Avtor:
M. T.

Nedelja,
8. 3. 2026,
15.20

Osveženo pred

1 ura

Putinov kašelj buri duhove: Kremelj izbrisal posnetek, a prepozno #video

Tiskovno predstavništvo Kremlja je po nesreči objavilo videoposnetek, ki prikazuje ruskega predsednika Vladimirja Putina med snemanjem nagovora pred dnevom žena. Videoposnetek, ki je bil hitro odstranjen s kremeljskih spletnih kanalov, prikazuje Putina med napadom kašlja. Videoposnetek je na družbenih omrežjih sprožil val ugibanja o zdravstvenem stanju 73-letnega predsednika Rusije.

"Nekaj me žgečka v grlu, ker sem veliko govoril"

Zgornji videoposnetek, ki je bil sprva - zelo verjetno po nesreči, čeprav nekateri na spletu namigujejo, da bi lahko šlo celo za načrtno sabotažo - objavljen na uradnih kanalih Kremlja na (ruskih) družbenih omrežjih, prikazuje Vladimirja Putina, ki se med snemanjem nagovora pred dnevom žena nenadoma ustavi in začne kašljati, ob tem pa pogleduje k nekomu, ki ga gledalci videoposnetka ne vidimo.

Putin med kašljem komentira, da se to dogaja zato, ker ga nekaj žgečka v grlu, saj naj bi tisti dan veliko govoril. Nekdo od osebja mu ponudi vodo, Putin pa predlaga, naj raje nadaljujejo s snemanjem.

Od začetka vojne v Ukrajini so se že večkrat širile nepotrjene informacije in predvsem ugibanja, da je zdravstveno stanje ruskega predsednika Vladimirja Putina slabo in da morda boleha celo za rakom. | Foto: Posnetek zaslona Od začetka vojne v Ukrajini so se že večkrat širile nepotrjene informacije in predvsem ugibanja, da je zdravstveno stanje ruskega predsednika Vladimirja Putina slabo in da morda boleha celo za rakom. Foto: Posnetek zaslona

Videoposnetek je bil kmalu po objavi izbrisan, Kremelj pa ga je nadomestil z novejšo različico, v katerem Putinovega kašljanja ni bilo več.

Posnetek je na družbenih omrežjih, predvsem na X, nekdanjem Twitterju, sprožil val ugibanj o resničnem zdravstvenem stanju ruskega predsednika. Ta so se v zadnjem času znova okrepila po nedavnem razkritju, da na Putina na uradne poti spremlja kar 13-članska zdravniška ekipa, v kateri je bil večkrat tudi Evgenij Selivanov, eden od najbolj znanih ruskih onkologov.

