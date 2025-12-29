Domnu Novaku dolgoletna pogodba v Flensburgu

Slovenski rokometni reprezentant Domen Novak bo član nemškega velikana iz Flensburga vse do poletja 2031, je zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Novak se je trikratnim nemškim prvakom v letih 2004, 2018 in 2019 ter zmagovalcem lige prvakov 2014 pridružil pred začetkom te sezone. Dosedanjo dvoletno pogodbo je nadgradil s podaljšanjem še za štiri leta, 27-letni Ljubljančan bo tako barve kluba s severa Nemčije branil vse do konca sezone 2030/31.

Zelo mu zaupajo

"V Flensburgu se počutim zelo dobro, klub in trenerski štab mi zelo zaupata. Navijači, dvorana in celotno okolje so nekaj posebnega. Zato mi je hitro postalo jasno: tukaj želim ostati dolgoročno in biti uspešen skupaj s klubom," je za uradno spletno stran kluba dejal Novak, ki je v tej sezoni dosegel 61 golov.

"Novak dela zelo profesionalno, je željan učenja in v ekipo prinaša veliko kakovosti. Doseženi goli kažejo, kako dosledno dela na sebi. Prevzema odgovornost in ima še vedno velik potencial. Je pomemben del naše igre, zdaj in v prihodnjih letih," pa s pohvalami ni skoparil nekdanji slovenski reprezentant na klopi Flensburga Aleš Pajovič. Flensburg je trenutno na drugem mestu v 18-članski bundesligi, vodilni Magdeburg ima pet točk prednosti.

Novak je športno pot začel pri Krimu, predhodniku Ljubljane, v sezoni 2017/18 zaigral za Slovan, naslednjo sezono pa preživel pri Dobovi. Sledil je prestop v Celje, poleti 2021 pa se je podal k nemškemu Wetzlarju, pri katerem je igral štiri sezone.

Domen Novak Foto: Reuters

Igral bo tudi na evropskem prvenstvu

Za slovensko izbrano vrsto je prvič nastopil aprila 2021, do danes pa zanjo zbral 58 nastopov in zabil 107 golov. Del nje bo tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem na Danskem, Norveškem in Švedskem.

Edino domačo pripravljalno tekmo pred odhodom v Skandinavijo bo Slovenija 6. januarja odigrala v Trebnjem proti Kuvajtu, med 9. in 11. januarjem pa se bo v Parizu najprej pomerila z Islandijo, nato pa še s Francijo ali Avstrijo.

Slovenija se bo na celinskem tekmovanju v skupinskem delu med 16. in 20. januarjem v Oslu najprej pomerila proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom. Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D bosta napredovali v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju. Tam ju med 23. in 28. januarjem čakajo po dve najboljši reprezentanci iz skupine E (Švedska, Hrvaška, Nizozemska in Gruzija) in skupine F (Madžarska, Islandija, Poljska in Italija).

