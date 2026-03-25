Madžarska bo postopno ustavila dobavo plina Ukrajini, je danes napovedal premier Viktor Orban. Gre za najnovejšo potezo Budimpešte v sporu med državama zaradi poškodovanega naftovoda. Orban je ukrep utemeljil z zagotovitvijo varne oskrbe Madžarske z energijo.

Madžarska in Ukrajina sta v sporu zaradi poškodbe naftovoda Družba, prek katerega se na Madžarsko in Slovaško steka ruska nafta. Ukrajinske oblasti trdijo, da je bil naftovod, ki prečka njihovo ozemlje, poškodovan v ruskih letalskih napadih 27. januarja. Madžarska in Slovaška, ki lahko z zeleno lučjo Bruslja še naprej kupujeta rusko nafto, Kijev obtožujeta, da ni storil ničesar za popravilo naftovoda. Orban s povračilnim ukrepom blokira evropsko posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov.

Prejšnji teden je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala, da bo pri ponovnem odprtju poškodovanega naftovoda pomagala EU. Budimpešta in Bratislava prav tako blokirata uradno sprejetje novih gospodarskih sankcij proti Rusiji, ki so jih podprle druge države članice.

Po ocenah madžarske fundacije za ekonomske raziskave Oeconomus je Madžarska eden glavnih dobaviteljev plina za Ukrajino. "Količina in delež zemeljskega plina z Madžarske se od leta 2022 vztrajno povečujeta. V prvih desetih mesecih lanskega leta se je delež zvišal z 2,5 odstotka na 14 odstotkov," je v februarja objavljeni analizi zapisala fundacija.