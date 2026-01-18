Danski zunanji minister po Trumpovih grožnjah na pogovore k zaveznicam Nata

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen se bo danes in v prihodnjih dneh mudil na pogovorih o varnostni strategiji zavezništva za Arktiko v več članicah Nata, so danes sporočili z danskega zunanjega ministrstva. Že danes bo na pogovorih v Oslu, v ponedeljek bo odpotoval v London in nato v četrtek v Stockholm, poročajo tuje tiskovne agencije.

Diplomatska turneja sledi sobotni napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo zaradi nasprotovanja njegovim načrtom glede prevzema Grenlandije uvedel carine za osem evropskih držav.

"V nestabilnem in nepredvidljivem svetu Danska potrebuje tesne prijatelje in zaveznike," je danes v sporočilu za javnost poudaril Rasmussen. Kot je dejal, se "vsi strinjamo glede potrebe po okrepitvi vloge Nata na Arktiki" in dodal, da se veseli razprave o tem, kako to doseči.

Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji, v kateri je navedeno, da je ta otok, bogat z minerali, del Nata in da je njegova varnost skupna odgovornost članic zavezništva, je še sporočilo dansko zunanje ministrstvo.

Trump grozi z uvedbo carin

Trump je Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko obtožil, da igrajo "zelo nevarno igro", potem ko so na otok v okviru vojaških vaj kot prve države poslale manjše število vojakov. Zagrozil jim je s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Članice EU odziv na grožnje ameriškega predsednika še usklajujejo. Temu bo namenjen tudi popoldanski sestanek stalnih predstavnikov članic v Bruslju.

Evroposlanci bi lahko po Trumpovih grožnjah začasno ustavili izvajanje trgovinskega dogovora z ZDA

Evropski parlament bi lahko glede na izjave vodij več političnih skupin po Trumpovih grožnjah s carinami na uvoz iz več evropskih držav začasno ustavil izvajanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je ob tem dejal, da bo izvajanje dogovora oteženo.