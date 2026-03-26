"Nisem si predstavljala, da bo preskočiti 200 metrov v Vikersundu videti tako preprosto. Moj nasmešek je povedal vse, res sem uživala v poletih. Zdaj sem prvič ugotovila, kako leteti v zraku, in se nisem mučila kot v preteklosti. Vem, da sem res na pravi poti, da delam dobro, da je tudi moja tehnika šla v pravi smeri in sem lahko veliko bolj sproščena. Veselim se Planice. Lagala bi, če bi rekla, da grem gor brez kakršnegakoli strahu, gre za pozitiven strah, spoštovanje do letalnice," pred premierno tekmo poletov skakalk na Letalnici bratov Gorišek pravi Nika Vodan, ki želi tudi v Planici preleteti rekord svojega moža: "Da bo fair play."

Slovenska ženska reprezentanca bo imela na zaključku sezone svetovnega pokala v Planici, kjer bo na Letalnici bratov Gorišek prvič tekma deklet, dve svoji predstavnici. Svetovno rekorderko (236 metrov) Niko Prevc in njeno soimenjakinjo Niko Vodan, za katero so sijajni dnevi na letalnici v Vikersundu. Na norveškem prizorišču je prvič v karieri preletela želenih 200 metrov, kar ji je uspevalo precej lahkotno.

"V Vikersundu sem se počutila res zelo dobro. Nisem si predstavljala, da bo preskočiti 200 metrov videti tako preprosto. Na koncu, če pogledamo, sem imela zgolj en skok pod 200 metri, tako da res neverjetno, kaj sem dosegla pretekli konec tedna. Moj nasmešek je povedal vse, res sem uživala v tistih poletih. Zdaj sem prvič ugotovila, kako leteti v zraku, in se nisem mučila, kot sem se prvi dve leti, ko smo v Vikersundu letela dekleta. Lahko rečem, da sem bila eno leto vmes bolje pripravljena kot zdaj, in sem mislila, da bo šlo, pa nekako takrat ni steklo, zdaj pa je vse delovalo lahkotno. Tudi če me je nad 'puklom' malo zakrivilo, sem izvlekla tisti maksimum in poletela preko 200 metrov," se je v pogovoru z novinarji pred Planico smejalo 26-letnici, ki je osebni rekord prestavila na 222,5 metra.

V Vikersundu je pretekli teden kot za šalo preskakovala 200 metrov, kar ji je letos uspelo prvič. Na Norveškem je bila peta in četrta.

Pravico nastopa na letalnici v Planici ima najboljših 15 tekmovalk svetovnega pokala. Slovenske barve lahko zastopata Nika Prevc (1.) in Nika Vodan (10.).

Prejšnja leta krajšala skok, zdaj naredila preskok

Da bi lahko letos na letalnici naredila korak naprej, je začutila že v vetrovniku: "Če sem iskrena, mi je že v vetrovniku zelo dobro kazalo. Kar najhitreje sem usvojila tehniko, kako čim dalj časa leteti. Mislim, da je bil to zame en velik plus, da sem lahko ugotovila, kako leteti na letalnici. Prejšnja leta sem iskala črte, z glavo tiščala notri proti smučem in posledično skrajšala skok. Zdaj pa vem, da to ne pije vode in da je treba z 'glavo ven vleči čim dlje'."

Možev najdaljši polet je preletela že v Vikersundu, zdaj ga želi še v Planicu: "Da bo fair play, na isti letalnici."

Moža želi preleteti še v Planici

Na Norveškem je uresničila še eno željo, preleteti najdaljši polet moža Aljaža Vodana, ki je v Planici pred leti skočil 217,5 metra. Zdaj je rekord zakoncev s pet metrov daljšim poletom v njeni lasti. A kot pravi, želi moževo mejo preseči še na domačih tleh, da bo vse skupaj bolj pravično.

