Preobrat v Rusiji: vojska bo dobila privilegij, ki ga ne bo imel nihče drug

Potem ko so ruske oblasti z omejevanjem delovanja aplikacije Telegram v sklopu približevanja njene popolne prepovedi uporabe v Rusiji zadale velik udarec ruskim vojakom na fronti v Ukrajini, ki so se na Telegram zanašali za učinkovito komunikacijo, naj bi se zdaj zgodil popoln preobrat. Poveljstvo ruskih oboroženih sil je vojakom glede na nove informacije zdaj domnevno izdalo ukaz: operativna komunikacija naj od zdaj poteka prek Telegrama, izogibajte pa se aplikaciji MAX. To v Moskvi ironično močno promovirajo kot edino pravo alternativo Telegramu, prednameščena je tudi na vseh novih pametnih telefonih, ki se prodajajo v Rusiji. Ruska vojska naj bi od Kremlja zahtevala tudi, naj bodo ruski vojaki izvzeti iz prihajajoče vsesplošne blokade Telegrama.

Neskončna saga o Telegramu

Ruski medijski regulator Roskomnadzor je pred mesecem dni v skladu s preteklimi napovedmi in ugibanji začel omejevati delovanje Telegrama, ene od najbolj priljubljenih in najširše uporabljanih komunikacijskih aplikacij v Rusiji.

Šlo je za ukrep, ki naj bi bil del ruskega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta s prenehanjem zanašanja na tuje digitalne platforme.

Rusija bo po navedbah več ruskih spletnih portalov z aprilom uvedla popolno blokado Telegrama, ki pa naj ne bi veljala za ruske vojake. Foto: Shutterstock

Moskva državljane in državljanke Rusije ob tem spodbuja, naj Telegram zamenjajo za aplikacijo MAX, ki je bila razvita v Rusiji. MAX je prednameščen na vseh pametnih telefonih, ki se prodajajo v Rusiji.

Aplikacija deluje podobno kot Telegram in omogoča tudi vzpostavljanje stika z ruskimi vladnimi institucijami, le da komunikacije med uporabniki, ki se pretakajo prek aplikacije MAX, niso šifrirane na t. i. način end-to-end. To pomeni, da lahko njihovo vsebino razbereta le uporabnik in prejemnik, ne pa tudi upravljavec strežnikov.

Aplikacija MAX se zgleduje po kitajski platformi WeChat, lani pa jo je izdalo rusko tehnološko podjetje VK (nekdaj Mail.ru). Aplikacija na enem mestu ponuja klepetalnik in dostop do vladnih storitev, a v nasprotju s Telegramom ali WhatsAppom komunikacija prek aplikacije ni šifrirana. Foto: Shutterstock

Omejevanje aplikacije Telegram je močno razburilo ruske vojake na fronti v Ukrajini, ki so se nanjo zanašali za učinkovito komunikacijo na bojišču, usklajevanje operacij in opozarjanje na nevarnost.

V Moskvi so ob pritoževanju vojakov najprej odmahnili z roko. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je celo izrazil dvome, da ruska vojska komunicira in bojne operacije usklajuje prek aplikacije, kot je Telegram.

A ruski minister za digitalno preobrazbo, komunikacije in medije Maksut Šadajev je nato razkril odločitev posebnega komiteja ruske državne dume, da ruski medijski regulator Roskomnadzor delovanja komunikacijske aplikacije Telegram za ruske uporabnike ne bo omejeval v regijah, kjer so prisotni ruski vojaki, ki se borijo na fronti v Ukrajini.

Ruski vojaki na fronti v Ukrajini. Na zaslonu prenosnega računalnika je razviden uporabniški vmesnik aplikacije Telegram. Foto: VK.com / Vir neznan

Šadajev je ob tem izrazil upanje, da bodo ruski vojaki Telegram sčasoma zamenjali za druge metode komuniciranja in se jim poskusili prilagoditi. Več ruskih medijev je februarja tudi poročalo, da bo Rusija z aprilom popolnoma blokirala delovanje Telegrama.

Telegram postaja ključna vojaška infrastruktura, aplikacija MAX pa je celo prepovedana

A zdaj se je po navedbah ruskega spletnega medija Insider-T zgodil še en preobrat.

Poveljstvo ruskih oboroženih sil aplikacijo Telegram zdaj domnevno dojema kot ključno vojaško infrastrukturo, potrebno za preživetje in učinkovito delovanje ruskih vojakov – ne le na fronti v Ukrajini, temveč tudi širše –, zato naj bi izdalo ukaz, da operativne komunikacije do nadaljnjega potekajo prek Telegrama.

A ne le to: na območjih, kjer obstaja nevarnost napadov iz zraka – torej na bojišču v Ukrajini in v ruskih obmejnih regijah ter regijah z visokim tveganjem za ukrajinske napade z droni ali raketami –, naj bi bila ruskim vojakom celo prepovedana uporaba "državne" aplikacije MAX.

Ruski vojaki na fronti v Ukrajini so po začetku omejevanja funkcionalnosti aplikacije Telegram tarnali, da tako rekoč tavajo v temi. Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Kot navaja Insider-T, je razlog za to prav dejstvo, da aplikacija MAX "kljub ogromnemu proračunu razvijalcev še vedno ne omogoča šifriranja end-to-end oziroma od uporabnika do uporabnika", kar neposredno ogroža življenja ruskih vojakov in častnikov, saj bi lahko ruski sovražniki to izkoristili za prestrezanje komunikacij in posledično bolj učinkovite ter uničujoče zračne napade.

Ruske oborožene sile naj bi od Kremlja dobile tudi jasna zagotovila, da bodo ruski vojaki izvzeti iz prihajajoče popolne blokade aplikacije Telegram v Rusiji, še piše Insider-T.