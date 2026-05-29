Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na SP leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.

Na seznam so tudi vezist Chelseaja Enzo Fernandez, branilec Manchester Uniteda Lisandro Martinez, Alexis Mac Allister iz Liverpoola in Cristian Romero iz Tottenhama.

Ne seznamu je tudi falanga soigralcev Jana Oblaka pri madridskem Atleticu Thiago Almada, Nicolas Gonzalez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone in Nahuel Molina.

🚨✅OFFICIAL: Argentina World Cup final squad announced🇦🇷



As Lionel Messi misses out due to... See below pic.twitter.com/KJOlyne5pl — United Ultra (@UtdultraHQ) May 28, 2026

Inter Miami je sporočil, da je Messi pred zamenjavo ob nedeljski zmagi nad Philadelphio s 6:4 v ameriški ligi MLS utrpel "lažje fizično nelagodje". Po izvajanju prostega strela se je prijel za stegensko mišico in se po zamenjavi odpravil naravnost v tunel proti slačilnici.

Messi, ki je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, je prej dejal, da bo na turnirju igral le, če bo popolnoma zdrav. Argentina bo obrambo naslova začela proti Alžiriji 16. junija. V skupini sta še Avstrija in Jordanija.

Poleg Messija bosta na šestem SP igrala tudi Portugalec Cristiano Ronaldo in mehiški vratar Guillermo Ochoa.