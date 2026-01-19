Kateri rabljeni avtomobili v Sloveniji najbolje držijo ceno in zakaj?

Nakup rabljenega vozila je za slovenskega kupca vedno izziv: kako najti avtomobil, ki bo zanesljiv, cenovno dostopen in bo hkrati ohranil vrednost? Toda zakaj nekateri modeli tudi po petih letih držijo presenetljivo visoko ceno, medtem ko drugi izgubijo vrednost že po prvem letu? V tem članku razkrivamo, kateri rabljeni avtomobili v Sloveniji ohranjajo vrednost, zakaj je tako in kako lahko z izbiro pravega modela prihranite tisoče evrov.

Zakaj je pri nakupu rabljenega vozila ključno ohranjanje vrednosti?

Nakup avtomobila je za večino Slovencev ena največjih finančnih odločitev v življenju. Ko se odločajo za novo ali rabljeno vozilo, pogosto razmišljajo le o začetni ceni, redko pa o tem, koliko bo vozilo vredno čez tri, pet ali sedem let kot rabljeno vozilo. Prav tu se skriva ključna težava: hitra izguba vrednosti lahko pomeni tisoče evrov razlike ob prodaji. Če vozilo po treh letih izgubi 50 odstotkov vrednosti, je to za kupca velik finančni udarec, ki ga pogosto ne pričakuje.

Vodja prodaje pri Porsche Inter Auto je za vas pripravil izbor vozil, ki dobro držijo svojo vrednost. Njihovi podatki kažejo, da se kupci pogosto znajdejo v situaciji, ko želijo zamenjati vozilo, a ugotovijo, da je trenutna vrednost njihovega avtomobila bistveno nižja od pričakovane. To pomeni, da morajo za novo vozilo plačati več, kot so načrtovali. V času, ko se cene novih avtomobilov dvigujejo, je ohranjanje vrednosti še pomembnejše, saj omogoča lažjo menjavo vozila brez dodatnih finančnih obremenitev. Zakaj je torej pomembno, da vozilo drži ceno? Ker neposredno vpliva na stroške lastništva. Stroški niso le gorivo in servis, temveč tudi amortizacija. Pri vozilih, ki dobro držijo ceno, je amortizacija manjša, kar pomeni, da je skupni strošek lastništva nižji.

Foto: Porsche Inter Auto

Kupci se pogosto sprašujejo, kako lahko predvidijo, katero vozilo bo ohranilo vrednost. Odgovor je v stanju na trgu, prepoznavnosti znamke in povpraševanju. V Sloveniji podatki Porsche Inter Auta jasno kažejo: znamke Volkswagen, Audi, Škoda, CUPRA in SEAT so med vodilnimi pri ohranjanju vrednosti. Zakaj ravno te znamke? Ker imajo v Sloveniji močno servisno mrežo, dobro prepoznavnost in zanesljivost, ki jo kupci cenijo. Za dodatne podatke smo se obrnili na vodjo prodaje pri Porsche Inter Auto Dušana Jugovca, ki nam je zaupal še več informacij.

Kateri so odločilni dejavniki pri kupcih?

Pomemben dejavnik je zanesljivost. Kupci vedo, da so ti modeli tehnično dovršeni, imajo preverjene motorje in dobro servisno podporo. Vozila, ki so znana po pogostih okvarah, hitro izgubijo vrednost, saj jih trg zazna kot tvegano naložbo. Zato so opravljeni redni servisi menjave olja in s tem servisna zgodovina ključni – vozilo z rednimi servisi pri pooblaščenem servisu doseže do 15 odstotkov višjo ceno ob prodaji. Težava nastane, ko kupci zanemarijo servisno zgodovino. Brez dokumentiranih servisov se vrednost vozila lahko zmanjša za več tisoč evrov. Poleg tega se podaljša čas prodaje – vozilo brez zgodovine se na trgu zadrži do 30 odstotkov dlje. To pomeni več stroškov za lastnika in več stresa pri prodaji. Kupci se pogosto osredotočijo le na začetno ceno, ne pa na dolgoročne stroške lastništva. To je napaka, ki jo opažamo pri več kot 50 odstotkih nakupov od fizičnih oseb.

