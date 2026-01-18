Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
12.36

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lars Lokke Rasmussen Nato Donald Trump Grenlandija Danska

Nedelja, 18. 1. 2026, 12.36

7 minut

Danski zunanji minister po Trumpovih grožnjah na pogovore k zaveznicam Nata

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lars Lokke Rasmussen | Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji. | Foto Reuters

Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji.

Foto: Reuters

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen se bo danes in v prihodnjih dneh mudil na pogovorih o varnostni strategiji zavezništva za Arktiko v več članicah Nata, so danes sporočili z danskega zunanjega ministrstva. Že danes bo na pogovorih v Oslu, v ponedeljek bo odpotoval v London in nato v četrtek v Stockholm, poročajo tuje tiskovne agencije.

Diplomatska turneja sledi sobotni napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo zaradi nasprotovanja njegovim načrtom glede prevzema Grenlandije uvedel carine za osem evropskih držav.

"V nestabilnem in nepredvidljivem svetu Danska potrebuje tesne prijatelje in zaveznike," je danes v sporočilu za javnost poudaril Rasmussen. Kot je dejal, se "vsi strinjamo glede potrebe po okrepitvi vloge Nata na Arktiki" in dodal, da se veseli razprave o tem, kako to doseči.

Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji, v kateri je navedeno, da je ta otok, bogat z minerali, del Nata in da je njegova varnost skupna odgovornost članic zavezništva, je še sporočilo dansko zunanje ministrstvo.

Trump grozi z uvedbo carin

Trump je Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko obtožil, da igrajo "zelo nevarno igro", potem ko so na otok v okviru vojaških vaj kot prve države poslale manjše število vojakov. Zagrozil jim je s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Članice EU odziv na grožnje ameriškega predsednika še usklajujejo. Temu bo namenjen tudi popoldanski sestanek stalnih predstavnikov članic v Bruslju.

Evroposlanci bi lahko po Trumpovih grožnjah začasno ustavili izvajanje trgovinskega dogovora z ZDA

Evropski parlament bi lahko glede na izjave vodij več političnih skupin po Trumpovih grožnjah s carinami na uvoz iz več evropskih držav začasno ustavil izvajanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je ob tem dejal, da bo izvajanje dogovora oteženo.

Donald Trump
Novice Analitik: Trump postaja vse manj obvladljiv
Donald Trump
Novice Trump ne bo vesel
Donald Trump
Novice Trump uvaja carine državam, ki so na Grenlandijo poslale vojake: Svetovni mir je na kocki!
Steve Bannon
Novice Bivši Trumpov svetovalec: Ta država bo naslednja Ukrajina
Lars Lokke Rasmussen Nato Donald Trump Grenlandija Danska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.