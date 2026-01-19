Klavrn dan slovenskega nogometa: prvoligaš ugasnil, kako se bo nadaljevala sezona?

Ob Kamniški Bistrici se uresničuje črn scenarij. Domžale zapirajo svoja vrata, potem ko so roke dvignili še zadnji potencialni investitorji. Kaj to pomeni za nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telemach?

Na uradni strani domžalskega kluba obiskovalce še vedno pozdravi odštevalnik. V času nastajanja teh vrstic naj bi nas od gostovanja Domžal v Ajdovščini ločilo še 12 dni in šest ur. Toda že nekaj časa je bilo jasno, da je srečanje v mestu burje postavljeno pod velik vprašaj.

Glede tega, kako, kdaj in s kom bi lahko rumena družina vstopila v drugo polovico sezone, je vladala negotovost. Slutnja, da bi se lahko končalo tudi s črnim scenarijem, ki se je še pred kratkim zdel nepredstavljiv.

Danes je bolj ali manj jasno, da Domžalčani – kar jih je ostalo – na zadnji januarski dan ne bodo stekli na zelenico ajdovskega mestnega stadiona. In da bodo v prvem krogu tega koledarskega leta v prostem koncu tedna najverjetneje uživali tudi Ajdovci. Čeprav bi si vsi skupaj v dobro slovenskega nogometa želeli, da bi bilo drugače.

Tonči Žlogar je začel priprave na drugi del sezone, a jih ne bo nadaljeval. Foto: Jure Banfi

Roke dvignili zadnji potencialni investitorji

Ko so nogometaši pod taktirko Tončija Žlogarja kljub vsem črnim oblakom, ki so se zgrnili nad domžalski klub, začeli priprave na spomladanski del sezone, se je zdelo, da se na koncu predora vendarle kaže luč.

Nekoliko močneje je ta luč zasvetila ob zadnjih informacijah, da je predsednik kluba Stane Oražem našel zainteresirane investitorje, ki so klub pripravljeni rešiti pred dokončnim finančnim zlomom. Toda takšnih signalov je bilo v zadnjih mesecih kar nekaj.

Epilog je bil tudi v tem primeru zelo podoben prejšnjim; po temeljitem pregledu stanja ob Kamniški Bistrici so tuji vlagatelji v Domžale sporočili, da se v projektu ne vidijo. Da potapljajoči se ladji ne bodo prihiteli na pomoč z rešilnimi čolni.

Pričakujemo lahko ligo z devetimi klubi

S tem je iz domžalskega športnega parka najbrž izginila še zadnja rešilna bilka pred dokončnim kolapsom, pred zaprtjem kluba, ki je bil nekoč na vrhu slovenskega klubskega nogometa. Vrsto let celo njegov steber in neusahljiv vir mladih nogometnih talentov, ki so kasneje prevzeli ključne vloge v članski reprezentanci Slovenije. Stane Oražem naj bi to uradno potrdil v torek.

Vodilne na Nogometni zvezi Slovenije čaka nekaj težkih vprašanj. Foto: Aleš Fevžer Liga desetih klubov bo torej, če se ne bo zgodil velik preobrat, postala liga devetih. Velika posebnost v evropskem merilu in hkrati velik udarec za ugled nogometa na sončni strani Alp. Primorju se torej obeta prost konec tedna, za njim bo v vsakem krogu to doletelo naslednjega v vrsti in prav vsakič bo takšen pogled na spored Prve lige Telemach boleč opomnik.

Poraz celotnega slovenskega nogometa ob vseh drugih preglavicah pred več pomembnih vprašanj postavlja tudi Nogometno zvezo Slovenije. Z golega tekmovalnega vidika je pomembno že vprašanje, kaj se bo zgodilo s točkami, ki so jih prvoligaši v prvi polovici sezone osvojili na tekmah z rumeno družino. Ker je celotna deveterica proti Domžalam odigrala natanko po dve tekmi, je mogoče, da bodo rezultati domžalskih tekem izbrisani iz statistike.