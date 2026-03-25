Avtor:
Sa. B.

Sreda,
25. 3. 2026,
19.25

Dmitrij Peskov Bližnji vzhod nafta Ukrajina Rusija

Rusi se veselijo: "Povpraševanje po ruski nafti narašča"

Dmitrij Peskov | Peskov je dejal, da je povpraševanje po ruski nafti tako veliko, da morda ne bodo mogli izpolniti vseh pričakovanj. | Foto Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da se je povpraševanje po ruski nafti v zadnjih tednih povečalo. Ob tem je za televizijsko hišo VGTRK povedal, da je povpraševanje tako veliko, da bo Moskva morda težko izpolnila vsa povpraševanja. "Povpraševanje je veliko, povpraševanje po alternativnih poteh je veliko, zato se lahko zgodi, da bo težko izpolniti dodatno povpraševanje," je dejal.

Odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev je medtem Ukrajino obtožil zaostrovanja svetovne energetske krize. "Zdi se, da ukrajinsko vodstvo obupano poskuša zaostriti največjo energetsko krizo na svetu in s tem še pospešiti energetski zlom EU," je dejal, pri tem pa mislil na napade na pristanišče Ust-Luga v ruski regiji Leningrajska oblast.

Ruski mediji so poročali, da je ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki na pristanišče uničil več rezervoarjev za nafto. Odgovornost za napad je prevzela Ukrajinska varnostna služba (SBU) in sporočila, da so droni preleteli več kot 900 kilometrov. Ukrajinski generalštab je poročal tudi o poškodbah ruskega patruljnega ledolomilca Purga.

Dmitrijev je že pred tem namignil, da bi nadaljnja rast cen energije in surovin imela precejšen vpliv na gospodarstvo in pospešila inflacijo. Dejal je, da se Evropa bliža "cunamiju energetskega šoka", ki je povezan z zavrnitvijo EU glede uporabe ruskega zemeljskega plina.

