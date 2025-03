Vrnitev Putinovega čarovnika iz Kremlja: to je njegova prerokba

Vladislav Surkov je bil včasih glavni svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaradi česar je dobil vzdevek čarovnik iz Kremlja. Velja za najbolj skrivnostnega človeka v Rusiji. Med vojno v Ukrajini je bil Surkov večinoma tiho, zdaj pa je ekskluzivno spregovoril za pariško revijo L'Express in razkril, kakšni so dolgoročni načrti Putinove Rusije.

Vladislav Surkov (rojen kot Aslambek Dudajev čečenskemu očetu in ruski materi) je arhitekt političnega sistema Putinove Rusije. Nekateri tudi trdijo, da je ustvaril Vladimirja Putina. Sam pravi, da je v začetku 21. stoletja ustvaril načela suverene demokracije, ki so postala konceptualna osnova putinizma (ta načela je med drugim sprejel madžarski premier Viktor Orban, ki jih širi tudi v druge evropske države, op. p.).

Trumpizem kot putinizem na ameriški način?

Glede ameriškega predsednika Donalda Trumpa pravi, da ne ve točno, ali je ta prilagodil njegov putinizem ZDA, jasno pa je, da je Trump ideološko bližje Putinu kot francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Putinu je Surkov svetoval dve desetletji, leta 2020 pa se je umaknil iz politike. Kaj počne danes, se ne ve, tudi v intervju za L'Express se je izognil odgovoru na to vprašanje.

Glede Trumpovega ponovnega prihoda na oblast in vzpona nacionalističnih strank v Evropi (Nacionalni zbor, AfD, Bratje Italije, FPÖ itd., op. p.) tudi pravi, da ne pomenijo konca t. i. geopolitične samote Rusije.

Geopolitična samota Rusije in vojna proti Ukrajini

"Geopolitična samota je stalnica v samopodobi našega naroda. Preprosto povedano, to je prepričanje, da se lahko zanesemo samo nase in da se moramo zato oborožiti s potrpežljivostjo, kruhom in orožjem. Trumpov prihod na oblast tega prav nič ne spremeni. Ne gre za sodobne mednarodne odnose, ampak za našo nacionalno zavest in podzavest."

Italijansko-francoski politični esejist in romanopisec Guliano da Empoli je leta 2022 objavil roman Čarovnik iz Kremlja. To je na prvi pogled domišljijski roman, ki pa v resnici govori o Vladislavu Surkovu – čarovniku iz Kremlja. Na fotografiji Putin in Surkov februarja 2012. Foto: Reuters

Pred vojno v Ukrajini je Surkov v intervjuju za ruski kanal WarGonzo na Telegramu za rusko zahodno sosedo dejal, da je umetna politična entiteta, ki jo je mogoče zavzeti le s silo. Na vprašanje L'Expressa, ali so se cilji Rusije v Ukrajini od 24. februarja 2022 spremenili, je Surkov odgovoril, da se njeni strateški cilji niso spremenili, njeni taktični cilji pa so se prilagodili z izvajanjem strategije.

Ruski svet nima meja, trdi Surkov

Surkov, ki meni, da je trajna širitev Rusije eksistencialni pogoj njenega zgodovinskega obstoja, je v intervjuju pojasnil, da je avtor ruske uradne ideologije, ki temelji na konceptu ruskega sveta. Ta koncept je pred njim že obstajal v filozofskih krogih.

"Ruski svet nima meja. Ruski svet je povsod, kjer je ruski vpliv, v takšni ali drugačni obliki: kulturni, informacijski, vojaški, gospodarski, ideološki ali humanitarni. Z drugimi besedami, povsod je. Obseg našega vpliva se od regije do regije zelo razlikuje, vendar nikoli ni enak nič. Razkropili se bomo torej na vse strani, kolikor bo božja volja in kolikor bomo močni. Pomembno je, da nas ne zanese in da ne vzamemo prevelikega kosa," poudarja Surkov.

Surkov o razdrobitvi Ukrajine

Kot trdi, bo zmaga za Rusijo, če bo Ukrajina vojaško oziroma vojaško-diplomatsko razdrobljena. "Razdelitev te umetne kvazidržave na njene naravne drobce. Na poti so lahko manevri, upočasnitve in premori. Toda ta cilj bo dosežen," pravi.

Surkov si želi ozemeljsko razdrobiti Ukrajino, ker je prepričan, da veliki deli Ukrajine spadajo k Rusiji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Vojna v Ukrajini bo ločila Ruse in Protiruse ali, če parafraziram evangelij, ovce in koze. Protirusi ne bodo zrasli, ampak bodo omejeni na svoje zgodovinsko ozemlje (Surkov pri tem misli na zahod Ukrajine, op. p.) in se bodo nehali širiti po ruskih tleh. Morda bo nekoč Ukrajina prava država, a le znotraj svojih naravnih meja in zato veliko manjša," trdi Surkov.

Trumpova ameriška perestrojka ter razpad Nata in EU?

