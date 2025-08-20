Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vse za šolo na enem mestu – v Pepcu!

Pepco, nazaj v šolo | Foto Pepco

Foto: Pepco

Novo šolsko leto je pred vrati in verjetno se tudi vi sprašujete: Kako v najkrajšem času in brez prevelikega stroška pripraviti otroke na začetek pouka? Če vam to zveni znano – niste sami. In ravno tu pride prav Pepco.

Na enem mestu lahko kupite prav vse – od torb in zvezkov do oblačil ter dodatkov za dom. Brez tekanja od trgovine do trgovine. En obisk, pa je seznam opravljen, in to po cenah, ki prijazno razbremenijo družinski proračun.

Pepco, nazaj v šolo | Foto: Pepco Foto: Pepco

Manj tekanja, več časa z otroki

Vsi vemo, da priprave na šolo niso le odkljukavanje seznama. So tudi hitenje, lovljenje časa in včasih stres, da bo kaj pozabljeno. Raziskave kažejo, da si skoraj osem od desetih staršev želi vse opraviti na enem mestu – predvsem zato, da prihranijo čas in se izognejo nepotrebnemu stresu.

Če vse uredite v eni trgovini, ostane več dragocenih trenutkov za družino v zadnjih poletnih dneh. In prav to vam ponuja Pepco: hitro nakupovanje, dostopne cene in mirno misel, da ste na šolski začetek dobro pripravljeni.

"Verjamemo, da je lahko nakupovanje pred začetkom šole preprosto in prijetno. V Pepcu stremimo k udobju, široki ponudbi in ugodnim cenam, da se starši lahko posvetijo tistemu, kar je res pomembno – skupnemu času z otroki," poudarjajo pri Pepcu.

Pepco, nazaj v šolo | Foto: Pepco Foto: Pepco

Vse, kar šolarji potrebujejo

V Pepcu vas čaka široka ponudba, ki združuje uporabnost, moderen videz in ugodne cene:

šolske torbe in nahrbtniki za različne starosti, zvezki, peresnice, pisala, barvice in markerji, ustvarjalni pripomočki Pepco Artist, škatle za malico in stekleničke za vodo, udobna oblačila in obutev za vsak dan.

Za najmlajše so tu izdelki z junaki iz risank in videoiger, za starejše pa trpežni nahrbtniki z okrepljenimi naramnicami in prostornimi predali, ki zdržijo vse šolsko leto. Tako otroci dobijo svoje barve, vzorce in priljubljene junake, starši pa kakovost, vzdržljivost in ugodno ceno.

Pepco, nazaj v šolo | Foto: Pepco Foto: Pepco

Ena trgovina, več rešitev

Posebna prednost Pepca je, da poleg šolskih potrebščin ponuja tudi izdelke za dom. Med enim obiskom lahko vzamete še nove brisače, posteljnino, kuhinjske dodatke ali dekoracijo. Tako prihranite čas, denar in energijo – in pridobite čas za uživanje v sladoledu s svojimi otroki. Naj postane nakupovanje pred šolo del širše priprave na udobje vse družine.

Vsi se zavedamo, da nakupi pred začetkom šole niso le zvezki in torbe. Prepogosto so potrata dragocenega časa. Gre za to, da prihranite energijo in čas, ki ga lahko raje namenite otrokom – za zadnje kopanje, sprehod ali skupen sladoled. To so trenutki, ki ostanejo.

Pepco, nazaj v šolo | Foto: Pepco Foto: Pepco

O podjetju Pepco

Pepco je ena največjih evropskih trgovskih verig, ki ponuja oblačila za vso družino in izdelke za dom po izjemno dostopnih cenah. Po skoraj 21 letih neprekinjene rasti trgovine Pepco vsak mesec obišče kar 30 milijonov kupcev. Podjetje s sedežem v Poznanu zaposluje več kot 30 tisoč ljudi v 18 evropskih državah in upravlja mrežo skoraj štiri tisoč trgovin.

Naj bo začetek šole priložnost za lepe spomine, ne za stres. V Pepcu vas čaka vse, kar potrebujete – hitro, ugodno in na enem mestu. Stopite sproščeno v novo šolsko leto!

