"Zagotovo ni timski igralec" - nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja ponovno na udaru

Ne zgodi se pogosto, da nesoglasja in kritike iz športnih garderob pricurljajo v javnost, a občasno se vendarle zgodi, da je mera tako polna, da nekdo o problematiki tudi javno spregovori. Florian Vermeersch, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates, je v intervjuju za španski kolesarski medij Bahomantes spregovoril tudi o Juanu Ayusu, o katerem nima najboljšega mnenja, vsaj glede njegovega prispevka k ekipnemu duhu.

"Ayuso zagotovo ni moj najboljši prijatelj, a ga tudi ne poznam dobro. Z njim sem bil le na enem pripravljalnem taboru, kjer je ves čas vozil kakih dvajset metrov pred skupino," je Florian Vermeersch razkril v intervjuju za Bahamontes. "Zato zagotovo ni ekipni igralec," je sklenil na podlagi videnega.

Florian Vermeersch in Tadej Pogačar Foto: Guliverimage

Vsaka zgodba ima seveda vedno dve plati in tudi v tem primeru ni nič drugače. Ko je bil dotični članek objavljen na družbenih omrežjih, se je med komentarji znašel tudi zapis kolesarja ekipe Lidl-Trek Carlosa Verone, ki ima z Ayusom drugačne izkušnje. "Z njim sem bil na enem pripravljalnem taboru in ves čas je vozil s skupino!"

Pri atmosferi v ekipi ga ne bodo preveč pogrešali

"Slišal sem, da je dober do sotekmovalcev, ko vozijo zanj in ko gre vse po načrtih, a ko sam ni v formi ali ko mora uslugo vrniti – kot na Giru – gre pogosto kaj narobe," meni Vermeersch. "Zagotovo bomo brez njega izgubili nekaj zmag, saj je in ostaja kolesar svetovnega razreda. A pri ekipnem vzdušju ga bomo pogrešali precej manj."

"Pogačar rad gradi občutek skupnosti"

Povsem drugačno mnenje ima Vermeersch o Tadeju Pogačarju: "Na kolesu je Tadej morilec, kanibal. A hkrati je tudi izjemno sproščen fant in neverjeten ekipni igralec. To sem hitro spoznal, ko smo na prvih pripravah v Abu Dabiju nekaj večerov preživeli skupaj brez spremstva. Rad gradi občutek skupnosti."

Tudi Domen Novak je v intervjuju za Sportal izpostavil prijateljski duh znotraj ekipe:

Eden od ključnih dejavnikov Pogačarjevih uspehov je zvest krog sotekmovalcev, ki so zanj pripravljeni žrtvovati lastne priložnosti, kljub svoji izjemni kakovosti. Po besedah belgijskega specialista za klasike Pogačar pri tem opravlja odlično delo, kar ponazarja tudi zgodba pred letošnjo dirko Strade Bianche.

"Dan pred dirko Strade Bianche smo se na Tadejevo pobudo vsi skupaj odpravili igrat nogomet na hotelski vrt. To je bilo fantastično za ekipni duh. Naslednji dan je Tadej zmagal, Tim Wellens je bil tretji, jaz pa sem odpeljal eno najboljših dirk v svoji karieri. Najboljši dokaz, da je zabava pomembna."

Ayuso bo kariero nadaljeval v ekipi Lidl-Trek, kjer bo eden glavnih nosilcev igre, kot bi rekli v športnem žargonu. V prihodnji sezoni bo nastopil tudi na Dirki po Franciji, kjer si bo kapetansko vlogo delil s sotekmovalcem Mattiasom Skjelmosejem.

