Avtor:
R. P.

Nedelja,
8. 3. 2026,
20.04

Osveženo pred

7 minut

Federico Bessone Feđa Dudić NK Maribor NK Olimpija 1. SNL večni derbi

Trenerja po večnem derbiju v Ljubljani (0:0)

Strateg Maribora ni skrival navduševanja: Tudi Slovenija ima vrhunski derbi!

Olimpija Maribor | Feđa Dudić in Federico Bessone sta se še drugil zapored razšla brez zmagovalca. | Foto Filip Barbalić

Feđa Dudić in Federico Bessone sta se še drugil zapored razšla brez zmagovalca.

Foto: Filip Barbalić

V taborih Olimpije in Maribora so pred tekmo izpostavljali boj na vse tri točke, po nedeljskem večnem derbiju, na katerem so gledalci v prekrasnem spomladanskem vremenu zaman čakali na zadetke, pa so se morali zadovoljiti le s točko (0:0). Trener Olimpije Federico Bessone ne ve, kdo bo prvak, bi si pa zelo želel, da bi pogodbo z zmaji podaljšal Agustin Doffo. Trener Maribora Feđa Dudić je užival v navijaški kulisi, objokoval pa zapravljene priložnosti varovancev,. ''Nisem presrečen, nisem pa tudi nezadovoljen,'' je poudaril strateg iz BiH, ki se je vodilnemu Celju približal na sedem točk zaostanka.

Aluminij Koper
Sportal Rapsodija Iličića in Kopra, Olimpija in Maribor streljala s slepimi naboji

Ko je Argentinec po zadnjih spodrsljajih Celja dejal, kako bo nov prvak Slovenije tisti, ki bo dobil nedeljski večni derbi, ga je po remiju v Stožicah dočakalo vprašanje, kaj zdaj to pomeni. Derbi namreč ni prinesel zmagovalca. Maribor za Celjani zaostaja sedem, Olimpija 11, še najmanj pa Koper, ki se je po zmagi v Kidričevem približal vodilnim grofom na zgolj pet točk zaostanka. "Kdo bo prvak? Ne vem, bomo videli. Ena točka očitno ni dovolj," je odgovoril Federico Bessone in dodal, kako je v nedeljo v Stožicah potekal enakovreden derbi, na katerem sta si tekmeca izkazala veliko spoštovanja.

Navijači zmajev so zaman čakali na zadetek zeleno-belih. | Foto: Aleš Fevžer Navijači zmajev so zaman čakali na zadetek zeleno-belih. Foto: Aleš Fevžer

"Žal mi je za nekatere priložnosti v drugem polčasu, ko smo bili bližje zadetku kot Maribor," mu je najbolj žal za zadnjo priložnost, ko je Bruno Lourenco v 89. minuti prisilil Ažbeta Juga v vrhunsko posredovanje.

Bessone je izpostavil, da so njegovi izbranci še vedno neporaženi v spomladanskem delu 1. SNL ter da so se dobro odzvali po bolečem izpadu iz pokala. "To ni enostavno obdobje za nas. Hoteli smo zmagati, se trudili do zadnje sekunde, imeli tudi priložnost. Na splošno sem zadovoljen," verjame, da bo Olimpija v nadaljevanju sezone le uresničila osnovni cilj in se prebila v Evropo.

Olimpija Maribor | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Po izpadu iz pokala se mora v prvenstvu prebiti med najboljše tri. Za zdaj Olimpiji ne gre najboljše, saj ostajajo na nehvaležnem četrtem mestu. Želi si tudi, da bi zmaji podaljšali pogodbo z njegovim rojakom Agustinom Doffom, s katerim imata zelo strasten odnos. V šali je dodal, kako se včasih sovražita, včasih pa imata rada.

Dudić: Nisem presrečen, nisem pa tudi nezadovoljen 

Tik pred Ljubljančani so na lestvici Mariborčani. Če je Feđa Dudić prvi večni derbi v Sloveniji v Ljudskem vrtu zaradi kazni spremljal s tribun,  je tokrat vodil vijolice v Stožicah s klopi in doživeto izkusil največji praznik slovenskega prvoligaškega nogometa. "Pohvalil bi vzdušje. To je lepa slika slovenskega klubskega nogometa, ki dokazuje, kako ima tudi Slovenija vrhunski derbi, kjer želimo biti vsi del tega spektakla. Tako nogometaši kot navijači. To je pohvalno," je izpostavil najlepšo plat dvoboja v Ljubljani.

Mariborčani so v Ljubljani nadaljevali niz neporaženosti v letu 2026. | Foto: Aleš Fevžer Mariborčani so v Ljubljani nadaljevali niz neporaženosti v letu 2026. Foto: Aleš Fevžer

"Kar pa se tiče rezultata, nisem zadovoljen. V prvem polčasu nismo bili pravi. Morali bi pokazati več. Vseeno smo imeli ob koncu prvega polčasa stoodstotno priložnost. Če bi takrat Vizinger zadel, bi šla tekma v povsem drugo smer," je dal vedeti, kako bi se dvoboj zagotovo končal drugače, če bi Dario Vizinger iz dokaj ugodnega položaja v izdihljajih prvega dela ugnal Matevža Vidovška.

Trener Maribora je bil bolj zadovoljen s predstavo svojih varovancev v drugem kot pa prvem polčasu. | Foto: Filip Barbalić Trener Maribora je bil bolj zadovoljen s predstavo svojih varovancev v drugem kot pa prvem polčasu. Foto: Filip Barbalić

Kapetan zmajev je ostal nepremagan tudi v drugem polčasu, čeprav je bilo nekajkrat pošteno vroče pred njegovimi vrati. "V drugem delu smo odigrali bolje. Bolje smo nadzorovali potek igre in si priigrali pa si tudi dve, tri stoodstotne priložnosti, kar bi moralo na takšni tekmi kot je derbi zadostovati za zmago. Na derbiju si ne moreš ustvariti deset priložnosti, ampak jih imaš na voljo le nekaj. Morda le eno ali dve. Mi smo imeli v Ljubljani tri. Če upoštevamo to, smo bili danes bližje zmagi, a tudi ne morem reči, da je ta rezultat nezaslužen. Tudi Olimpija je želela zmagati. V zaključku sta obe ekipi iskali pot do zadetka. Takšno je pač stanje na lestvici, da potrebujemo zmago," je poudaril, kako je najbolj pozitivno, da Maribor tudi šesto tekmo zapored ni doživel poraza. Izgubil ni tudi po večnem derbiju v gosteh.

"Nisem presrečen, nisem pa tudi žalosten. Hvala navijačem na podpori," se je zahvalil privržencem, pohvalil tudi sojenje Davida Šmajca ter izkoristil priložnost, da čestita praznik vsem pripadnicam nežnejšega spola, zlasti navijačicam Maribora in pa njegovi družini v Sarajevu.

Federico Bessone Feđa Dudić NK Maribor NK Olimpija 1. SNL večni derbi
