Bralci španskega športnika časnika Marca so z naskokom izbrali Tadeja Pogačarja kot najboljšega tujega športnika 2025. Slovenski šampion je dobil dobrih 52 odstotkov glasov, skakalec s palico Armando Duplantis, ki je na vrhu večine drugih anket in izborov, pa je prejel nekaj manj kot 30 odstotkov.

Na tretje mesto med najboljšimi mednarodnimi športniki je Marca uvrstila Jannika Sinnerja z dobrimi šestimi odstotki glasov. Pri dekletih je tenisačica Arina Sabalenka (36,12%) prehitela plavalko Summer McIntosh (27,37%) in tekačico na dolge proge Beatrice Chebet (12,25%).

Najboljša španska športnika sta Carlos Alcaraz (44,37%) in Marc Marquez (21,5%), najboljši športnici pa atletinja Maria Perez (63,62%) in nogometašica Aitana Bonmati (18,12%).

Od Slovenk je na lestvici 100 najboljših športnic še Janja Garnbret na sedmem mestu s tremi odstotki glasov.

Med mednarodnimi ekipami je prvo mesto zasedlo moštvo Tadeja Pogačarja, UAE Emirates (29,37%), drugi je nogometni klub PSG (18,25) in tretja evropska golf reprezentanca za Ryderjev pokal (15,87%).