"Putin se je pripravljen vojskovati do konca"

Velika ruska strategija zadnja tri stoletja je čakanje na propad Zahoda, trdi ameriški zgodovinar in poznavalec Rusije Stephen Kotkin. O ruskem predsedniku Vladimirju Putinu pravi, da se je pripravljen vojskovati do konca, toda vprašanje je, ali je na to vojno do konca pripravljena tudi ruska družba.

"Upajo, da se bo ta gnusna vojna čim prej končala." Tako je v intervjuju za ameriški medij New Yorker velik poznavalec Rusije in ruske zgodovine Stephen Kotkin odgovoril na vprašanje, kakšno je mnenje ruskega prebivalstva o vojni v Ukrajini.

Klavnica, ki le malo spreminja bojno črto

Kot je spomnil Kotkin, se bojna črta od jeseni 2022, ko so ukrajinske sile pregnale ruske sile iz regije Harkov, ni veliko spreminjala. Od takrat Rusija nadzira približno devetnajst odstotkov ukrajinskega ozemlja. Od jeseni 2022 je Rusija v bojih izgubila okoli sedemsto tisoč ljudi, pridobila pa je le malo ozemlja.

"Zdaj se sprašujete, kako dolgo lahko to traja. In odgovor je, da Putin kar naprej meče življenja v klavnice na bojišču – zdaj tudi severnokorejska življenja," poudarja Kotkin in dodaja, da je tukaj Rusija v prednosti, ker Ukrajina v klavnice na bojišču ne more vreči toliko ljudi kot ona.

So se Rusi pripravljeni bojevati do konca?

Ukrajina potrebuje pol milijona vojakov, ki so stari od 18 do 24 let, a jih Kijevu nihče ne pošlje. Rusija lahko po Kotkinovem mnenju zmaga na dva načina. Prvi je, da Ukrajino prisili v kapitulacijo, a Kijev to zavrača. Drugi je, da Moskva prepriča druge države, da te Ukrajino prisilijo v kapitulacijo, kar pa je po Kotkinovem mnenju neizvedljivo.

Velika ruska strategija je že tri stoletje čakanje na propad Zahoda, pravi Kotkin. Pojasnjuje tudi, da so v preteklosti zahodni levičarji fantazirali, da je komunistična Sovjetska zveza znanilka prihodnosti in socialno pravična družba izobilja, zdaj pa zahodni desničarji fantazirajo o tem, da je Putinova Rusija branik zahodne civilizacije in tradicionalnih vrednot ter da je znanilka prihodnosti. V resnici Sovjetska zveza ni bila socialno pravična družba izobilja, Putinova Rusija pa ni branik zahodne civilizacije in tradicionalnih vrednot. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Putin se je pripravljen bojevati, kolikor dolgo bo treba, toda ruska družba morda ne," ugotavlja zgodovinar. Na vprašanje, kako se bo torej vojna končala, je Kotkin odgovoril: "Kdo misli, da se bo končala? Začelo se je pod (rusko carico, op. p.) Katarino Veliko, ko je leta 1783 osvojila Krim. Smo sredi poti. Ljudje mislijo, da se bo to končalo tako, da bo Ukrajina lahko vzela nekaj ozemlja nazaj, Rusija pa bo kapitulirala. /…/Glavna težava od začetka je bila zamisel, da bo Ukrajina zmagala na bojišču, namesto da bi nekako uporabila vrsto političnega pritiska, da bi izsilila premirje, ki bo ugodno za Ukrajino. To pomeni, da bi lahko Ukrajina obdržala suverenost, ki jo je ubranila, ko so branili svojo prestolnico Kijev, in bi lahko potem vlagala v obnovo in poskusila južnokorejsko pot …"

Korejski scenarij kot dobri izid za Ukrajino?

Kotkin je prepričan, da je razdeljena Ukrajina v slogu razdeljene Koreje po koncu Korejske vojne leta 1953 (tj. da bi zdajšnja bojna črta med ukrajinskimi in ruskimi silami postala tudi dejanska razmejitev po premirju) za Kijev dober izid.

"Slab izid bi bil, da Ukrajina izgubi svojo suverenost: da prizna ruske priključitve ozemlja, ki ga nadzira Rusija, in to celo onkraj ozemlja, ki ga Rusija trenutno nadzira, da je prisiljena omejiti velikost svoje vojske, tako da je brez obrambe ter da se ne more pridružiti mednarodnemu varnostnemu zavezništvu ali oblikovati kakršnegakoli varnostnega zavezništva. Te omejitve ukrajinske suverenosti pomenijo kapitulacijo. /…/ To je tisto, o čemer se je Putin zdaj pripravljen pogajati. Ni se bil pripravljen pogajati o miru, v katerem bi Rusija obdržala nadzor nad ukrajinskimi ozemlji, a jih nihče ne bi priznaval kot ruska."

Trump kot dobri in slabi policist

Na vprašanje, kaj meni o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je osebno naklonjen ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, medtem ko ni tako blizu ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu ali zahodnoevropskim voditeljem, je Kotkin odgovoril, da Trump igra dobrega policista z mogočneži in lažnimi mogočneži, nato pa ljudje iz njegovega osebja z njimi igrajo slabe policiste. Po drugi strani Trump igra slabega policista z vsemi ameriškimi zavezniki, njegovo osebje pa z njimi igra dobre policiste.

Trumpovo vladanje je različica njegovega resničnostnega šova Vajenec, je prepričan Kotkin. Foto: Guliverimage

O Trumpu in njegovem načinu vladanja je Kotkin ponovil, da ga spominja na ameriško rokoborsko ligo WWE, v kateri potekajo odigrani dvoboji. Da je Trumpovo vladanje neke vrste televizija, da je urad za vladno učinkovitost (Doge), ki ga vodi Elon Musk, neke vrste različica Trumpovega resničnostnega šova Vajenec. Musk tako začasno sedi pri Trumpu in odpušča ljudi, kot jih je Trump v resničnosti seriji Vajenec.

"To je vlada, ki je usmerjena v novičarski cikel, ki je usmerjena k pozornosti, ki je osredotočena na Trumpa. To je resničnost, ki jo imate, nekaj od tega je iskreno, nekaj pa se lahko obrne na glavo, včasih celo v istem novičarskem ciklu," še pojasnjuje Kotkin.