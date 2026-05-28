Neymar SP 2026 SP 2026 Brazilija Carlo Ancelotti

Četrtek, 28. 5. 2026, 17.40

1 ura

Poškodba mečne mišice

Po evforiji v Braziliji hladen tuš za Neymarja

Neymar | Neymar bo najverjetneje izpustil prvo tekmo Brazilije na SP. | Foto Reuters

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je zaradi poškodbe mečne mišice vprašljiv za uvodno tekmo brazilske nogometne reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ofenzivni nogometaš bo potreboval dva do tri tedne zdravljenja, je danes sporočil zdravnik brazilske reprezentance Rodrigo Lasmar.

Štiriintridesetletni brazilski zvezdnik in član Santosa bo tako izpustil dve pripravljalni tekmi Brazilije proti Panami in Egiptu, prav tako je vprašljiv za uvodno tekmo svoje reprezentance na mundialu, ki bo 13. junija proti Maroku.

Po navedbah zdravnika reprezentance so po slikanju z magnetno resonanco pri Neymarju ugotovili poškodbo mečne mišice, znova pa bo nared za igro v dveh do treh tednih.

Neymar se je brazilskim kolegom na pripravah pridružil v sredo, a izpustil uvodni trening. Pred tem je izpustil tudi nekaj zadnjih tekem svojega kluba Santosa zaradi, kot pravi klubski trener Cuca, lažje poškodbe.

Da ga je brazilski selektor Carlo Ancelotti vpoklical v 26-člansko reprezentanco, je sicer manjše presenečenje, saj se pred tem Neymar skoraj tri leta ni znašel na seznamu zaradi mešanice poškodb in slabše forme. Njegov zadnji nastop za reprezentanco je bil leta 2023 v kvalifikacijah za SP proti Urugvaju. Vpoklic zvezdnika je v Braziliji sicer sprožil pravo evforijo.

Nekdanji as Barcelone, Paris Saint-Germaina in Al Hilala je še vedno najboljši strelec selecaa. Na 128 tekmah za Brazilijo je dosegel 79 zadetkov. To bo njegovo četrto svetovno prvenstvo.

