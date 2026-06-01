Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
6.57

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
spletni nakup avtomobil Celje policija

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 6.57

45 minut

Celjan pri nakupu avtomobila oškodovan za 43 tisoč evrov

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
spletne dražbe avtomobilov, avtomobili | V prvem primeru je bil prevaran občan, ki je prek spleta želel kupiti osebni avtomobil. | Foto Shutterstock

V prvem primeru je bil prevaran občan, ki je prek spleta želel kupiti osebni avtomobil.

Foto: Shutterstock

Celjski policisti so obravnavali dve spletni prevari. V prvi je bil občan oškodovan za 43 tisoč evrov pri nakupu avtomobila prek spleta, v drugem pa je šlo za trgovanje s kriptovalutami.

V prvem primeru je bil prevaran občan, ki je prek spleta želel kupiti osebni avtomobil. Stopil je v stik z nemškim podjetjem, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal. Kasneje je ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo, in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal.

V drugem primeru je z občanom v stik stopil neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu neznanec nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je v nadaljevanju občanu z računa ukradel dobrih 21 tisoč evrov. 

Booking.com, Booking
Novice Booking žrtev kibernetskega vdora, razkriti so podatki njihovih uporabnikov
Spletna prevara, online scam, goljufija
Novice Ljutomerčanka ostala brez 54 tisočakov. Kaj se je zgodilo?
Prevara Bolha
Novice Kupci, pozor, prevara o Bolhi: nikoli, res nikoli ne posredujte OTP kode
Pošta Slovenije
Novice Pošta Slovenije s pomembnim opozorilom: Bodite previdni
spletni nakup avtomobil Celje policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.