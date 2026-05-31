Avtor:
Š. L.

Nedelja,
31. 5. 2026,
14.00

Osveženo pred

21 minut

Aleksander Čeferin UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov PSG Arsenal Ousmane Dembele

Čeferin se je z gesto na podelitvi znašel v središču pozornosti

Aleksander Čeferin liga prvakov | Aleksander Čeferin se je opravičil Marquinhosu. | Foto Guliverimage

Aleksander Čeferin se je opravičil Marquinhosu.

Foto: Guliverimage

PSG je sinoči v Budimpešti v finalu lige prvakov premagal Arsenal in ubranil naslov evropskega klubskega prvaka. Parižani so slavili po izvajanju enajstmetrovk, med podelitvijo priznanj pa se je s simpatično gesto v središču pozornosti znašel tudi predsednik Uefe, Aleksander Čeferin.

Zmagovalec je bil odločen šele po enajstmetrovkah, saj je bil po 120 minutah igre rezultat 1:1. Tragična figura Arsenala je bil Gabriel, ki je v peti seriji zgrešil enajstmetrovko in žogo poslal čez gol. Ta zgrešena tekma je Parižanom prinesla veliko slavje, njihovim navijačem pa še eno nepozabno evropsko noč.

Trenutek, ko je Dembele opomnil Čeferina. | Foto: Guliverimage

Potem ko so igralci Arsenala prejeli medalje za finaliste, so bili na vrsti igralci PSG-ja. Ob medaljah so dočakali tudi najpomembnejši trenutek večera oziroma trenutek, ko prejmejo pokal za zmagovalce. Medalje in pokal je zmagovalni ekipi podelil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, a je pri tem poskrbel za simpatično napako. Čeferin je namreč medaljo najprej izročil Ousmaneju Dembeleju, nato pa se je obrnil proti pokalu, misleč, da bi ga morali dati njemu, vendar se je francoski napadalec hitro odzval in mu pokazal, da se moti.

Dembele je Čeferinu dal vedeti, da ni kapetan PSG-ja in da za njim stoji Marquinhos, ki mu pripada ta vloga. Predsednik Uefe je takoj spoznal napako, ki se je prijel za glavo, se brazilskemu branilcu opravičil, ta pa je vse skupaj sprejel z nasmehom. Čeferin ga je prijateljsko objel in mu izročil medaljo, nato pa še pokal, namenjen zmagovalcem lige prvakov. Čeferinova reakcija in Dembelejevo hitro posredovanje sta hitro postala uspešnica na družbenih omrežjih.

