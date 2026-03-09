Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Kaj se dogaja v Rusiji? Moskva in Sankt Peterburg tavata v internetni temi.

Moskva Rusija | Izpadi mobilnega interneta in omrežij v Moskvi trajajo že več kot štiri dni. | Foto Shutterstock

Izpadi mobilnega interneta in omrežij v Moskvi trajajo že več kot štiri dni.

Foto: Shutterstock

V Moskvi in Sankt Peterburgu, dveh največjih ruskih mestih, ter drugod po Rusiji se že več dni dogajajo množični izpadi delovanja mobilnega interneta in mobilnih omrežnih storitev. Ruski telekomunikacijski operaterji medtem zagotavljajo, da je delovanje njihovih omrežij stabilno in da je dostop do interneta omejen zaradi "zunanjih dejavnikov".

Izpadi mobilnega interneta in mobilnih omrežij v Moskvi so se začeli v četrtek, 5. marca, za zdaj pa glede na število prijav nedelovanja storitev na portalu Downdetector nič ne kaže na to (vir), da bi se stanje že začelo bistveno izboljševati. 

Težave z dostopom do mobilnega interneta oziroma z opravljanjem telefonskih klicev ali pošiljanjem sporočil SMS so imeli oziroma imajo uporabniki omrežij večine najbolj priljubljenih operaterjev v Moskvi, kot so MTS, T2, Yota, MegaFon in Beeline.

Oblasti v Moskvi si že dlje časa prizadevajo okrepiti nadzor nad ruskim internetnim prometom. | Foto: Shutterstock Oblasti v Moskvi si že dlje časa prizadevajo okrepiti nadzor nad ruskim internetnim prometom. Foto: Shutterstock

So operaterji dobili ukaz z vrha?

Ti po poročanju ruskih medijev sicer zatrjujejo, da težave niso na njihovi strani in da njihova omrežja delujejo kot običajno. Ruski časnik Kommersant medtem navaja dva vira iz telekomunikacijske industrije, ki trdita, da so ruski telekomunikacijski operaterji v resnici dobili ukaz za omejevanje dostopa do mobilnega interneta in drugih storitev v določenih delih Moskve. 

To naj bi dodatno potrjevalo dejstvo, da v določenih primerih mobilni internet v Moskvi sicer ne deluje, a le, kar zadeva poskuse obiskovanja določenih spletnih mest, medtem ko so še vedno dostopni ruski portali, ki jih odobrava oblast v Kremlju, na primer Gosuslugi, uradni portal ruske vlade, kjer so na voljo različne državne storitve, spletišča ruskega tehnološkega velikana Yandex ter ruski družabni omrežji VKontakte in Odnoklassniki.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji mesec podpisal zakon, ki mu omogoča, da tako rekoč sam odloča, v katerih primerih bodo ruski telekomunikacijski operaterji dolžni zaustaviti delovanje svojih omrežnih storitev, če jim tako naroči ruska obveščevalna služba FSB. | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji mesec podpisal zakon, ki mu omogoča, da tako rekoč sam odloča, v katerih primerih bodo ruski telekomunikacijski operaterji dolžni zaustaviti delovanje svojih omrežnih storitev, če jim tako naroči ruska obveščevalna služba FSB. Foto: Reuters

Iz Sankt Peterburga, drugega največjega mesta v Rusiji, o množičnem izpadu mobilnih omrežij medtem poročajo danes zjutraj. Prizadel je uporabnike storitev tako rekoč vseh operaterjev v regiji.

Da se je zgodil ogromen izpad storitev, je za ruske medije potrdil guverner leningrajske oblasti Aleksander Drozdenko, pripisal pa ga je aktivaciji regijskih mehanizmov za obrambo pred ukrajinskimi droni, ki med drugim začasno ohromijo tudi lokalna telekomunikacijska omrežja.

Rusija sicer že od lani izvaja obsežno kampanjo blokiranja dostopa do mobilnega interneta – v letu 2025 so bili na tem področju prepričljivo prvi na svetu (vir).

Mobilni internet zaradi groženj, ki jih predstavljajo ukrajinski droni – to je uradna razlaga – v povprečju vsak dan začasno izklopijo v 63 ruskih regijah, pri čemer pa je nenavadno, da se to dogaja tudi v regijah, ki jih zaradi oddaljenosti od Ukrajine še nikoli niso napadli ukrajinski droni. 

