

Vemo, da Putin zanika obstoj posebnega, od Rusov ločenega ukrajinskega naroda, ampak trdi, da so Rusi, Ukrajinci in Belorusi zgodovinsko gledano en narod. Vsekakor pa so morebitni Putinovi načrti o nadzoru nad vso Ukrajino kmalu padli v vodo zaradi spodletelih naskokov na Kijev in Harkov.

Ukrajinci, Rusi in Belorusi so vzhodnoslovanski in (če odštejemo ukrajinske grkokatolike, tj. pravoslavce, ki priznavajo vodstvo papeža v Rimu) tudi pravoslavni narodi, a imajo tudi posebno, med seboj ločeno zgodovino. Njihova skupna zgodovina se je v srednjem veku začela približno v 9. stoletju (gonilo te vzpostavitve skupne zgodovine so bili skandinavski Vikingi, ki so med vzhodne Slovane prinesli tudi narodno ime Rusi), končala pa sredi 13. stoletja zaradi mongolskih osvajanj. Ukrajinci in Belorusi imajo svoja jezika, ki pa ju je v preteklih stoletjih, od ruskih osvojitev tega ozemlja od 16. stoletja naprej, v javni rabi začela izpodrivati ruščina. Pri ohranitvi svojega jezika so Ukrajinci uspešnejši od Belorusov. Ukrajinci niso bili nikoli popolnoma navdušeni nad oblastjo Moskve, čeprav so v preteklosti obstajala tudi obdobja rusko-ukrajinskega zavezništva, ki so bila usmerjena proti Poljski. Ukrajinci, geopolitično ogroženi od Poljakov na zahodu in Rusov na vzhodu, so pogosto skušali z zavezništvom s Poljsko odpraviti rusko grožnjo, z zavezništvom z Rusi pa odpraviti poljsko grožnjo. Zdaj so Ukrajinci v obdobju, ko skušajo z zavezništvom z Zahodom ubraniti svojo pravico do obstoja, ki jo ogroža Putinova Rusija.

Putin straši Ukrajince: zahod Ukrajine bo v prihodnosti del Poljske, Madžarske in Romunije

V Sankt Peterburgu je Putin pripadnikom ruske vojne mornarice razlagal tudi o tem, da so zahodne regije Ukrajine (Volinija, Galicija, Bukovina, Podkarpatska Ukrajina, op. p.) Stalinovo darilo Kijevu. Pri tem je poudaril, da Ukrajina tega ozemlja ni dobila kot neodvisna država, ampak ga je dobila v okviru ene same države (mišljena je Sovjetska zveza, op. p.). S tem je seveda namigoval, da to ozemlje ne pripada Ukrajini.

To spet ni nekaj novega, Putin je o tem pogosto govoril tudi v preteklosti. V Sankt Peterburgu je Putin dejal tudi naslednje: "Prepričan sem, da bo Ukrajina prej ali slej izgubila ta zahodna ozemlja. Kar je nekoč pripadalo Poljski, Madžarski in Romuniji, se bo prej ali slej – morda ne jutri, ne pojutrišnjem, tudi ne čez leto ali dve, čez deset ali petnajst let – zgodovinsko vrnilo na svoje pravo mesto. Obstajal je samo en varuh ukrajinske ozemeljske celovitosti – in to je bila Rusija."

Premišljen načrt Moskve, ki je usmerjen proti Ukrajini in EU

To rusko "ponujanje" zahodnih ukrajinskih ozemelj Poljski, Madžarski in Romuniji ni nekaj novega, ampak so iz Moskve že prihajali takšni namigi. Gre za premišljen načrt, kako na Poljskem, Madžarskem in v Romuniji okrepiti tamkajšnje nacionaliste ter tako ogroziti Ukrajino na zahodu in obenem omajati trdnost Evropske unije.

1/ Vladimir Putin has strongly hinted that Russia should claim the entire eastern half of Ukraine, going far beyond the existing annexation of the Donbas and southern Ukraine. He foresees a future in which western Ukraine is also annexed by its neighbours. ⬇️ pic.twitter.com/aMdPRPzpbl — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 26, 2026

Še najbolj ugodno je bilo za Moskvo do spomladi letos stanje na Madžarskem, kjer je bil na oblasti Viktor Orban, znan tudi kot Putinov ali ruski trojanski konj v EU. Spomnimo se, da se je v začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 celo šušljalo, da je Putin Orbana vnaprej obvestil o napadu na Ukrajino in da je Madžarska načrtovala vkorakanje madžarske vojske v t. i. Podkarpatsko Ukrajino (ta je bila do prve svetovne vojne del Ogrske) z izgovorom zaščite tamkajšnje madžarske manjšine.

Lahko Romunija in Poljska postaneta del moskovskih načrtov?

Večjo grožnjo za evropsko enotnost zdaj predstavlja Romunija, kjer bi na lanskih romunskih volitvah kmalu zmagal Ukrajini nenaklonjeni romunski nacionalist George Simion.

Trši oreh za načrte Moskve je Poljska, kjer seveda zaradi zgodovinskih izkušenj obstaja močno protirusko vzdušje, prav tako imajo Poljaki Rusijo za svojo glavno grožnjo, a tudi tukaj so se pojavila trenja med Varšavo in Kijevom zaradi krvave poljsko-ukrajinske zgodovine v prvi polovici 20. stoletja: poljsko zatiranje Ukrajincev po obnovitvi poljske države po prvi svetovni vojni ter ukrajinsko etnično čiščenje poljske manjšine na zahodu Ukrajine med drugo svetovno vojno, ki so ga spremljali množični ukrajinski poboji Poljakov ter maščevalne poljske akcije proti Ukrajincem.