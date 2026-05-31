Tragedija na štajerski avtocesti: umrla 29-letni voznik in 39-letna sopotnica v drugem vozilu

Ponoči se je na območju Slivnice pri Mariboru zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 29-letni voznik, državljan BiH, ki je po avtocesti proti Mariboru vozil v napačni smeri in trčil v osebno vozilo. Vozil ga je 38-letni voznik, ki je utrpel lažje poškodbe, njegova 39-letna sopotnica pa je podlegla poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Avtocesta je bila za promet znova odprta nekaj po 5. uri zjutraj.

Mariborski policisti so bili nekaj po polnoči obveščeni o 29-letnem vozniku osebnega avtomobila, državljanu BiH, ki je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri in trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica.

V trčenju sta na kraju umrla državljan BiH z urejenim bivanjem na območju PU Maribor in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. 38-letni voznik je utrpel lažje poškodbe. Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila.

Posledice prometne nesreče so odstranili in nekaj po 5. uri zjutraj je bila avtocesta na tem delu že odprta.

Gre za četrto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.