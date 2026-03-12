Strelski šov Štajercev, v polfinale pokala tudi Ljubljančani

V polfinale pokalnega tekmovanja so se uvrstili Brinje Grosuplje, Radomlje in Aluminij in ljubljanski Bravo, ki je na zadnji četrtfinalni tekmi slavil proti Nafti. Aluminij je v Prevaljah napolnil mrežo tretjeligašu Fužinarju. Zmagal je s 4:0, dvakrat pa je v polno meril Hrvat Josip Pejić. Kidričani se bodo v polfinalu pomerili z boljšim iz današnjega ljubljansko-lendavskega spopada. Zaradi izpada številnih favoritov je že znano, da bo letošnji zmagovalec pokalno lovoriko osvojil prvič.

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato polfinalistom zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.

Bravo je v 1. SNL nanizal tri zmage. V četrtek se bo spopadel z vodilnim drugoligašem Nafto. Foto: Aleš Fevžer

Zadnji četrtfinalni obračun je bil odigran danes v Stožicah, ravno na stadionu, kjer so lani Celjani v finalu pomendrali Koper. Bravo je po izpadih največjih favoritov v pokalnem tekmovanju čez noč prerasel v celo prvega favorita za osvojitev lovorike, ki bi jim veliko pomenila v letu, ko praznujejo okroglo 20-letnico ustanovitve kluba. V 1. SNL so se vrnili v dobro formo, nanizali tri zmage, dokaj zanesljivo pa so opravili tudi z najboljšim drugoligaškim klubom.

Nafta je še edina neporažena ekipa v 2. SNL, a ni našla poti do ljubljanske mreže. Bravo je že v deveti minuti povedel z zadetkom Admirja Bristrića, končni izid je v 88. minuti postavil Jakoslav Stanković.

Jesenice ostajajo edine v zgodovini pokala

Kidričani so se uvrstili med štiri najboljše v pokalu. Foto: Jure Banfi V slovenskem pokalnem tekmovanju se je v obdobju državne samostojnosti pripetilo le enkrat, da bi se v polfinale pokalnega tekmovanja uvrstil klub, ki nastopa šele v tretji ligi. To je leta 2004 uspelo Jesenicam. Letos bi lahko podoben podvig uspel Fužinarju, ki pa so v četrtfinalu doživeli visok poraz proti Aluminiju (0:4) in zaman naskakovali senzacijo.

Korošci so v četrtfinalu gostili Aluminij, dvoboj pa ni bil odigran v Ravnah, ampak v Športnem parku Ugasle peči v Prevaljah. Varovancem Ramiza Smajlovića, ki nastopajo v 3. slovenski nogometni ligi vzhod, na prvenstveni razpredelnici pa zasedajo deseto mesto, to ni pomagalo do uspeha. Kidričani so se izkazali za premočnega tekmeca.

Aluminij ima v tej sezoni v pokalu velike načrte. V tem tekmovanju je že trikrat zaigral v finalu in vselej ostali brez lovorike, tokrat pa se jim odpira lažja pot do pokalnega naslova, saj so štirje najboljši klubi 1. SNL – Celje, Koper, Maribor in Olimpija izpadli še pred polfinalom. Trener Aluminija Jura Arsić, ki je v nedeljo ostal v 1. SNL brez točk proti Kopru (2:4), je bil lahko tokrat zadovoljen s predstavo izbrancev. Zmagali so s 4:0. Dva zadetka je prispeval Hrvat Josip Pejić, po enega pa Adriano Bloudek in Filip Kosi.

Brinje presenetilo Olimpijo, tekmo zaznamoval zaplet

Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra je Olimpija postala največji favoriti za osvojitev pokala. A so se tudi oni že poslovili od tekmovanja, kjer se rada dogajajo presenečenja.

Za nenadejan izpad zmajev so poskrbeli nogometaši Brinja Grosuplja, ki so v 1/16-finala izločili Maribor, zdaj pa še Olimpijo. O zmagovalcu je odločil gol Kevina Benkiča v peti minuti tekme. Ljubljančani so iskali izenačenje, a komaj 19-letnega vratarja Jake Zrneca niso uspeli premagati.

V sodnikovem dodatku se je sprožil namakalni sistem, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, po vrnitvi pa se rezultat ni več spremenil. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ni izkoristila niti igralca več, ki ga je imela od 83. minute naprej. Domačim so pojenjale moči, ko se je v sodnikovem dodatku sprožil sistem za namakanje zelenice in za nekaj minut prekinil tekmo. Po vrnitvi na zelenico sta ekipi odigrali še nekaj minut, v napad gostov je šel tudi vratar Matevž Vidovšek, a zeleno-belim ni uspelo pospraviti žoge v gol.

Mlinarji so se namučili na Primorskem

Prvi polfinalisti pokala so Radomljani, ki pa so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.

Radomljani so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.

Radomljani se bodo v polfinalu pomerili z Grosupeljčani, Bravo pa se bo soočil z Aluminijem.

Polfinalna para: Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje

Bravo Big Bang - Aluminij

