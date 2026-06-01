Celjan pri nakupu avtomobila oškodovan za 43 tisoč evrov

Celjski policisti so obravnavali dve spletni prevari. V prvi je bil občan oškodovan za 43 tisoč evrov pri nakupu avtomobila prek spleta, v drugem pa je šlo za trgovanje s kriptovalutami.

V prvem primeru je bil prevaran občan, ki je prek spleta želel kupiti osebni avtomobil. Stopil je v stik z nemškim podjetjem, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal. Kasneje je ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo, in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal.

V drugem primeru je z občanom v stik stopil neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu neznanec nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je v nadaljevanju občanu z računa ukradel dobrih 21 tisoč evrov.