Zakaj kupce servisna zgodovina tako močno zanima? Ker želijo varnost in predvidljivost. Nihče ne želi presenečenj ob nakupu vozila. Če kupec ve, da bo vozilo po treh letih ohranilo 60 odstotkov vrednosti, lahko načrtuje menjavo brez dodatnih stroškov. To je še posebej pomembno za družine in podjetja, kjer je finančna stabilnost ključna.

Kupci se zavedajo, da je trg rabljenih vozil dinamičen. Povpraševanje po določenih modelih se spreminja, a znamke z močno tradicijo in zanesljivostjo ostajajo stabilne. Rabljen Volkswagen Golf, rabljena Škoda Octavia, rabljen Audi A4 in rabljen VW Tiguan so primeri vozil, po katerih je stalno povpraševanje, kar pomeni, da jih je lažje prodati po višji ceni.

Težava nastane pri vozilih, ki hitro izgubijo vrednost. Primer: manj znane znamke ali modeli z omejeno servisno mrežo lahko v treh letih izgubijo do 60 odstotkov vrednosti. To pomeni, da kupec ob prodaji dobi bistveno manj, kot je pričakoval, kar vpliva na njegovo finančno stanje.

Izbrana vozila po izboru vodje prodaje, ki dobro ohranjajo svojo vrednost Pri izboru smo upoštevali štiri ključne dejavnike, ki pomembno vplivajo na dolgoročno vrednost in stroške lastništva vozila: nakupna cena novega vozila – izhodiščna cena modela ob nakupu novega vozila, povprečna vrednost po treh in petih letih – koliko odstotkov vrednosti vozilo ohrani po določenem času, stroškei rednega vzdrževanja in servisov – predvidljivi stroški servisiranja, menjave olja, filtrov, pnevmatik, poraba goriva in zavarovanje – vpliv na skupne stroške lastništva.

Kateri modeli vozil ohranjajo vrednost?

Po izkušnjah vodje prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto rezultati kažejo, da modeli Volkswagen Golf in Tiguan, Škoda Octavia, Audi A4 in podobni ohranijo kar med 55 in 65 odstotki vrednosti po treh letih, kar je nad evropskim povprečjem (okoli 50 %). Po petih letih se vrednost teh modelov giblje med 40 in 50 odstotki, kar je še vedno zelo dobro glede na konkurenco. Zakaj? Zanesljivost, visoko povpraševanje na trgu in preverjeni motorji. Stroški lastništva so pri teh modelih predvidljivi, saj imajo ugodne servisne pakete, dostopne originalne dele in široko mrežo pooblaščenih servisov.

Kateri motorji najbolje ohranjajo vrednost – dizelski, bencinski ali električni?

Ob tem velja poudariti, da med različnimi pogonskimi sklopi trenutno prav dizelski motorji v primerjavi z bencinskimi, hibridnimi in električnimi vozili praviloma najbolje ohranjajo vrednost. Razlog tiči predvsem v njihovi vsestranskosti, nižji porabi pri daljših relacijah in še vedno velikem povpraševanju na trgu rabljenih vozil, zlasti med vozniki, ki letno prevozijo več kilometrov. Vendar druge pogonske alternative hitro sledijo – predvsem bencinski motorji, hibridna in novejša električna vozila – zato se lahko trend ohranjanja vrednosti v prihodnjih letih tudi obrne, zlasti ob nadaljnjem razvoju tehnologije.

Intervju z Dušanom Jugovcem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

1. Zakaj določeni modeli ohranjajo vrednost bolje kot drugi?

Pri nas opažamo, da je ohranjanje vrednosti povezano z več ključnimi podatki: stopnja povpraševanja na trgu, stroški lastništva, čas prodaje in stopnja amortizacije. Volkswagen Golf, Audi A4 in Škoda Octavia imajo v Sloveniji povprečen čas prodaje med 20 in 60 dnevi, kar je izjemno hitro. Povprečna amortizacija po treh letih je 35 odstotkov, medtem ko pri manj priljubljenih znamkah presega 50 odstotkov. Dostopnost in ugodne cene rezervnih delov in servisov znižujejo skupne stroške lastništva, kar povečuje privlačnost vozil na trgu rabljenih vozil.