"Ženski skoki so naredili velik korak naprej." Foto: Aleš Fevžer "Vesela sem, da mi ni bilo treba čakati do Planice, ampak mi je uspelo že v Vikersundu. Vem, da sem res na pravi poti, da res delam dobro, da je tudi moja tehnika šla v pravi smeri, da sem lahko veliko bolj sproščena. Zdaj ko je Planica pred vrati, pa upam, da tudi tukaj še poletim toliko, da bo res fair play in da bova oba to dosegla v Planici. Vesela sem, da se ni obremenjeval, ampak, da je bil ob moji vrnitvi tako srečen, da je potočil solzo, ker je srečen zame oziroma ponosen na moje skoke, na mojo srečo ob koncu vsakega skoka."

Velik korak naprej, pred letalnico čuti pozitiven strah, spoštovanje

Vodan pozdravlja odločitev Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis), da je na uradni koledar uvrstila tudi žensko tekmo na Letalnici bratov Gorišek. "Planice smo se vse močno veselile. Že v Vikersundu smo pokazale, da tudi dekleta letimo daleč. Velik korak naprej je storjen, to bomo pokazale tudi v Planici," pravi in priznava, da prav mirna pred planiško premiero ni.

"Lagala bi, če bi rekla, da grem gor brez kakršnegakoli strahu, ker kot ste videli, imajo tudi fantje še vedno nekaj strahu, pa čeprav so tam že leteli. Gre za pozitiven strah, spoštovanje do letalnice,"

"Lagala bi, če bi rekla, da grem gor brez kakršnegakoli strahu, ker kot ste videli, imajo tudi fantje še vedno nekaj strahu, pa čeprav so tam že leteli. Gre za pozitiven strah, spoštovanje do letalnice. Velikokrat sem ob njej že gledala druge fante in jih podpirala, dogajali so se žal tudi padci, ki te malo 'zabremzajo', malo prestrašijo. A če so skoki dobri, so tudi varni. Temu bom pred Planico sledila, ker vem, da so moji skoki dobri, varni. Pomemben je samo tisti prvi odriv in uživanje v zraku. Tu se leti nekoliko višje, kar je zame plus, saj so mi všeč skakalnice, na katerih letiš visoko. Če bom imela priložnost res visoko leteti, je to en tak super adrenalin zame, saj se ne bojim višine. Če sem iskrena, za zdaj tega strahu nisem prepoznala v sebi, ampak preprosto uživam, kadar sem visoko," je zaključila deseta skakalka svetovnega pokala in peta v seštevku poletov.

Uradni trening tekmovalk je predviden za petek zjutraj, ko vremenska napoved ni najbolj ugodna, težave naj bi povzročal predvsem veter. Če zjutraj letenje ne bo mogoče, bodo ženski trening poskušali izpeljati med premorom moške petkove posamične tekme, ki je predvidena ob 15. uri.

Svetovni pokal, skupno (32/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2576 točk*

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1810

3. Anna Odine Stroem (Nor) 1578

4. Lisa Eder (Avt) 1417

5. Selina Freitag (Nem) 1222

...

10. Nika Vodan (Slo) 887 Poleti, skupno (2/3): 1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 200

2. Nika Prevc (Slo) 140

3. Frida Westman (Šve) 130

4. Anna Odine Stroem (Nor) 105

5. Nika Vodan (Slo) 95

...

*Nika Prevc je že skupna zmagovalka sezone 2025/26 Vir: STA

Program Planica Petek, 27. marec

9.00 Prva serija treninga (ž)

9.40 Druga serija treninga (ž)



14.00 Poskusna serija (m)

15.00 Prva serija posamične tekme (m) Sobota, 28. marec

8.00 Poskusna serija (m)

9.30 Prva serija ekipne tekme (m)



14.15 Poskusna serija (ž)

15.00 Prva serija posamične tekme (ž)



Nedelja, 29. marec

9.00 Poskusna serija (m)

10.00 Prva serija posamične tekme (m)



Sledi: Razglasitev dnevnih zmagovalcev in zmagovalca v seštevku Planica 7; Razglasitev zmagovalcev sezone v skupnih seštevkih FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in smučarskih poletih ter v pokalu narodov.

