Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 12 minut

električni avtomobili električne polnilnice mercedes CLA Mercedes-Benz

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 4.00

5 ur, 12 minut

Mercedes CLA

Nov rekord: z Mercedesom se je baterija polnila najmočneje do zdaj #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Mercedes CLA električna polnilnica | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Z novim mercedesom CLA smo baterijo v Sloveniji polnili z močjo 335 kilovatov, kar je največ do zdaj. Iz vidika hitrega polnjenja električnih avtomobilov pa to zagotovo še ni zadnji mejnik letošnjega leta.

Naprednejši električni avtomobili z 800-voltnih platform prinašajo tudi visoke moči polnjenja. To so sicer konične moči, ki ne trajajo dolgo, a vendarle predstavljajo pomemben tehnični podatek - tudi zaradi neposredne primerjave med konkurenčnimi avtomobili. 

Prek 300 kW do zdaj le prenovljeni porsche taycan

Z našimi testnimi električnimi avtomobili smo na polnilnicah v Sloveniji v preteklosti postopno dosegali zanimive mejnike. Teslo model S plaid (400-voltna zasnova) smo polnili z močjo največ 254 kilovatov, nato porsche taycana s 265 kilovati, po prenovi pa na polnilnici Ionity tudi že z močjo 325 kW. To je bil do zdaj edini električni avtomobil, ki smo ga polnili z močjo več kot 300 kW. 

Te meje ne dosegajo novi električni audiji (na primer Q6 e-tron), ki sicer prihaja s sorodne platforme kot Porschejeva taycan in macan. Taycan kot že rečeno presega mejo 300 kW, macan in tehnično sorodni audiji pa ne. 

Konična moč polnjenja ni edini pomemben podatek

Konična moč polnjenja je zanimiva številka, ki pa ne pove vsega. Kot kaže primerjava polnjenja mercedesa CLA in porsche taycana, imata oba drugačno krivuljo polnjenja. Čeprav je imel taycan nižjo konično moč, je baterija v enakem času prejela več električne energije. 

Mercedes CLA Porsche Taycan
Največja dosežena moč polnjenja: 335 kW 325 kW
Največja moč polnjenja pri: 9 % baterije 41 % baterije
Moč nad 300 kW do: 16 % baterije 60 % baterije
5 minut polnjenja: + 23 kWh + 25 kWh
10 minut polnjenja: + 42 kWh + 50 kWh

* - obe polnilnici z močjo do 350 kW; zunanja temperatura pri taycanu višja, v obeh primerih aktivacija predgretja baterije

Mercedes CLA električna polnilnica | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Mercedes CLA vse do 335 kW, a ta dosežek morda še izboljšamo …

Nov rekord pa smo na Petrolovi polnilnici na Barju dosegli z novim mercedesom CLA. To je avtomobil kajpak namenske električne 800-voltne platforme MMA, ki ima teoretično največjo moč polnjenja z enosmernim tokom DC pri 353 kW. 

Mercedes CLA električna polnilnica | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Poudarki hitrega polnjenja DC z mercedesom CLA:

  • Ključna je najprej izbira ultra zmogljive polnilnice, ki omogočajo polnilne moči prek 300 kW (Ionity, Eleport, nekatere Petrolove …)
  • Prav tako je ključno predgretje baterije, saj lahko moč polnjenja ob neogreti pade tudi za več kot sto kilovatov. V našem primeru je bila najprej 15 stopinj Celzija, nato se je do prihoda na polnilnico segrela do 20 stopinj Celzija, med polnjenjem pa do 50 stopinj Celzija
  • Baterijo smo polnili 20 minut, v tem času se je napolnila od 5 do 75 odstotkov
  • Največja moč polnjenja je bila 335 kW pri 9 % baterije
  • Moč nad 300 kW je obstala dobri dve minuti (do 16 % baterije)
  • V prvih petih minutah je baterija dobila 23,7 kWh elektrike, kar že pomeni več kot sto kilometrov dodatnega 
  • dosega 
  • V desetih minutah je baterija dobila 42,3 kWh elektrike, kar je več kot dvesto dodatnih kilometrov dosega
  • V petnajstih minutah se je baterija od 5 napolnila do 60 odstotkov. Pridobila je 55,4 kWh elektrike.
  • Dvajset minut polnjenja za 66,1 kWh elektrike in polnjenje do 5 do 75 % baterije. 
  • Povprečna moč dvajsetminutnega polnjenja je bla 198 kW, razpon moči pa od 335 do 115 kW pri 75 baterije. 

V Ljubljani tudi že 400-kilovatne polnilnice

Med našim polnjenjem je bila največja moč 335 kilovatov, kar je največ do zdaj. Prav gotovo je to šele prvi in ne zadnji tovrstni mejnik letošnjega leta. Tudi testne vožnje (in polnjenja) s CLA še niso končane, na ceste pa prihaja še več avtomobilov z visokimi močmi polnjenja. V Sloveniji imata sicer Ionity in Petrol polnilnice z močjo do 350 kW, estonski Eleport pa na Rudniku v Ljubljani tudi polnilnice z močjo do 400 kW.  

Medtem ko novi CLA blesti na 800-voltnih polnilnicah, je praktično edini avtomobil, ki še ne omogoča uporabe starejših oziroma klasičnih 400-voltnih hitrih polnilnic. Avtomobil namreč nima ustreznega pretvornika. Več o plusih, odprtih vprašanjih in tudi o kakem minusu kmalu v obširnem testu - CLA je za Mercedes sicer dokaj nišni avtomobil, ki pa na ceste prvi prinaša njihovo zelo pomembno platformo MMA.
 

električni avtomobili električne polnilnice mercedes CLA Mercedes-Benz