2. Kako pomembna je servisna zgodovina pri rabljenem vozilu?

Servisna zgodovina je dejavnik, ki neposredno vpliva na vrednost vozila. Vozilo z dokumentirano zgodovino pri pooblaščenem servisu doseže do 15 odstotkov višjo ceno ob prodaji. Pri Porsche Inter Auto vsako vozilo pred prodajo natančno pregledamo in opravimo diagnostiko vozila. Kupci dobijo popolno transparentnost, kar pomeni, da vedo, kaj kupujejo. Brez servisne zgodovine se povprečen čas prodaje dodatno podaljša, v nekaterih primerih celo do 30 odstotkov, kar je jasen kazalnik, kako pomembna je ta informacija.

Foto: Porsche Inter Auto

3. Katere napake kupci najpogosteje naredijo pri nakupu rabljenega vozila?

Najpogostejša napaka je nakup vozila brez strokovnega pregleda – kar se zgodi pri več kot 50 odstotkih nakupov od fizičnih oseb. Druga napaka je neupoštevanje stroškov lastništva – kupci gledajo le na nakupno ceno, ne pa na stroške vzdrževanja, zavarovanja in goriva. Tretja napaka je nepreverjanje številke VIN pred nakupom (na trgu so na voljo številni ponudniki: avtolog.si, carvertical.com, autodna.si ...). Preverjanje številke VIN omogoča vpogled v zgodovino vozila vključno z morebitnimi skritimi težavami.

4. Kako lahko slovenski trgovci zagotavljajo varnost nakupa?

V podjetju Porsche Inter Auto gre vsako vozilo skozi natančen postopek preverjanja. Zagotavljamo tudi posebno jamstvo za rabljena vozila (Porsche Jamstvo Evropa PLUS) do 24 mesecev, možnost financiranja in zavarovanja. Poleg klasične mehanske in vizualne kontrole že več let izvajamo tudi inovativno slovensko rešitev – videokontrolo vozila, pri kateri lahko stranka že v oglasu vozila na strani avto.net prek videoposnetka vidi dejansko tehnično stanje vozila, podvozja, karoserije in ključnih komponent. Videopregled omogoča popolno preglednost postopka, saj kupec dobi neposreden, nefiltriran vpogled v stanje avtomobila, še preden ga pride fizično pogledat. Interne raziskave kažejo, da smo kot trgovec ravno zaradi videokontrole smo pridobili največ zaupanja na slovenskem trgu. V našem največjem centru rabljenih vozil v Sloveniji stranke dobijo vse na enem mestu.

5. Kaj svetujete kupcem, ki želijo vozilo z visoko poprodajno vrednostjo?

Izbira pravega modela je ključna. Priporočamo vozila znamk Volkswagen, Audi, Škoda, ki imajo po naših internih podatkih dokazano dobro ohranjanje vrednosti: med 55 in 65 odstotki po treh letih. Poleg tega svetujemo redno vzdrževanje, uporabo originalnih delov in servisiranje pri pooblaščenem servisu. Tako vozilo ne bo le zanesljivo, ampak bo tudi ob prodaji doseglo višjo ceno.

Foto: Porsche Inter Auto

Podroben pregled po modelih

Volkswagen Golf

VW Golf je že desetletja sinonim za zanesljivost in kakovost. Ceno najbolje držita modela Golf 7 in Golf 8 predvsem z motorji 1.5 TSI (bencin) in 2.0 TDI (dizel). Zakaj? Ker gre za preverjene motorje z nizko porabo (okoli 6 l/100 km pri TSI in 5 l/100 km pri TDI) in dolgo življenjsko dobo. Oprema, ki vpliva na vrednost: Highline, R-Line, menjalnik DSG, luči LED, digitalni kokpit. Golf je priljubljen tako med mladimi kot družinami, kar pomeni stalno povpraševanje na trgu rabljenih vozil. Na voljo je tudi kot VW Golf Variant.

