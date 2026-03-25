Planico pred velikim finalom svetovnega pokala tako kot Slovenijo čaka izrazit vremenski preobrat. Hladna fronta, ki bo v četrtek in petek razburkala vremensko dogajanje, utegne vplivati tudi na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki ta konec tedna poteka v Planici na Letalnici bratov Gorišek. V noči na četrtek lahko pod Poncami pričakujejo obilnejšo pošiljko snega, večja težava pa bo najbrž veter, so danes povedali na Arsu.

Veliki finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici bo po trenutni napovedi vremensko najbolj občutljiv prav na začetku. Po besedah meteorologa Braneta Gregorčiča bo v sredo zvečer najprej začelo deževati, nato pa bo snežilo tudi v Planici.

Četrtek in petek negotova, konec tedna precej mirnejši

Temperature se bodo v četrtek in petek spustile pod ledišče, napovedan je tudi okrepljen veter, so danes sporočili z Arsa, napovedane vremenske razmere pa so skrb za prireditelje spektakla na letalnici bratov Gorišek in zlasti žirijo tekmovanja, ki bo imela prve dni veliko dela.

V četrtek zjutraj sta napovedana dva trening skoka za moške, ob 10. uri pa še kvalifikacije za petkovo moško prvo posamično tekmo. Po najslabšem scenariju bi utegnil pričakovan veter odpihniti četrtkov spored, morda tudi petkovega, stanje pa naj bi se za soboto in nedeljo le umirilo - v petek sta na sporedu treninga skakalk, ki bodo na planiški letalnici letos tekmovale prvič,

"Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale, se zdi, neovirano izvedbo, medtem ko pa je za četrtek in petek situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali, kako in kaj," je danes povedal meteorolog Brane Gregorčič.

V četrtek zjutraj lahko tudi 15 centimetrov novega snega

V četrtek zjutraj bo tako po napovedi Gregorčiča v Planici zagotovo kakšnih 15 centimetrov svežega snega, potem se bo sicer sneženje že dopoldne umirilo in ponehalo, a bo verjetno tudi nekaj vetra, je še napovedal Gregorčič.

Za organizatorje, tekmovalce in gledalce je vendarle dobra novica, da naj bi se tako kot drugod po Sloveniji vreme v soboto in nedeljo umirilo. Če se bo napoved uresničila, bi lahko bil začetek planiškega praznika precej zimski, glavnina finala pa bi nato potekala vendarle v precej ugodnejših razmerah.

Na preizkusu Jaka Drinovec 232 metrov, grd padec Nika Heberleja

Sicer pa je Letalnica bratov Gorišek že bila preizkušena v sredo, ko se je kot prvi po zaletišču spustil Rok Tarman in poletel 224 metrov, medtem ko je najdaljši polet uspel Jaki Drinovcu (232 metrov).

Nik Heberle je moral pomoč poiskati v bolnišnici. Foto: Michał Chmielewski

Smolo je imel Nik Heberle, ki je grdo padel. Odpeljali so ga na preglede v jeseniško bolnišnico, kjer so mu slikali glavo in hrbtenico, k sreči pa ni utrpel hujših poškodb.

Po 12 poletih je bilo nato konec preizkusa, saj je začel pihati močnejši veter, ki bo nagajal tudi v prihodnji dneh.