Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po novi zelo uspešni sezoni, v kateri je utrdil status najboljšega kolesarja na svetu, dobil novo priznanje. Francoski časnik L'Eqipe ga je izbral za najboljšega športnika sveta, tako imenovanega prvaka prvakov. V ženski kategoriji je ta naziv pripadel kanadski plavalki Summer McIntosh.

L'Equipe vsako leto od 1975 naprej s tajnim glasovanjem izbira najboljše športnike sveta. Potem ko sta bila letošnja nagrajenca že lani blizu temu priznanju, sta se letos le znašla na vrhu.

Pogačar, lani tretji, je glasovalce prepričal med drugim s četrto zmago na Dirki po Franciji in s tremi zmagami na tako imenovanih spomenikih – Dirkah po Flandriji in Lombardiji ter preizkušnji Liege–Bastogne–Liege, so zapisali pri francoskem časniku.

Drugo mesto je tako kot lani v moški konkurenci osvojil švedski skakalec s palico in svetovni rekorder s 6,30 metra Armand Duplantis, tretji pa je bil španski teniški igralec Carlos Alcaraz. Četrti je bil najboljši nogometaš leta Ousmane Dembele iz PSG.

Foto: Reuters

V ženski konkurenci je mlada McIntosh, trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 in lani druga v glasovanju L'Equipa, blestela tudi letos, ko je na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlata odličja. Za njo sta se v glasovanju uvrstili ameriški atletinji Sydney Mclaughlin-Levrone, dvakratna svetovna prvakinja v tekih na 400 in 4x400 metrov, ter sprinterska kraljica Melissa Jefferson-Wooden, ki je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila naslove na 100, 200 in 4x100 metrov.

* Lestvica prvakov:

1. Tadej Pogačar (Slo), kolesarstvo 821 točk

2. Armand Duplantis (Šve), atletika 799

3. Carlos Alcaraz (Špa), tenis 252

4. Ousmane Dembele (Fra), nogomet 226

5. Jannik Sinner (Ita), tenis 169

6. Leon Marchand (Fra), plavanje 146

7. Marc Marquez (Špa), motociklizem 134

8. Marco Odermatt (Švi), smučanje, 104

9. Shai Gilgeous-Alexander (Kan), košarka 103

10. Rory McIlroy (SIr), golf 75 * Lestvica prvakinj:

1. Summer McIntosh (Kan), plavanje 628

2. Sydney McLaughlin-Levrone (ZDA), atletika 516

3. Melissa Jefferson-Wooden (ZDA), atletika 425

4. Pauline Ferrand-Prevot (Fra), kolesarstvo 375

5. Katie Ledekcy (ZDA), plavanje 331

6. Arina Sabalenka (Blr), tenis 293

7. Federica Brignone (Ita), smučanje 151

8. Aitana Bonmati (Špa), nogomet 140

9. Beatrice Chebet (Ken), atletika 85

10. Angelina Melnikova (Rus), gimnastika 72

Preberite še: