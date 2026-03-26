Po nočnih ruskih zračnih napadih na Ukrajino je na območju sosednje Romunije strmoglavil dron, ki ga je pred tem onesposobila ukrajinska zračna obramba, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile romunske oblasti. Medtem je bil tanker turške družbe, ki je plul pod zastavo Sierre Leone in prevažal rusko nafto, ponoči v Črnem morju tarča napada, je danes sporočil turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu. Za zdaj ni znano, kdo bi lahko stal za napadom, turške oblasti pa domnevajo, da bi bil lahko povezan z vojno v Ukrajini. Ruske oblasti so danes zagrozile, da bodo aretirale vsakogar, ki bo protestiral proti omejenemu dostopu do interneta.

12.30 Ruski poslanci na obisk v ZDA za oživitev odnosov med državama

Skupina ruskih poslancev je na obisku v ZDA, kjer si bo prizadevala obnoviti odnose med Moskvo in Washingtonom, je danes sporočil Kremelj. Delegacija naj bi se še ta teden sestala z ameriškimi poslanci, ob sklicevanju na ruske medije poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Upamo, da bodo ti prvi previdni koraki prispevali k nadaljnji oživitvi našega dvostranskega sodelovanja," je novinarjem glede obiska povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da je ruski predsednik Vladimir Putin določil glavne smernice obiska in da bo o njegovih podrobnostih po srečanjih v ZDA tudi obveščen.

Poslanci naj bi v Washingtonu med drugim razpravljali o morebitni omilitvi sankcij proti Rusiji in vojni v Ukrajini, je ob sklicevanju na ameriške in ruske strokovnjake poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Rusko delegacijo med drugim sestavljajo Boris Černišov, podpredsednik parlamenta, ter poslanca Vjačeslav Nikonov in Svetlana Žurova.

Obisk poslancev poteka v času, ko so pogovori o končanju vojne v Ukrajini zastali. Doslej je potekalo že več krogov tudi neposrednih pogovorov med Kijevom in Moskvo, a preboja v pogajanjih še ni, saj Moskva med drugim vztraja pri ozemeljskih zahtevah, v izpolnitvi katerih Kijev vidi kapitulacijo.

11.00 Rusija ob omejitvah interneta grozi z aretacijami protestnikov

Ruske oblasti so danes zagrozile, da bodo aretirale vsakogar, ki bo protestiral proti omejenemu dostopu do interneta. Moskva je pred tem v sredo odpravila tri tedne trajajoče omejitve mobilnega interneta, ki jih je utemeljila z varnostnimi razlogi. Povezave so kljub temu še vedno motene, ukrep pa je med prebivalci povzročil veliko nejevolje.

Rusko notranje ministrstvo je danes objavilo svarilo potencialnim organizatorjem in udeležencem javnih zborovanj, ki jih oblasti niso odobrile. "Vsi poskusi organizacije takšnih dogodkov bodo nemudoma preprečeni, njihovi organizatorji in udeleženci pa bodo pridržani," je navedeno v izjavi.

Prebivalci Moskve so nejevoljni zaradi posledic ukrepa, ponekod na primer niso delovali terminali za plačevanje s karticami, omejene so tudi komunikacije prek priljubljenih aplikacij za sporočanje, kot sta Telegram in WhatsApp. Tudi v drugih delih Rusije že več mesecev prekinjajo dostop do interneta, kar oblasti utemeljujejo s preprečevanjem ukrajinskih napadov z droni, ki se povezujejo z lokalnimi ponudniki podatkovnih storitev.

Protestni shodi in podobna javna zborovanja so sicer v Rusiji že dlje časa praktično prepovedana, organizatorji pa morajo pred izvedbo kakršnegakoli javnega dogodka vedno pridobiti dovoljenje lokalnih oblasti, ki vloge skoraj vedno zavrnejo, navaja AFP.

Rusija je take omejitve še okrepila od leta 2022, ko je sprožila invazijo na Ukrajino, in zaostrila že tako stroge zakone, ki prepovedujejo javno izražanje nestrinjanja z oblastmi ter kritike na račun Kremlja in ruske vojske.

10.00 Turški tanker v Črnem morju tarča napada

"Lahko povem, da je ladja pod tujo zastavo, ki jo upravlja turško podjetje in je prevažala surovo nafto iz Rusije, ponoči prijavila eksplozijo v strojnici," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal turški minister Abdulkadir Uraloglu.

"Menimo, da je bila strojnica namerno izbrana kot tarča. Ocenjujemo tudi, da napada ni izvedel brezpilotni letalnik, temveč avtonomno vodno plovilo," je dodal. Vseh 27 članov posadke je po njegovih besedah na varnem, ladja pa ni v nevarnosti, da bi potonila.

Uraloglu ni povedal, ali je bil tanker v času napada v turških vodah, po poročanju lokalnih medijev pa se je napad zgodil manj kot 30 kilometrov od bosporske ožine, ki je ključna tako za izvoz ruske nafte kot ukrajinskega žita.

Dodal je, da ozadje napada še preiskujejo, incident pa bi bil lahko povezan z vojno med Rusijo in Ukrajino. Foto: Reuters

V Črnem morju se je decembra lani zgodilo več zračnih napadov na tankerje, povezane z Rusijo, odgovornost za nekatere od njih je prevzela Ukrajina. Poleg tega so v Kijevu večkrat obtožili Rusijo, da v Črnem morju napada tovorne ladje, ki prevažajo živila v Ukrajino.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je decembra dejal, da Črno morje ne sme postati območje spopada med Rusijo in Ukrajino, saj to ne bi koristilo nikomur. Ankara je večkrat pozvala obe strani, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo v Črnem morju, in se zavzela za nemoten pretok energentov.

9.40 Po ruskih zračnih napadih na Ukrajino v Romuniji strmoglavil dron

Dron je vstopil v romunski zračni prostor in strmoglavil na nenaseljenem območju v bližini vasi Parches v obmejnem okrožju Tulcea na jugovzhodu Romunije. Poročil o morebitnih žrtvah ali materialni škodi ni bilo, je sporočilo ministrstvo za obrambo v Bukarešti.

Romunske zračne sile so ponoči iz letalske baze v Borcei vzletele z dvema lovcema F-16, da bi spremljale razmere v zračnem prostoru.

Romunija, ki ima z Ukrajino 650 kilometrov dolgo mejo, je od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 večkrat opozorila na vdore brezpilotnih letalnikov nad romunsko ozemlje.

Članica Nata in EU ter ena ključnih zaveznic Kijeva je lani sprejela tudi zakon, ki ji dovoljuje sestrelitev brezpilotnih letalnikov, ki kršijo njen zračni prostor, vendar do zdaj ni sprejela nobenega takšnega ukrepa, poroča AFP.

Ukrajina in Romunija sta poleg tega v začetku meseca podpisali izjavo o nameri, da bosta v Romuniji skupaj proizvajali brezpilotne letalnike, za kar bosta namenili do 200 milijonov evrov iz evropskega instrumenta za financiranja obrambnih projektov (SAFE).