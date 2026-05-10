Iz Argentine prihaja novo sporočilo za Slovenijo. Tudi tokrat ni prijetno.

Javier Milei je lani jeseni s svojo stranko zmagal na argentinskih parlamentarnih volitvah tudi zaradi več deset milijard dolarjev vredne pomoči Trumpove administracije. Po drugi strani je letos aprila Viktor Orban izgubil volitve tudi zato, ker je Bruselj zaradi ogrožanja pravne države in korupcije od leta 2022 zamrznil okoli 35 milijard evrov iz evropskih skladov. Ni denarja, ni glasov, bi lahko rekli.

ZDA so pred argentinskimi volitvami oktobra lani Argentini obljubile več deset milijard dolarjev finančne pomoči. Pogoj za to je bil, da argentinski volivci podprejo stranko predsednika Javierja Mileija. Ta poteza se je argentinskemu predsedniku, ki je politični zaveznik Donalda Trumpa, obrestovala, saj je njegova stranka zmagala.

Bi Milei zmagal tudi brez ameriških milijard?

Domnevamo lahko, da Mileijeva stranka brez obljube o ameriški pomoči na parlamentarnih volitvah ne bi prepričljivo zmagala s 41 odstotki glasov.

Podobno ameriško pomoč je pred letošnjimi volitvami želel tudi madžarski premier Viktor Orban. Ta je novembra lani obiskal Trumpa v Beli hiši in ga prosil za do 20 milijard dolarjev (17 milijard evrov) pomoči. Trump pa – na prvi pogled presenetljivo – Orbanu ni želel pomagati podobno kot Mileiju.

Orban je odšel na volitve brez evropskih in ameriških milijard

Orban je tako na volitve odšel brez ameriških milijard. V tolažbo ga je nekaj dni pred volitvami prišel v Budimpešto podpret ameriški podpredsednik JD Vance. A to ni zadostovalo.

Trump je Orbana podpiral samo besedno, ni pa mu hotel pomagati z denarjem ameriških davkoplačevalcev. Foto: Guliverimage

Orban, ki rad odločno in vneto udriha po Bruslju, je dolgo časa svojo oblast krepil z milijardami, ki jih je Madžarska dobivala iz evropskih skladov. Toda zaradi ogrožanja pravne države in korupcije na Madžarskem je od leta 2022 Bruselj zamrznil že okoli 35 milijard evrov.

Ameriške milijarde bi morda rešile Orbana

Evropske milijarde so denar, ki bi ga Orban krvavo potreboval, da bi preprečil gospodarsko nazadovanje in padec blaginje. Trump je s tem, ko mu ni hotel dati ameriških milijard, dokončno uničil Orbanove upe na zmago.

Lahko rečemo, da se je krog sklenil: leta 2010 je Orban s svojimi Fideszom zmagal z ustavno večino, ker so bili madžarski volivci nezadovoljni s padcem življenjskega standarda po izbruhu svetovne finančne krize leta 2008, leta 2026 pa je bil Orban hudo poražen, ker se Madžarom ni mogel več predstavljati kot politik, ki jim lahko prinaša evropske milijarde in jim tako dviga blaginjo.

Kakšno je sporočilo volivcev

Sporočilo volivcem politikom na oblasti je torej jasno in enostavno: ni denarja – ni glasov. Ker je Orbanu zmanjkalo evropskih milijard, se je poslovil z oblasti, medtem ko je Milei iz političnih razlogov dobil ameriške milijarde in zmagal.