Volkswagen Golf, 1.5 TSI, l. 2017 že od 14.990 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil VW GOLF

Volkswagen Tiguan

VW Tiguan je eden najbolj priljubljenih SUV v Sloveniji. Najbolje se obnesejo modeli z motorji 2.0 TDI 150 KM in 1.5 TSI, ki ponujajo optimalno razmerje med močjo in porabo. Oprema, ki vpliva na vrednost: Highline, R-Line, pogon 4Motion, panoramska streha, adaptivni tempomat. Segment vozil SUV je v porastu, kar pomeni, da Tiguan ohranja visoko vrednost tudi po več letih. Poraba pri dizelskem Tiguanu je med 6 in 7 l/100 km, kar je zelo ugodno.

Volkswagen Tiguan, 1.5 TSI, l. 2017 že od 14.990 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil VW TIGUAN

Škoda Octavia

Škoda Octavia je kraljica prostornosti in ekonomičnosti. Najbolje se obnesejo modeli z motorji 1.6 TDI in 2.0 TDI, pa tudi novejši 1.5 TSI. Zakaj držijo ceno? Ker so izjemno varčne (poraba dizla je okrog 5 l/100 km), imajo nizke stroške vzdrževanja in so idealne za družine. Oprema, ki dviguje vrednost: paket opreme Style, paket LED, navigacija, samodejna klimatska naprava. Octavia je priljubljena tudi med poslovnimi uporabniki, kar povečuje njeno likvidnost na trgu. Med družinami je najbolj priljubljena Škoda Octavia Combi – karavanska izvedenka. Tudi rabljeni modeli Škode RS slovijo po tem, da zaradi svoje zmogljivosti in priljubljenosti zelo dobro ohranjajo vrednost.

Škoda Octavia, 2.0 TDI, l. 2021 že od 11.980 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil Škoda Octavia

Škoda Kodiaq

Škoda Kodiaq je prostoren in vsestranski SUV, ki odlično združuje praktičnost, udobje in solidno tehnologijo. Vrednost najbolj ohranjajo modeli z dizelskimi motorji 2.0 TDI in samodejnim menjalnikom DSG, predvsem v višjih paketih opreme, kot sta Style ali Laurin & Klement. Ključna oprema vključuje panoramsko streho, digitalni kokpit, matrične luči LED in ogrevane sedeže. Kodiaq ima dobro preprodajno vrednost zaradi priljubljenosti kot družinski SUV z veliko prostora in vsestransko uporabnostjo. Škoda Kodiaq s pogonom 4 x 4 ponuja odlično razmerje med ceno, zmogljivostjo in zanesljivostjo. Zagotavlja večjo stabilnost in varnost v vseh voznih razmerah, hkrati pa ostaja stroškovno dostopen tako pri nakupu kot pri vzdrževanju. Prav zaradi tega je priljubljena izbira med vozniki in pomemben dejavnik pri ohranjanju vrednosti vozila.

Škoda Kodiaq, 2.0 TDI, l. 2021 že od 19.299 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil Škoda Kodiaq

Škoda Kamiq

Škoda Kamiq je kompaktni SUV, ki je idealen za urbano vožnjo, a hkrati dovolj vsestranski za daljše poti. Ceno najbolj ohranjajo modeli z motorji 1.0 TSI in menjalnikom DSG, predvsem v opremah Style ali Monte Carlo. Pomembni elementi opreme so svetila LED, digitalni kokpit, parkirni senzorji in napredni varnostni sistemi. Kamiq je cenjen zaradi nizkih stroškov vzdrževanja, praktičnosti in odlične ekonomičnosti porabe goriva. Kupci se velikokrat zanimajo tudi za zmogljivejši motor 1.5 TSI, kar pomeni, da tudi različice s te motorjem dosegajo visoke vrednosti.

