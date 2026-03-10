Javno mnenje v Rusiji pogajanjem za sklenitev miru z Ukrajino še nikoli ni bilo tako naklonjeno kot zdaj, podpora nadaljevanju napadov na Ukrajino pa je rekordno nizka, razkriva najnovejša anketa, ki jo je pripravil ruski neodvisni inštitut za javnomnenjske raziskave Levada.

Nadaljevanje mirovnih pogajanj glede na anketo inštituta Levada (vir) zdaj podpira rekordnih 67 odstotkov državljanov in državljank Rusije, le 24 odstotkov, kar je najmanj od začetka vojne v Ukrajini, pa jih meni, da bi se sovražnosti morale nadaljevati.

Delež anketirancev, ki želijo videti sklenitev miru, se je glede na prejšnjo anketo dvignil za šest odstotnih točk, delež sodelujočih, ki podpirajo nadaljevanje vojne, pa je upadel za sedem odstotnih točk.

Podpora mirovnim pogajanjem je bila glede na prejšnje ankete Levade sicer najnižja ob začetku ruske invazije in nato med aprilom in junijem 2023, ko je bila podpora nadaljevanju vojne celo za nekaj odstotnih točk višja od podpore prekinitvi spopadov.

Vprašanje: Ali menite, da bi se morala vojaška akcija zdaj nadaljevati, ali pa bi se morala začeti mirovna pogajanja? Rdeča črta: nadaljevanje sovražnosti. Modra črta: nadaljevanje mirovnih pogajanj. Siva črta: težko odgovorim. Foto: Inštitut Levada

Neodvisni inštitut Levada nima povezav s Kremljem, zato je v Rusiji vpisan v register organizacij, ki delujejo kot tuji agenti.

Kdo bi mir in kdo bi rad, da se vojna nadaljuje

Med tistimi, ki v največji meri podpirajo nadaljevanje mirovnih pogajanj oziroma čimprejšnjo sklenitev mirovnega sporazuma z Ukrajino, so v veliki večini ženske, posamezniki, mlajši od 25 let, osebe z največ srednješolsko ali nižjo izobrazbo in državljani z nižjimi prihodki ter prebivalci podeželskih območij.

Med njimi so tudi posamezniki, ki večino informacij najdejo na spletu in na tujih družbenih omrežjih (če z njimi dostopajo z orodjem VPN) ter na YouTubu.

Bo ruski predsednik Vladimir Putin upošteval vse bolj prevladujoče javno mnenje v Rusiji, da se morajo mirovna pogajanja z Ukrajino čim prej nadaljevati? Foto: Guliverimage

Nadaljevanje vojaškega spopada z Ukrajino medtem podpirajo predvsem moški in starejši državljani Rusije, osebe z višjo in visoko izobrazbo, premožnejši prebivalci Rusije (ker si lažje privoščijo dobrine, ki so se zaradi vojne podražile, ugotavlja Levada), prebivalci ruske prestolnice Moskve in vsi tisti, katerih primarni viri informacij so televizija in ruska družbena omrežja.

Ruski podporniki vojne v Ukrajini informacije o geopolitičnem dogajanju primarno dobijo na ruski (državni) televiziji, kjer slavni voditelj Vladimir Solovjov tako rekoč vsak teden poziva k napadom z jedrskim orožjem na zahodne države in Ukrajino. Foto: Profimedia

Večjih preobratov ni: večina Rusov še vedno podpira to, kar v Ukrajini počne Rusija, mnogih pa vojna celo sploh ne zanima več

Čeprav se je javno mnenje v Rusiji vsaj glede na izsledke ankete inštituta Levada zdaj postavilo na stran mirovnih pogajanj, pa so drugi podatki, ki jih razkriva anketa, manj spodbudni za vse, ki si želijo miru med Ukrajino in Rusijo. Med drugim sodeč po najnovejši anketi (podatki za februar 2026):

- kar 72 odstotkov državljanov in državljank Rusije še vedno podpira dejanja ruskih oboroženih sil v Ukrajini,

- več kot polovica (57 odstotkov) vprašanih verjame, da so bili ruski zimski napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar je milijonom Ukrajincev grozil mraz, upravičeni, le 20 odstotkov pa jih meni, da so bili nesprejemljivi,

- več kot polovica Rusov in Rusinj (56 odstotkov) sploh ne sledi več dogajanju v vojni v Ukrajini.