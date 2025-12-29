Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
10.24

Osveženo pred

27 minut

Thermometer Blue 0,03

Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 10.24

27 minut

Nagrada L'Eqipe

Tadej Pogačar najboljši po izboru L'Equipa

Avtor:
STA

Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po novi zelo uspešni sezoni, v kateri je utrdil status najboljšega kolesarja na svetu, dobil novo priznanje. Francoski časnik L'Eqipe ga je izbral za najboljšega športnika sveta, tako imenovanega prvaka prvakov. V ženski kategoriji je ta naziv pripadel kanadski plavalki Summer McIntosh.

L'Equipe vsako leto od 1975 naprej s tajnim glasovanjem izbira najboljše športnike sveta. Potem ko sta bila letošnja nagrajenca že lani blizu temu priznanju, sta se letos le znašla na vrhu.

Pogačar, lani tretji, je glasovalce prepričal med drugim s četrto zmago na Dirki po Franciji in s tremi zmagami na tako imenovanih spomenikih – Dirkah po Flandriji in Lombardiji ter preizkušnji Liege–Bastogne–Liege, so zapisali pri francoskem časniku.

Drugo mesto je tako kot lani v moški konkurenci osvojil švedski skakalec s palico in svetovni rekorder s 6,30 metra Armand Duplantis, tretji pa je bil španski teniški igralec Carlos Alcaraz. Četrti je bil najboljši nogometaš leta Ousmane Dembele iz PSG.

Summer McIntosh | Foto: Reuters Foto: Reuters V ženski konkurenci je zmagala plavalka

V ženski konkurenci je mlada McIntosh, trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 in lani druga v glasovanju L'Equipa, blestela tudi letos, ko je na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlata odličja. Za njo sta se v glasovanju uvrstili ameriški atletinji Sydney Mclaughlin-Levrone, dvakratna svetovna prvakinja v tekih na 400 in 4x400 metrov, ter sprinterska kraljica Melissa Jefferson-Wooden, ki je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila naslove na 100, 200 in 4x100 metrov.

* Lestvica prvakov:
 1. Tadej Pogačar (Slo), kolesarstvo           821 točk
 2. Armand Duplantis (Šve), atletika           799
 3. Carlos Alcaraz (Špa), tenis                252
 4. Ousmane Dembele (Fra), nogomet             226
 5. Jannik Sinner (Ita), tenis                 169
 6. Leon Marchand (Fra), plavanje              146
 7. Marc Marquez (Špa), motociklizem           134
 8. Marco Odermatt (Švi), smučanje,            104
 9. Shai Gilgeous-Alexander (Kan), košarka     103
10. Rory McIlroy (SIr), golf                    75

* Lestvica prvakinj:
 1. Summer McIntosh (Kan), plavanje            628
 2. Sydney McLaughlin-Levrone (ZDA), atletika  516
 3. Melissa Jefferson-Wooden (ZDA), atletika   425
 4. Pauline Ferrand-Prevot (Fra), kolesarstvo  375
 5. Katie Ledekcy (ZDA), plavanje              331
 6. Arina Sabalenka (Blr), tenis               293
 7. Federica Brignone (Ita), smučanje          151
 8. Aitana Bonmati (Špa), nogomet              140
 9. Beatrice Chebet (Ken), atletika             85
10. Angelina Melnikova (Rus), gimnastika        72

