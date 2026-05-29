Hibridni SUV za voznike, ki ne želijo načrtovati vsake poti

JAECOO 7 SHS združuje več kot 1.200 kilometrov skupnega dosega, več kot 90 kilometrov električne vožnje in opremo, ki je uporabna v vsakdanjem življenju.

Kupci danes avtomobil vse redkeje izbirajo samo glede na eno potrebo. Nekoč je bilo dovolj, da je bil avtomobil praktičen za mesto, dovolj prostoren za družino ali udoben za daljša potovanja. Danes se od enega modela pričakuje veliko več. Biti mora učinkovit pri vsakodnevni vožnji, dovolj zmogljiv na odprti cesti, preprost za uporabo in pripravljen na naloge, ki niso vedno vnaprej načrtovane.

Prav zato hibridni SUV modeli vse bolj prihajajo v ospredje. Ne kot začasna rešitev med klasičnim motorjem in popolnoma električno vožnjo, temveč kot logična izbira za voznike, ki želijo prednosti elektrifikacije.

Elektrika za vsak dan, bencin za mirnejšo pot

Eden od modelov, ki se ujema s takšnim načinom razmišljanja, je JAECOO 7 SHS, superhibridni SUV, ki poskuša odgovoriti na zelo preprosto vprašanje: ali lahko en avtomobil pokrije mestni vsakdan, družinska potovanja, poslovne obveznosti in pobeg ob koncu tedna brez občutka, da se mora voznik ves čas nečemu prilagajati?

Njegova prednost ni le v tem, da združuje bencinski in električni pogon, temveč v načinu, kako se ta kombinacija uporablja v resničnem življenju. S skupnim dosegom več kot 1.200 kilometrov in električnim dosegom več kot 90 kilometrov JAECOO 7 SHS omogoča, da se velik del vsakodnevnih mestnih poti opravi tišje in učinkoviteje.

To je posebej pomembno za voznike, ki si želijo elektrificiran avtomobil, vendar še niso pripravljeni popolnoma spremeniti svojih navad. Pot v službo, šola, trening, trgovina, izlet ob koncu tedna ali odhod na morje ne bi smeli zahtevati nove logistike. Avtomobil bi moral olajšati mobilnost, ne pa je dodatno zapletati.

SUV, ki sledi resničnemu življenju

JAECOO 7 SHS Elite pri tem ne stavi le na učinkovitost. Kombinirana moč 205 kilovatov mu daje značaj, ki ga pričakujemo od resnega SUV, medtem ko oprema, kot so 14,8-palčni zaslon, 540-stopinjski panoramski prikaz in karoserija z visokim deležem jekla visoke trdnosti, kaže, da se zgodba ne ustavi pri porabi in dosegu. Kupci v tem segmentu vse bolj gledajo celoten paket: varnost, preglednost, udobje in občutek stabilnosti.

Posebej zanimiva podrobnost je funkcija V2L, ki avtomobilu daje dodatno vlogo zunaj vožnje. Vozilo lahko tako služi kot vir energije za zunanje naprave, kar je vse pomembnejše za ljudi, ki avtomobil uporabljajo tudi v prostem času. Kampiranje, oprema za izlet, fotografiranje ali bivanje v naravi niso več scenariji, na katere se je treba dodatno pripravljati. SUV postane mobilna baza za različne načrte, ne le prevozno sredstvo od točke A do točke B.

V ozadju celotne zgodbe je vse pomembnejše tudi vprašanje trajnosti. A tudi na tem področju se komunikacija avtomobilske industrije spreminja. Ni več dovolj govoriti samo o nižjih emisijah med vožnjo. Vse bolj se upošteva celoten življenjski cikel vozila, od proizvodnje in transporta do uporabe in konca življenjske dobe. JAECOO 7 SHS v tem kontekstu prinaša podatek o celotnem ogljičnem odtisu 120,40 grama ekvivalenta ogljikovega dioksida na kilometer, kar kaže, da je treba trajnost vse bolj dokazovati s konkretnimi in merljivimi podatki.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O. Za kupce je na koncu vseeno najpomembnejše tisto, kar se dogaja v vsakdanjem življenju. Lahko vozijo električno, ko jim to najbolj ustreza? Lahko odidejo na pot brez preveč razmišljanja? Imajo dovolj prostora, moči in varnosti? Prav tu hibridni modeli SUV, kot je JAECOO 7 SHS, najdejo svoje mesto, saj od voznikov ne zahtevajo, da izbirajo med učinkovitostjo in svobodo.

Na slovenskem trgu je JAECOO 7 SHS-H Urban z O&J financiranjem na voljo od 25.990 evrov, s čimer se dodatno umešča kot zanimiva možnost za kupce, ki želijo elektrificiran SUV z velikim dosegom, bogato opremo in praktičnostjo za vsakodnevno vožnjo ter daljša potovanja.

Naročnik oglasne vsebine je GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC, d. o. o.