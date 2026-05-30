A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
9.41

Sobota, 30. 5. 2026, 9.41

Mulec na stopničkah v Argentini

Toni Mulec Dakar 2026 | "Če sem iskren, je bila današnja etapa zame najtežja na tej dirki," je po dirki povedal Mulec. | Foto RallyZone

Foto: RallyZone

Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v reli raid motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto v skupnem seštevku Rally 2, v absolutni konkurenci pa je bil enajsti, so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, štiri točke pred njim je Portugalec Edgar Canet Ventura.

Po izjemno zahtevnem tednu dirkanja v visokogorju na tehnično zahtevnih trasah, v zahtevnih navigacijskih razmerah in nepredvidljivem vremenu je sledila še najtežja zadnja etapa, saj je imel slovenski dirkač tudi zdravstvene težave.

"Če sem iskren, je bila današnja etapa zame najtežja na tej dirki. Ne toliko zaradi kilometrov, ampak zaradi vsega, kar se je dogajalo od samega jutra naprej. Že ponoči so me spremljale prebavne težave, ki so se nadaljevale tudi med etapo. V takšnih razmerah se je zelo težko popolnoma osredotočiti na vožnjo in navigacijo, zato sem se v prvem delu speciala predvsem trudil ostati zbran in varno pripeljati do nevtralizacije," je po prihodu v cilj povedal Mulec.

"Eno najzahtevnejših dirkanj v karieri"

Ko se ozira na celoten teden dirkanja v Argentini, Mulec priznava, da je bila to ena najzahtevnejših preizkušenj v karieri. "Ko se ozrem na celoten teden, lahko rečem samo, da je bilo to eno najzahtevnejših dirkanj v karieri. Na trenutke se mi je zdelo, da je bilo več kritičnih situacij, kot celo na Dakarju. Visoke nadmorske višine, mraz, dolgi dnevi, zahtevna navigacija in zelo nevarne trase so od vseh nas zahtevali maksimum."