Glede Trumpa je Surkov dejal, da so ZDA v zadnjih tednih sprožile besedni vihar na Evropo, a je to za zdaj samo provokacija in zmerjanje. Napoveduje, da bodo morale tudi ZDA doživeti perestrojko, kot jo je ob koncu 80. let preteklega stoletja Sovjetska zveza.

"Sovjetska perestrojka je vodila do razpada vzhodnega bloka. Bosta Nato in Evropska unija zaradi ameriške perestrojke propadla? Vprašanje ostaja. Na vas bo, da se odločite," pravi.

Surkov: EU je nastala na ruševinah Sovjetske zveze

Za Evropsko unijo Surkov v intervjuju za pariško revijo trdi, da je bila ustanovljena leta 1992. V resnici so bili njeni temelji postavljeni že z Rimsko pogodbo leta 1957, leta 1992 pa je spremenila ime iz Evropske gospodarske skupnosti (EGS) v EU. Omemba letnice 1992 je za Surkova nujna, da lahko trdi, da je bila EU zgrajena na ruševinah Sovjetske zveze, ki je razpadla leta 1991.

Da bi okrepil moč Rusije in širil ruski svet, si Surkov več kot očitno želi oslabiti Evropsko unijo, in to s pomočjo evroputinistov in evrotrumpistov, kot jih imenuje. Mednje seveda spada tudi madžarski premier Viktor Orban, ki so mu nasprotniki nadeli vzdevek Putinov trojanski konj v EU. Foto: Guliverimage

Za EU Surkov pravi, da se je podivjano in nepremišljeno širila ter da je dajala prednost količini pred kakovostjo. Zdaj se mora Evropa po njegovem mnenju odločiti, ali je država ali ne. Trdi, da za EU obstajata dve poti: vrnitev v prejšnje stanje zgolj gospodarske skupnosti ali v smeri suverene federacije.

Surkov podpira evroputiniste in evrotrumpiste

"V vsakem primeru bosta potrebna moč volje in velik odmerek dobrega staromodnega avtoritarizma. Številni Evropejci razmišljajo tako. Evroputinisti in evrotrumpisti se krepijo. Morda bodo oživili Evropo. Dati jim moramo priložnost, da rešijo veliko evropsko kulturo, ki je sorodnica ruske in ameriške kulture," poudarja Surkov.

Septembra 2023 je Surkov na ruski spletni strani Aktualnije komentariji zapisal, da bo ruska zmaga v Ukrajini spremenila Rusijo in Zahod ter da bo to nov korak k integraciji Velikega severa. Na vprašanje L'Expressa, ali še vedno verjame v svetovni Sever, ki bi združeval Rusijo, Evropo in ZDA, je odgovoril, da bo v prihodnosti Zahod postal bolj avtoritaren, Rusija pa manj.

Koncept Velikega severa in sodelovanje s Kitajsko

"Razmerja svobode in discipline v naših političnih sistemih se bodo zbližala. To se morda ne bo zgodilo čez noč in bo doseženo za ceno konfliktov in tragedij, vendar je gotovo, da bodo ZDA, Evropa in Rusija dosegle visoko stopnjo medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Gre za vprašanje preživetja velike severne civilizacije, ki ji pripadajo ruska, evropska in ameriška kultura, ob skoraj neznosnem demografskem pritisku z juga," trdi.

Surkov snubi zaveznike na Zahodu z idejo t. i. Velikega severa, tj. s sodelovanjem ZDA, Evrope in Rusije proti državam svetovnega Juga. Gre zgolj za premišljeno taktiko, ker Rusija dejansko želi v svetovni politiki sedeti na več stolih. Tako Rusija skuša v državah svetovnega Juga okrepiti protizahodno usmerjenost in želi čim bolj okrepiti blok držav Brics (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). Na fotografiji: ruski zunanji minister Sergej Lavrov na srečanju držav Brics avgusta 2023 v Južni Afriki. Na fotografiji so še kitajski predsednik Ši Džinping, indijski premier Narendra Modi, brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. Foto: Guliverimage

V svojem konceptu nove svetovne ureditve Surkov daje prostor tudi Kitajski. Trdi, da bo velika kitajska civilizacija sobivala in sodelovala z veliko severno civilizacijo ter da je zavezništvo med Kitajsko in Rusijo del tega medcivilizacijskega sodelovanja.

Veliki sever je v nasprotju z ruskim svetom ter geopolitično samoto Rusije

Te besede Surkova so v nasprotju z dejansko politiko Rusije, ki želi uničiti Ukrajino in se v boju proti Evropi oziroma Zahodu želi tesno povezati z državami svetovnega Juga. Pri tem skuša Rusija pridobivati simpatije med omenjenimi državami z obujanjem spomina na obdobje, ko so bile te države kolonije evropskih sil.

Prav tako je zamisel Velikega severa v nasprotju s prepričanjem številnih Rusov, da je Zahod antipod Rusije. Pa tudi v nasprotju s konceptom ruskega sveta in geopolitične samote Rusije, ki ju Surkov odločno zagovarja. Torej je zamisel Velikega severa zgolj taktika, s katero želijo ruski imperialisti oziroma zagovorniki širjenja ruskega sveta oslabiti Evropo oziroma Zahod.