Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Aleš Žužek

Avtor:
Aleš Žužek

Nedelja,
10. 5. 2026,
15.39

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Madžarska Argentina Donald Trump Viktor Orban Javier Milei

Nedelja, 10. 5. 2026, 15.39

26 minut

Iz Argentine prihaja novo sporočilo za Slovenijo. Tudi tokrat ni prijetno.

Aleš Žužek

Avtor:
Aleš Žužek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Javier Milei | Bo Javier Milei vladal toliko časa, dokler mu bo Washington pripravljen pomagati z denarjem? Bo Javier Milei vladal toliko časa, dokler mu bo Washington pripravljen pomagati z denarjem? Na fotografiji: volilni plakat z Mileijevim obrazom. | Foto Guliverimage

Bo Javier Milei vladal toliko časa, dokler mu bo Washington pripravljen pomagati z denarjem? Bo Javier Milei vladal toliko časa, dokler mu bo Washington pripravljen pomagati z denarjem? Na fotografiji: volilni plakat z Mileijevim obrazom.

Foto: Guliverimage

Javier Milei je lani jeseni s svojo stranko zmagal na argentinskih parlamentarnih volitvah tudi zaradi več deset milijard dolarjev vredne pomoči Trumpove administracije. Po drugi strani je letos aprila Viktor Orban izgubil volitve tudi zato, ker je Bruselj zaradi ogrožanja pravne države in korupcije od leta 2022 zamrznil okoli 35 milijard evrov iz evropskih skladov. Ni denarja, ni glasov, bi lahko rekli.

ZDA so pred argentinskimi volitvami oktobra lani Argentini obljubile več deset milijard dolarjev finančne pomoči. Pogoj za to je bil, da argentinski volivci podprejo stranko predsednika Javierja Mileija. Ta poteza se je argentinskemu predsedniku, ki je politični zaveznik Donalda Trumpa, obrestovala, saj je njegova stranka zmagala.

Bi Milei zmagal tudi brez ameriških milijard?

Domnevamo lahko, da Mileijeva stranka brez obljube o ameriški pomoči na parlamentarnih volitvah ne bi prepričljivo zmagala s 41 odstotki glasov.

Javier Milei
Novice Iz Latinske Amerike prihaja sporočilo za Slovenijo. Ni prijetno.

Podobno ameriško pomoč je pred letošnjimi volitvami želel tudi madžarski premier Viktor Orban. Ta je novembra lani obiskal Trumpa v Beli hiši in ga prosil za do 20 milijard dolarjev (17 milijard evrov) pomoči. Trump pa – na prvi pogled presenetljivo – Orbanu ni želel pomagati podobno kot Mileiju.

Orban je odšel na volitve brez evropskih in ameriških milijard

Orban je tako na volitve odšel brez ameriških milijard. V tolažbo ga je nekaj dni pred volitvami prišel v Budimpešto podpret ameriški podpredsednik JD Vance. A to ni zadostovalo.

Trump je Orbana podpiral samo besedno, ni pa mu hotel pomagati z denarjem ameriških davkoplačevalcev. | Foto: Guliverimage Trump je Orbana podpiral samo besedno, ni pa mu hotel pomagati z denarjem ameriških davkoplačevalcev. Foto: Guliverimage

Orban, ki rad odločno in vneto udriha po Bruslju, je dolgo časa svojo oblast krepil z milijardami, ki jih je Madžarska dobivala iz evropskih skladov. Toda zaradi ogrožanja pravne države in korupcije na Madžarskem je od leta 2022 Bruselj zamrznil že okoli 35 milijard evrov.

Ameriške milijarde bi morda rešile Orbana

Evropske milijarde so denar, ki bi ga Orban krvavo potreboval, da bi preprečil gospodarsko nazadovanje in padec blaginje. Trump je s tem, ko mu ni hotel dati ameriških milijard, dokončno uničil Orbanove upe na zmago.

Romunka
Novice Ali iz Romunije prihaja velika nevarnost? To je znano.

Lahko rečemo, da se je krog sklenil: leta 2010 je Orban s svojimi Fideszom zmagal z ustavno večino, ker so bili madžarski volivci nezadovoljni s padcem življenjskega standarda po izbruhu svetovne finančne krize leta 2008, leta 2026 pa je bil Orban hudo poražen, ker se Madžarom ni mogel več predstavljati kot politik, ki jim lahko prinaša evropske milijarde in jim tako dviga blaginjo.

Kakšno je sporočilo volivcev

Sporočilo volivcem politikom na oblasti je torej jasno in enostavno: ni denarja – ni glasov. Ker je Orbanu zmanjkalo evropskih milijard, se je poslovil z oblasti, medtem ko je Milei iz političnih razlogov dobil ameriške milijarde in zmagal.

Poljakinja
Novice Poljska katastrofa: je to sporočilo tudi za Slovenijo?
Nekdo
Novice Orbanov svet iluzij se je razblinil
Viktor Orban
Novice Hladna prha za Orbana
Poljski vojak na meji
Novice Iz Poljske prihaja sporočilo za Evropo. Ni prijetno.
Romunka
Novice Nova velika nevarnost za Evropo?
Madžarska Argentina Donald Trump Viktor Orban Javier Milei
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.