Škoda Kamiq, 1.5 TSI, l. 2021 že od 13.480 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil Škoda Kamiq

Audi A4

Audi A4 je premium izbira, ki združuje udobje, tehnologijo in prestiž. Ceno najbolje držijo modeli z motorji 2.0 TDI in 2.0 TFSI, predvsem v kombinaciji z menjalnikom S tronic. Oprema, ki je ključna: paket S-line, virtualni kokpit, luči LED, usnjeni sedeži. Audi A4 ima visoko preprodajno vrednost, ker je povpraševanje po premium vozilih stalno, zlasti med poslovnimi kupci. Zdaj je model Audi A4 zamenjal novi Audi A5 (naslednik A4), ki bo vsekakor tudi zelo priljubljen. Audi A4 s štirikolesnim pogonom quattro je zaradi odličnega oprijema, varnosti in vozne stabilnosti zelo iskan tudi na trgu rabljenih vozil. Prav zanesljiv in preizkušen sistem quattro pomembno prispeva k višji prodajni vrednosti ter boljšemu ohranjanju cene čez leta ne glede na letni čas ali vozne razmere.

Audi A4, 2.0 TDI, l. 2017 že od 15.980 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil Audi A4

Audi Q3

Audi Q3 je kompaktni premium SUV, ki združuje eleganco, tehnologijo in udobje. Vrednost najbolj ohranjajo modeli z motorji 2.0 TDI in 1.5 TFSI, predvsem tisti s samodejnim menjalnikom S tronic. Priporočena oprema vključuje paket S-line, virtualni kokpit, matrične luči LED, usnjene sedeže in napredne asistente za vožnjo. Q3 ima visoko preprodajno vrednost, saj je povpraševanje po manjših premium SUV stalno, zlasti med urbanimi kupci in mladimi družinami.

Audi Q3 35 TFSI, l. 2017 že od 21.970 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil Audi Q3

CUPRA Formentor

CUPRA Formentor je športni SUV, ki združuje dinamične zmogljivosti in prestižen dizajn. Najbolje se obnesejo modeli z motorji 1.5 TSI, 2.0 TSI ter močnejši različici VZ in VZ5, ki ponujajo odlično ravnotežje med močjo in učinkovitostjo. Zakaj Cupra Formentor ohranja vrednost? Zaradi svoje prepoznavne športne narave in privlačne kombinacije opreme. Posebna oprema, ki dviguje vrednost: paket VZ, večja platišča, Matrix žarometi LED, navigacija in digitalni multimedijski sistem. Rabljen CUPRA Formentor je priljubljen med ljubitelji športnih SUV in tistimi, ki iščejo vozilo z značajem, obenem pa ponuja dovolj prostora za družino in udobno vožnjo na daljših poteh.

CUPRA Formentor, 1.5 TSI, l. 2023 že od 19.999 €* v primeru sklenitve financiranja in v primeru menjave vozila – vsa ponudba vozil CUPRA Formentor

Zakaj ti modeli držijo ceno? Močna znamka – VW, Audi, Škoda, CUPRA imajo v Sloveniji izjemen ugled.

– VW, Audi, Škoda, CUPRA imajo v Sloveniji izjemen ugled. Servisna mreža – široka mreža pooblaščenih servisov zmanjšuje tveganje za kupce.

– široka mreža pooblaščenih servisov zmanjšuje tveganje za kupce. Zanesljivost motorjev – preverjeni motorji z dolgo življenjsko dobo.

– preverjeni motorji z dolgo življenjsko dobo. Visoko povpraševanje – stalna priljubljenost na trgu rabljenih vozil.

Tudi na portalih, kot je recimo Eurotax, lahko stranka preveri, kako dobro določeni modeli ohranjajo svojo vrednost. Vozila, omenjena v tem članku in z dodatno opremo, so praviloma višje ovrednotena, saj ponujajo več varnosti, boljše vozne lastnosti in večjo uporabno vrednost skozi vse leto. Prav zato so modeli s štirikolesnim pogonom pogosto bolj iskani na trgu rabljenih vozil, kar se odraža v počasnejšem padanju cene in ugodnejši nadaljnji vrednosti.

