Številne udeleženke bližajočega se SP 2026 v nogometu že igrajo pripravljalne dvoboje. Zelenortski otoki, ki bodo letos debitirali na največjem tekmovanju, so navdušili in v Lizboni odpravili Srbijo kar s 3:0. Visoko zmago so vknjižili tudi Škotska, Južna Koreja in Švica, Mehika, Japonska, Češka in Ekvador pa so odpravili tekmeca s tesnim rezultatom. Poljska je izgubila proti sosedi Ukrajini. Nemčija je napolnila mrežo Finski, petkratna svetovna prvakinja Brazilija pa se bo v noči na ponedeljek pomerila s Panamo.

V Lizboni sta se v nedeljo pomerili reprezentanci Zelenortskih otokov in Srbije. Majhna otoška država je zablestela v afriških kvalifikacijah in se senzacionalno prebila na največje tekmovanje, srbski orli pa so še enkrat več razočarali navijače in v skupini zaostali tako za Anglijo kot tudi Albanijo. Pod taktirko Veljka Paunovića skušajo izboljšati rezultate, a se za zdaj ne morejo pohvaliti s pretiranim napredkom. Srbi so proti debitantu na svetovnih prvenstvih, ki prihaja iz države z zgolj pol milijona prebivalcev, izgubili kar z 0:3.

Srbski selektor Veljko Paunović je doživel z orli visok poraz na Portugalskem. Foto: Guliverimage

"Debakel. Zelenortski otoki razbili nikoli slabšo Srbijo," so zapisali na srbskem SportKlubu, Nova.rs pa je v naslovu izpostavil: "Katastrofa Srbije v Lizboni in sramota orlov. Zelenortski otoki so pokazali, zakaj nas ni na svetovnem prvenstvu." Srbija (39.) je sicer na lestvici Fife 30 mest pred izbrano vrsto Zelenortskih otokov (69.), zato je njen visok poraz še toliko bolj razhudil ljubitelje nogometa v državi, ki letos ne bo mogla spremljati svojih ljubljencev na največjem tekmovanju.

BiH in Severna Makedonija brez zadetkov

Katar, gostitelj zadnjega svetovnega prvenstva, je v četrtek izgubil proti Irski (0:1), Egipt pa je z 1:0 premagal Rusijo, ki zaradi suspenza še vedno ne sme nastopati na tekmovanjih pod okriljem Uefe in Fife.

Navijači BiH so v petek napolnili Olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase na Koševu. Foto: Reuters

Iran je v petek po preobratu v drugem polčasu ugnal Gambijo s 3:1, sosed Irak pa je mrežo Andore presenetljivo zatresel le enkrat (1:0). V Sarajevu sta se na polnem Koševu Bosna in Hercegovina ter Severna Makedonija razšli brez zadetkov (0:0). Veliko več zadetkov je bilo na sobotnem srečanju med Škotsko in Curacaom. To je bil obračun udeleženk SP 2026, Škoti, ki bodo nastopili na prvem mundialu v tem stoletju, pa so rekorderko, najmanjšo udeleženko v zgodovini SP, po preobratu ugnali s 4:1.

Prijateljske tekme:

Ponedeljek, 1. junij:

Nedelja, 31. mahj:

Sobota, 30. maj:

Petek, 29. maj:

Četrtek, 28. maj: