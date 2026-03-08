Nedelja, 8. 3. 2026, 15.20
1 ura
Putinov kašelj buri duhove: Kremelj izbrisal posnetek, a prepozno #video
Tiskovno predstavništvo Kremlja je po nesreči objavilo videoposnetek, ki prikazuje ruskega predsednika Vladimirja Putina med snemanjem nagovora pred dnevom žena. Videoposnetek, ki je bil hitro odstranjen s kremeljskih spletnih kanalov, prikazuje Putina med napadom kašlja. Videoposnetek je na družbenih omrežjih sprožil val ugibanja o zdravstvenem stanju 73-letnega predsednika Rusije.
"Nekaj me žgečka v grlu, ker sem veliko govoril"
Zgornji videoposnetek, ki je bil sprva - zelo verjetno po nesreči, čeprav nekateri na spletu namigujejo, da bi lahko šlo celo za načrtno sabotažo - objavljen na uradnih kanalih Kremlja na (ruskih) družbenih omrežjih, prikazuje Vladimirja Putina, ki se med snemanjem nagovora pred dnevom žena nenadoma ustavi in začne kašljati, ob tem pa pogleduje k nekomu, ki ga gledalci videoposnetka ne vidimo.
Putin med kašljem komentira, da se to dogaja zato, ker ga nekaj žgečka v grlu, saj naj bi tisti dan veliko govoril. Nekdo od osebja mu ponudi vodo, Putin pa predlaga, naj raje nadaljujejo s snemanjem.
Od začetka vojne v Ukrajini so se že večkrat širile nepotrjene informacije in predvsem ugibanja, da je zdravstveno stanje ruskega predsednika Vladimirja Putina slabo in da morda boleha celo za rakom.
Videoposnetek je bil kmalu po objavi izbrisan, Kremelj pa ga je nadomestil z novejšo različico, v katerem Putinovega kašljanja ni bilo več.
Posnetek je na družbenih omrežjih, predvsem na X, nekdanjem Twitterju, sprožil val ugibanj o resničnem zdravstvenem stanju ruskega predsednika. Ta so se v zadnjem času znova okrepila po nedavnem razkritju, da na Putina na uradne poti spremlja kar 13-članska zdravniška ekipa, v kateri je bil večkrat tudi Evgenij Selivanov, eden od najbolj znanih ruskih onkologov.